Три главных урока Евромайдана

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
6 декабря 2013, 16:01

Самое главное - желание общества меняться и менять условия своей жизни...

Протесты на Евромайдане, охватившие Киев и часть регионов Украины, за пару недель дали столько пищи для размышлений, сколько, наверное, не давала вся наша политика на протяжении последних нескольких лет. Украинцы после долгого молчания показали, что могут не только массово выходить на улицы, борясь за свои ценности и взгляды, но и то, что они категорически не согласны с насилием со стороны власти. Одного этого вполне достаточно, чтобы уже сейчас назвать новый Майдан событием, которое очень серьезно повлияет на жизнь страны.

Вообще, если отвлечься от лозунгов, внутри- и внешнеполитических споров и политики в принципе, лично я вижу три очень важных урока, который из массовых протестов может вынести любой из нас – был он на Майдане или нет, живет он в Киеве или ни разу сюда не приезжал, хочет в Европу или не хочет. Главное, чтобы человек хотел быть настоящим гражданином и требовал к себе уважения со стороны государства.

Итак, урок первый. События, предшествовавшие Евромайдану (отказ от евроинтеграции, нарушение обещаний политиками и так далее), и та мерзость, которую сотворили в центре Киева "доблестные" силовики, разгонявшие акцию, стали последним и решительным призывом к украинскому народу. Звучит он так: "Уважайте себя, никогда и ни при каких обстоятельствах не верьте политикам!" Точнее, никогда не верьте в то, что они вам говорят, судите исключительно по делам.

Ведь главная проблема нынешней власти во многом заключается в том, что она, наверное, наиболее ярко в нашей независимой истории продемонстрировала смысл слов "популизм" и "лицемерие". И так получилось, что сказки про евроинтеграцию, "покращення", повышение стандартов жизни, в конечном итоге, и переросли в бунт народа, которому надоело терпеть лапшу на своих ушах. Именно в этом, мне кажется, основная причина, а не в самом факте нашей остановки на пути в ЕС. И теперь власть уже не откупится ни обещаниями, ни рассказами про ВВП и рост экономики, ничем другим. И это, безусловно, очень хорошо, ведь у нас просто обязан появиться иммунитет к пустопорожним обещаниям, отсутствием которого так часто пользовались те, кто нами руководят.

Более того, теперь, дорогие украинцы, если кто-то из вас, скажем, проголосует на выборах за политика, потому что он "свой", "земляк", "надежный", "предсказуемый", сказал, что зарплату повысит и так далее, то вы достойны того, чтобы полученные вами обещания никогда и ни при каких обстоятельствах не выполнялись. Потому что тот, кто окончательно не разуверился в громких лозунгах политиков, однозначно не сделал никаких полезных для себя выводов из событий последних недель.

Урок второй – события Евромайдана, особенно то, сколько возмущенных людей вышли протестовать против милицейского произвола (и все равно, что там следствие скажет о действиях "Беркута", достаточно посмотреть видео с места "боев" на Евромайдане, и все станет ясно), лично мне дают надежду, как минимум, на одно революционное изменение в обществе.

Украинцы массово перестают бояться одной из самых страшных вещей нашей реальности – милиции. Надежда на то, что этот страх окончательно пройдет, была еще летом, после событий во Врадиевке и штурмов участков, но волна протестов затихла, и "правоохранители" как били граждан, на налоги которых живут, так и продолжают это делать. Причем не стесняются того, что их увидит целая страна, как это было во время погрома в прошлую субботу. И выход на улицы такого числа людей, которые показали, что не боятся не только выступить против, но и встретиться с милицейской дубинкой, - знак того, что время перемен настало. Давайте не упустим этого шанса, он дается не слишком часто.

Наконец, урок третий. Своим выходом на Майдан большое число людей показало решимость менять неправильную действительность и строить общество, отвечающее базовым ценностям. И Европа, евроинтеграция в данном случае – прежде всего, символы элементарного желания жить нормально, ответственно и при этом с уважением со стороны государства, которое, вообще-то, должно существовать для нас. А не наоборот, как это сейчас происходит. Так давайте начнем с малого, подтвердим эту решимость и будем везде устраивать своеобразные "мини-Майданы". Устроим бойкот чиновникам-взяточникам и, если это будет массово, ударим по злу с такой силой, на которую не способны никакие правоохранители. Прекратим вестись на придуманные политиками сказки о том, какие мы разные, и какое общество разделенное, и заберем у них мощный инструмент влияния. Наконец, не будем пить на детских площадках и бросать мусор мимо урн. Готовность к переменам очевидна, борьбу на этом фронте нужно начинать прямо сейчас.

Разумеется, все вышеизложенное пока больше теория. Но Евромайдан показал огромное желание украинского общества меняться и менять условия своей жизни. И это намного важнее, чем то, сменится ли в результате народного бунта тот или иной чиновник. Они ведь все не вечны, хотя совершенно не хотят этого понимать даже в критические для себя моменты…

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