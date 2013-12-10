Украине нужен Мандела

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 декабря 2013, 13:00

В нынешней ситуации в Украине повышенный спрос на своих Мандел...

Для украинского читателя или зрителя – да и для украинского журналиста – фигура бывшего политзаключенного и экс-президента ЮАР Нельсона Манделы вряд ли является столь уж важной. Тем более, в столь непростые для страны времена.

Украинец, который включил бы какой-нибудь международный телевизионный канал в один из дней Майдана в убеждении, что там только о Киеве и говорят, был бы, наверное, шокирован, увидев, что куда больше говорят о Манделе и только о Манделе – смерть отца новой Южной Африки оттеснила все остальные новости на второй план.

Объяснить это внимание мира к фигуре Манделы нашему читателю не так-то просто. Ну да, бывший политзаключенный. Ну да, первый чернокожий президент Южной Африки. Но разве в результате прихода к власти его партии ЮАР стала раем на земле? Наоборот, превратилась в коррумпированную страну с высоким уровнем преступности – а вот успешная экономика ЮАР до Манделы стала скорее воспоминанием.

Но, с другой стороны, воспоминанием стал и апартеид, расовая сегрегация, которая в ХХ веке смотрелась, мягко говоря, дико и, все же, была сутью государственного устройства страны. Все прекрасно понимали, что так не может быть вечно, что это самая настоящая ловушка. Но из этой ловушки не было никакого понятного выхода. Это был самый настоящий тупик, в конце которого мерещились не выход, а массовая резня, бесконечная война, террор и смерть.

Да, современная ЮАР – не рай на земле. Но и не ад. И, пожалуй, в этом главная заслуга Манделы – он сумел найти выход там, где его практически не существовало. Сумел протянуть руку своим вчерашним врагам, которые судебным приговором перечеркнули десятилетия его жизни. Сумел превратиться из террориста в миротворца, еще раз показав, на какие личностные изменения способен человек, задумывающийся о судьбе своей страны и ее сограждан. И эта способность к изменению и прощению – то, что является органической частью политической культуры Запада, и то, что чуждо постсоветской политической культуре как таковой.

Поэтому я с ужасом хожу сейчас по киевским улицам – нет никакого Манделы, нет никакого понимания необходимости диалога, нет никакого осознания, что большинство и меньшинство должны создавать свое государство вместе, прислушиваясь друг другу, что грубая сила  - оружие разрушения, а не для созидания. Одно только желание доказать, что с помощью дубинки можно добиться чего хочешь – и в результате, когда в Южно-Африканской Республике прощались с человеком, демонтировавшим апартеид, у нас этот самый апартеид практически  наступал.

Именно поэтому, если для Европы или США Нельсон Мандела – настоящий герой, доказавший, что политика это не "грязное дело", а удел храбрецов, то для нас он – чужой и непонятный человек, какой-то там деятель национального движения, получивший Нобелевскую премию. А, между прочим, нам самим нужен Мандела. Именно он. Именно тот, кто задумается о стране и ее людях и сможет аккумулировать их желания, а не навязать им свои. В нашей стране повышенный спрос на Мандел.

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