Какая революция нужна Украине

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
14 декабря 2013, 09:40

Можно ли ожидать таких нужных украинцам перемен от Евромайдана?

Протесты на Евромайдане чем дальше, тем чаще называют новой украинской революцией. Действительно, акции, которые сейчас проходят в центре Киева, дают очень серьезные основания рассчитывать на коренные изменения в жизни Украины. Вот только называть их революционными пока рано.

Ведь любая революция – это, прежде всего, коренной переворот, глобальные перемены. И с этой точки зрения хотелось бы уточнить одни принципиальный момент. Перемены в Украине, что уж там говорить, давно назрели. Нормальная жизнь в государстве трещит по швам много лет практически во всех сферах, начиная от экономики, символы которой сейчас – разбитые дороги и долги перед бюджетниками, и заканчивая отношением к нам политиков, как к бессловесной и неразумной массе. И с этой точки зрения события на Евромайдане – это не реакция на отказ от ЕС, дружбу с путинской Россией и даже беспредел "Беркута". Это, скорее, выброс всего негатива, который накапливался в украинцах долгое время. И, самое главное, демонстрация желания изменить нынешние условия.

Теперь о том, какая же революция может произойти в результате протестов. Точно не стоит называть этим громким словом наказание министра Захарченко, отставки Януковича и Азарова с его Кабмином, назначение перевыборов. Уход конкретных политиков не будет означать вообще никаких коренных перемен в обществе. Нет, возможно, нам будут меньше врать, меньше воровать и злоупотреблять портфелями, но никакого коренного переворота от простой смены лиц в правительственном квартале не будет. Так возможна ли вообще революция в результате Евромайдана, требования которого – именно отставка власти?

Ответ однозначен: "Да". Только нужно воспользоваться ситуацией. И изменить все состояние дел в украинском обществе.

Революцией однозначно будет победа украинского общества над все возрастающей силой милиции и ее издевательствами над гражданами. Неделю назад я писал (ночной штурм Евромайдана 11 декабря этот тезис, кстати, подтвердил), что нынешние протесты показали – украинцы перестают бояться правоохранителей и, кажется, уже готовы сделать первый шаг к тому, чтобы защищаться от произвола людей в форме.

И тут, конечно, обязательна отставка Захарченко. Как неэффективного менеджера, чьи подчиненные не только не справляются со своими обязанностями, а еще и представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Заодно позоря Украину с ее властью на весь мир, создавая впечатление о нас, как о полицейском государстве. Обязательно наказание всех, причастных к избиениям на Майдане, причем не только исполнителей, а и тех, кто отдавал приказы. И непременно с открытыми судами, такими, хотя бы, как над врадиевскими насильниками. Ведь корень зла в обоих случаях один – ощущение милицией вседозволенности. А если будут настоящие, без отмазки, выводы по этому делу (прежде всего, реальные приговоры), то и правоохранители наши, хотя бы на основе страха за себя (без него уже никуда), прекратят издевательства над народом. И это будет настоящая революция!

Революция будет и в случае, если в Украине выстроится четкая система ответственности власти за свои поступки. Другими словами, если ты пообещал евроинтеграцию, то, будь любезен, выполняй. А если не можешь или не хочешь по каким-либо причинам, то понеси ответственность – объяви о досрочных выборах и спроси народ, солидарен ли он с твоими действиями и сменой курса. И пусть он выражает поддержку тебе, твоим противникам, сторонникам Европы или ТС, все равно. Хоть черту лысому, лишь бы его поддержали демократическим большинством. А тот, кто получит доверие, должен помнить, что кресла очень легко лишиться, не подкрепив обещаний делами. Ну и еще, конечно, выборы желательно честные проводить.

Наконец, главная революция будет тогда, когда каждый гражданин потребует от государства обеспечения ему определенных стандартов жизни. И этот перелом в сознании, который сейчас символизируют европейские ценности, должен стать ключевым итогом протестов. Мы просто обязаны перестать жить по принципу "мы и они", где одна часть общества, большинство, простые люди в самом широком смысле слова, никак не может повлиять на вторую – власть. И мы обязаны требовать не только прислушаться к условиям насчет евроинтеграции. Мы должны получить право спрашивать с любого чиновника, независимо от его уровня, почему на дорогах ямы, в госучреждениях по несколько недель добиваешься самой мелкой справки, суды принимают незаконные решения, есть коррупция и так далее. В конечном итоге, украинцы должны придти к формуле "не мы для чиновников, а они для нас". И вот тогда жить в Украине станет лучше. Даже слово "покращення" вернет, наконец, свой первоначальный, очень правильный и хороший смысл.

Можно ли ожидать такой, действительно нужной нам революции от Евромайдана? Есть повод для оптимизма. Главное теперь – не зацикливаться на мелочах и довести начатое до конца...

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Майдан Европа Евромайдан революция власть колонка авторская колонка Родион Комаров
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