Майдан в Украине: время "Солидарности"

Украинцы, ожидающие от оппозиции и самих себя быстрых и решительных действий, никак не могут понять, что борются не с одним-единственным человеком, пусть даже и президентом, а с целой системой, выстраиваемой десятилетиями и доставшейся Виктору Януковичу в наследство от его предшественников.

До последнего времени бороться было непросто, хотя бы потому, что большая часть граждан – даже собирающаяся на Майдане – рассчитывала, что политики все сделают за них. Сейчас такой надежды уже нет, к политикам относятся с уважением, но отнюдь не считают их волшебниками. Зато вместо людей, надеющихся на очередного "мессию", появляется общество.

Украина в этом смысле очень похожа на Польшу времен "Солидарности" или Литву времен "Саюдиса". Польские рабочие, решившиеся на самую знаменитую в истории страны забастовку, не знали, кто такой электрик Лех Валенса - он обозначился как лидер только в ходе борьбы – но точно знали, чего они хотят. Литовцы, боровшиеся за независимость от СССР, избрали председателем "Саюдиса" музыковеда Витаутаса Ландсбергиса. А могли и другого известного человека, потому что хотели двигаться к свободной Литве, а не к стране, которой будет руководить музыковед.

И Валенса, и Ландсбергис оказались историческими фигурами потому, что смогли ответить на общественный запрос. Но, самое важное – этот запрос сформировался. В виде "Солидарности", "Саюдиса", народных чаяний и желания людей работать ради его осуществления. И, как мы знаем, в результате все получилось.

В Украине на данный момент сформировались и Майдан, и запрос. Да, Майдан может и исчезнуть – а запрос никуда не денется. Люди хотят жить в цивилизованном мире. Люди не хотят, чтобы власть с ними не считалась. Люди не хотят, чтобы их били. Люди хотят, чтобы Украина шла в Европу. Люди хотят, чтобы у них была компетентная и некоррумпированная власть.

Если политики и общественные активисты сумеют всем этим правильно воспользоваться, если сами небезразличные граждане поймут, что о стране нужно думать ежедневно и не только на площади, в Украине наступит эпоха своей, украинской "Солидарности". Польскую "Солидарность" не уничтожили ни московские угрозы, ни военное положение, ни отсутствие возможностей для реального вмешательства Запада, а ведь объемы власти генерала Войцеха Ярузельского были несравнимы с объемами власти Виктора Януковича.

Так что и с украинской "Солидарностью" все не так плохо – даже не провозглашенная, разделенная по партийным квартирам и общественным организациям, она уже в душах у украинцев.