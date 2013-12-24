Почему нам не помогут российские деньги

Главная новость прошлой недели – договоренности с Россией, которая снизила нам цены на газ и решила дать взаймы сразу 15 миллиардов долларов, - должны были бы порадовать большую часть граждан. Как же, теперь не только не будет массовой безработицы, закрытия заводов, торговых проблем и многого другого, о чем так долго говорила власть. Мы еще и наладили отношения с РФ – страной, с которой, как к ней ни относись, ругаться чревато, как минимум, финансовыми проблемами. Но вот меня, например, известие о московских соглашениях совершенно не порадовало. И причина проста – я не верю, что они помогут хотя бы что-то изменить в Украине.

Я не верю, что 15 миллиардов улучшат жизнь в нашей стране. Что хотя бы к лету по большей части дорог можно будет нормально ездить, что пенсии и зарплаты бюджетников вырастут не на смешные 20 гривен, а на существенные суммы, что нас ожидает настоящее, а не отраженное в непонятно откуда берущихся числах улучшение жизни. Не верю, что Украина перестанет скатываться в состояние гуманитарной катастрофы, когда быть учителем или врачом и получать копеечную зарплату становится все менее престижно, в результате чего мы в один не очень прекрасный момент можем остаться совсем без образования, медицины и культуры. И никто не скажет, что будет после этого. А если российский кредит позволит, хотя бы, вовремя производить все бюджетные выплаты, так, извините, это не то, чем может гордиться государство, громогласно объявленное социально ориентированным.

Я не верю в то, что значительная часть этой крупной суммы не осядет в карманах чиновников самых разных рангов, тогда как возросший государственный долг, насколько я помню, традиционно делится на всех граждан страны, в том числе, на меня. Хочу поверить, что хотя бы в этом случае злоупотреблений не будет, ведь на каком высоком уровне решения принимались. И не могу, просто как здравомыслящий человек. И особенно неприятно слушать заверения власти о том, как хорошо теперь заживет каждый украинец, и как будет развиваться наша экономика.

Я, к величайшему сожалению, не верю в то, что в Украине прекратится зомбирование граждан в политических целях. Не знаю, как у вас, а у меня за последние месяцы появилось море знакомых, которые, насмотревшись телевизора, не могут избавиться от уверенности в том, что евроинтеграция Украины – это плохо, что власть спасла нас от массовой безработицы и чуть ли не от голода и холода, что все происходит правильно, а на Майдане стоят какие-то монстры. Могу лишь попросить политиков (если они меня, конечно, услышат) быть разборчивее в средствах и методах. И не рассказывать разваливающейся стране о стабильности, а пытаться достичь хотя бы минимального ее уровня вместо нынешнего бардака.

Грустно, но я перестаю верить в то, что протесты на Майдане в том виде, в котором они существуют сейчас, поспособствуют изменению ситуации в стране. Слишком часто стали повторяться лозунги, неконкретно формулируются задачи, и, самое главное, сейчас совсем не видно адекватных путей их достижения. Хотя это, конечно, вовсе не повод отказываться от борьбы с тем, против чего начались протесты. И даже не обязательно идти на Майдан, особенно если такой возможности нет. Можно попробовать организовать движение людей, которые, например, не будут давать взяток. И посмотреть, что в итоге может получиться – а вдруг будет успех.

И самое главное. Мне очень неприятно осознавать, что российские деньги (и не вздумайте обвинять Путина, у него свои задачи и цели) стали символом окончательного провала надежд на то, что наша страна в скором времени станет европейской. И дело вовсе не в том, что от нас отдаляются безвизовый режим с ЕС, свободная торговля, реформы (зачем что-то менять, если денег и так дали?) и многие другие важные вещи. Ключевая проблема – в потере шансов получить в скором времени новые стандарты жизни, в которых, по большому счету, и заключается смысл пути в Европу. И теперь сложно сказать, когда в Украине будет построено общество, где в центре стоит человек с его правами и минимальными потребностями. Трудно представить, когда хотя бы начнется борьба с коррупцией, издевательством чиновников над гражданами и многим другим. Неимоверно сложно сказать, когда украинские суды перестанут отмазывать взяточников и мажоров, убивших людей, и сажать по странным обвинениям или из-за того, что кому-то более денежному или сильному, чем ты, так захотелось. Наконец, теперь невозможно даже предположить, когда мы наконец будем жить в обществе, где настоящей ценностью станет закон, со всеми вытекающими отсюда правами и ответственностью.

Скажете, я идеализирую европейские ценности? Вовсе нет, более того, понимаю, что добиваться хотя бы части перечисленного в Украине придется неимоверно долго и сложно. Но беда в другом – сейчас очевидно, что никто и добиваться не будет. Не хочется кричать "Все пропало!", но настроение по факту близко именно к такой эмоции.

Правда, есть и позитив. Время, когда не сбылись твои надежды, может вызывать отчаяние и породить период долгой стагнации и безнадеги. А может, наоборот, разозлить и побудить к действиям. К борьбе, которую может начать каждый из нас. И кто-то выйдет на Майдан, кто-то победит свое отчаяние (что уже немало!), а кто-то возьмет и добьется махонького изменения в окружающем мире. Не позволит милиционеру унизить себя, добьется наказания коррупционера, станет, наконец, уважать законы и начнет нести ответственность за все свои поступки. А представляете себе, что будет, если украинцы начнут делать это массово? И здесь нам в пользу будут и российские деньги, и евроинтеграция, и что угодно, ведь мы сами не просто захотим, а и начнем меняться.