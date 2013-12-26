"Закон про амністію" для Євромайдану: провокатори можуть не ховатися

Від 26 грудня вступив у силу так званий "Закон про амністію" для активістів Євромайдану. Чому "так званий" і чому саму назву рекомендую брати в лапки? Бо насправді він звучить інакше.

Буквальна назва довгоочікуваного закону – "Про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань". Це є у відкритому доступі, тож кожен бажаючий може ознайомитися з текстом та переконатися: про жодну амністію, тім більше – активістів Євромайдану, там і близько не йдеться. Там нема навіть слова "амністія".

Фахові правники вже критикують закон за максимальну розмитість формулювань. Кожен окремо взятий юрист відзначає різні нюанси. Проте в цілому всі сходяться в єдиному: на виході маємо не юридичну страховку для тих, хто користується гарантованим Конституцією правом на мирне зібрання на протестну акцію, а фактичну індульгенцію для силовиків і провокаторів. Адже в пропонованому законі відсутнє головне – не прописано, кого саме слід вважати учасником протесту. І, відповідно, кого не будуть переслідувати й карати за публічне висловлення громадянської позиції. Більше того: поява такого закону прямо демонструє – для української влади не існує Конституції.

Бо, як уже зазначалося вище, право на мирні зібрання гарантоване не лише статтею 39 Основного закону України. Попри те, що в більшості цивілізованих країн конституційних гарантій було б досить, в Україні також існує законопроект "Про мирні зібрання", остання редакція якого нібито ухвалена в квітні поточного, 2013 року. Тепер же ми бачимо: потрібно було ініціювати ухвалення ще одного, спеціального закону, котрий – увага! – повинен позбавити людей від кримінальних переслідувань за те, що ВЖЕ гарантує Конституція.

Рада суддів України вже сьогодні не розуміє, як те, що для простоти називають "законом про амністію", може реально застосовуватися на практиці. Зокрема, його положення майже повністю не відповідають законодавству. А також неможливо реалізувати положення, які забороняють відкривати нові кримінальні провадження.

Тобто, навіть якщо завтра всіх активістів відпустять, в новорічну ніч їх запросто можуть посадити знову. Наприклад, за розпивання алкогольних напоїв. Та порушення громадського спокою, вираженого криками: "З Новим роком!" опівночі.

Та, все одно, головне – навіть не ця невідповідність. Уже на стадії підготовки закону навіть громадяни без спеціальної освіти почали обговорювати його зміст у соцмережах. Та зійшлися в одному: учасником масових акцій може вважатися будь-хто, присутній на ній у момент її проведення.

Тут найперше згадуються силовики й бойовики-тітушки. Яскравий досвід останніх тижнів показує, за якою схемою все відбувається. Спершу в дію вступають провокатори, часто прикрашені символікою протестувальників і озброєні, крім ланцюгів, кастетів і арматурних гаків, ще й протестними гаслами. Вони закликають до силових дій, силовики отримують формальний привід почати зачистку – і в цей момент молодики "характерної зовнішності" ніби розчиняються в атмосфері. Кийками ж по ребрах та головах отримують зовсім інші люди. Пакують до автозаків теж не провокаторів. Їх навіть не намагаються затримати – і це бачив не лише я.

Але той, хто провокує бійку, той, хто б'є і той, кого лупцюють формально вважаються учасниками мирного зібрання. Так само, як учасниками дорожнього руху в рівній мірі вважаються пішохід, автомобіліст і його пасажири. Якщо сталося ДТП, можна й треба рятувати жертв, розбиратися й карати винних – а можна зняти претензії до потерпілого в обмін на амністію злочинцю. Розійтися по нулях. Саме це на виході пропонує "закон про амністію".

Між тим, давно і без усякого закону амністують, тобто, офіційно визнають непричетними до скоєння злочинів ряд силовиків та високопосадовців. Не завжди колишніх, як екс-депутат Віктор Лозинський – це ж йому нинішнього року переглянули статтю, за якою засуджений, і тепер Лозинський не вбивця, а лише хуліган. Що означає не просто скорочення терміну покарання, а й можливість потрапити під чергову планову амністію.

Гаразд, нехай то було весною. Краще про свіжі факти – як то нагородження бійців "Беркуту" 20 грудня, з нагоди дня української міліції, за даними ЗМІ, за… розгін Євромайдану. Тобто, садисти, які навалювалися на лежачого гуртом, били кийками й носаками, уже начебто мають почесні грамоти. А від 26 грудня ще й прирівняються до учасників масових заходів, автоматично підпадаючи під дію "закону про амністію".

Майже в один день із урочистою відзнакою Донецький апеляційний суд повернув звання міліціонерам, які влітку минулого року, в дні проведення Євро-2012 побили та зґвалтували кийком місцевого жителя за те, що пив пиво на вулиці. Ці лейтенанти й капітани мало того, що не відбувають покарання – вони запросто можуть поновитися на службі.

Ніби на противагу цьому в Луцьку молоду жінку притягують до кримінальної відповідальності за невинні маніпуляції - несла, бачте, перевернутий портрет Віктора Януковича. І хоча тепер формально волинянка Майя Москвич може потрапити під дію "закону про амністію", маємо парадоксальну, якщо не сказати більше – злочинну ситуацію. В якій перевернути портрет вважається злочином, вартим суду, покарання та амністії. Натомість за насильство, скоєне правоохоронцями, повернуть випадково зняті погони й дадуть грамоту.

Ну, а провокатор у натовпі може просто не ховатися… Бо покарають обраних, зате виправдати можуть всіх…