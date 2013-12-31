Теракты в Волгограде: символ путинской эпохи

Два подряд террористических акта в Волгограде – в здании городского вокзала и в троллейбусе – стали печальным итогом российского 2013 года, да и символом всей безрадостной путинской политической эпохи. Страна, готовящаяся в наступающем году принять зимние Олимпийские игры, не способна обеспечить элементарную безопасность даже собственным гражданам – и это, конечно же, не случайность.

Владимир Путин приходил к власти в России в тяжелое время. Никому не известный серый чиновник, которого семья предшественника избрала на царство ради сохранения своих капиталов и безопасности, Путин должен был завоевать авторитет среди сограждан жесткостью и умением навести порядок. И, конечно же, готовностью бороться с террором.

Взрывы домов в Волгодонске и Москве, кровопролитная война на Северном Кавказе, похищения людей. Но бывший глава ФСБ самонадеянно пообещал "мочить террористов в сортире" – и с тех пор, вот уже почти 14 лет, в России никогда не было безопасно. Ведь взрывы в Волгограде – это не первая серия терактов. Помимо периода воцарения Путина, был еще 2004 год со взрывами на транспорте, самолетами и самым, пожалуй, страшным событием путинских времен – Бесланом, гибелью детей-заложников.

Конечно, можно сказать, что теракты устраивает не власть, а те, кто обвиняет в причастности к происходящему российские спецслужбы, воспитавшие Путина и многих его соратников, - просто безумцы, любители конспирологических теорий. Я и не подумаю в этом тексте говорить о какой-то причастности. Я буду говорить о деградации – деградации государства, которая стала главным результатом бесславного путинского правления. А там, где деградирует государство – деградируют и спецслужбы.

В России не решены основные вопросы, которые могли бы оградить граждан этой страны от терактов. Не решен вопрос эффективности государственного аппарата и, следовательно, спецслужб. Чем занимаются доблестные российские чекисты? Они шпионят за оппозицией, лезут в спальни популярных общественных деятелей, выискивают нарушителей порядка среди участников протестного движения. ФСБ России все больше напоминает КГБ советских времен – организацию, направившую дула своих орудий против собственного населения, а не против реальной опасности. А почему?

А потому что не решен другой вопрос – вопрос коррумпированности государственного аппарата. Путин и его соратники стоят во главе проворовавшейся пирамиды управления, неэффективной, лживой и враждебной самой России и ее соседям. Эта пирамида, это государство в государстве вынуждено себя охранять. От рук террористов гибнут невинные мирные граждане, но эти граждане куда опаснее для власти, чем сами террористы.

Конечно, у террора есть и свои вполне очевидные причины – коррумпированность сгоняет людей из разных регионов в большие города – "фурункулы коррупции" - и тем самым обостряет национальный вопрос, усиливает радикальные настроения среди народов России, включая и русских, и народы Северного Кавказа. Для того, чтобы это преодолеть, необходимо победить коррупцию. Но не может же Путин, являющийся олицетворением самой неправедной власти, этим заниматься? Конечно, не может.

Он предпочитает превращать северокавказские республики в настоящие феодальные владения, даже не замечая, что комфортно живут в этих республиках только его обезумевшие от богатства вассалы. А население вынуждено бежать, спасаться и не находить себе приюта в населенных русскими регионах России. Пороховая бочка? Конечно. И каждый террористический акт только приближает печальную развязку, усиливая дестабилизацию в стране.

Не решен, конечно же, и еще один вопрос – нравственный. Российское руководство никогда не находило в себе смелости осудить террор в целом. Путина беспокоят террористы, которые взрывают дома и троллейбусы в его собственной стране. Но именно он приглашал в Кремль террористов из ХАМАС. Именно он сделал все возможное для поддержки ядерной программы Ирана. Именно он поставлял оружие сирийскому режиму, зная, что ракеты могут достаться бандитам из ХАМАС и "Хизболлы". Человеку, которому наплевать на жителей Сдерота, наплевать и на жителей Волгограда – в этом у меня сомнения нет.

Но я уверен, что российская власть не сделает из волгоградского кошмара никаких выводов – как не делала она выводов из предыдущих войн и волн террора. Власть живет в своем мире сочинских резиденций, Рублевки и европейских особняков. Россияне - в своем мире горящих троллейбусов и развороченных вокзалов. И два этих мира – каждый по-разному – переходят в следующий год правления Владимира Путина.