Жизнь после Автомайдана: почему не наказаны гаишники и судьи, преследовавшие активистов

Сегодня Президента Петра Порошенко наконец-то подписал закон "Об очистке власти". Но общественность до сих пор не знает, как выглядит последний вариант – документ до сих пор не опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

После трагических февральских событий верилось, что в этой стране остановившийся ржавый механизм вот-вот запустится заново, и мы заживем по-новому: без взяток, кумовства и по законам. Но шли дни, а механизм все стоял. Украина фактически осталась у разбитого корыта, в которое так называемые лидеры Майдана тыкали украинцев носом. Затем была аннексия Крыма, нападение Путина на восток Украины. За этими событиями, как за ширмой, новым чиновникам удалось спрятать необходимость проведения реформ. Мол, мы построим новую страну, когда окончится война. А эта самая война растянулась не только во времени, но и в пространстве.

Три четверти года прошло с того времени, как на мирный протест в Межигорье к Януковичу поехали активисты Автомайдана. Около двух тысяч машин. У кордона милиционеров, который был выставлен в нескольких сотнях метров от ворот резиденции тогдашнего президента, состоялся мирный митинг. Возможно, о нем кто-то мог бы и забыть на следующий день, если бы "добрые люди" не напомнили.

2 января почтальон принес нам письмо – уведомление о том, что надо явиться в местное управление ГАИ в связи с совершением административного правонарушения. Какого именно – было не ясно. Как и то, почему инспектор ГАИ не попытался даже остановить машину на дороге или в крайнем случае не устроил погоню… В тот же день социальные сети запестрели сообщениями о том, что, оказывается, всем водителям, которые ездили к Януковичу, пытаются "шьют" админнарушение: неостановку по требованию работника автоинспекции. Чуть позже появились и первые жертвы: люди, лишенные водительских прав без решения суда… Юристы Майдана в один голос заговорили о неправомерных действиях гаишников.

Затем потянулись дни: неизвестные распространяли личные данные (паспортные, номера машин, домашние адреса) в Интернете, начальники каких-то отделов ГАИ присылали повторные приглашения-требования, звонили на домашние телефоны, приходили домой с угрозами, составляли без предполагаемого нарушителя админпротоколы и направляли дела в суды. Там автомобилистов очно и заочно лишали прав сроком на полгода, после чего отклонялись апелляции. Казалось, ты попал на какой-то футбольный матч, во время которого сам судья забивает голы в твои ворота.

Юристы-волонтеры взялись за сотни дел. Некоторые за десятки одновременно. Но их усилия были тщетны. Известны вопиющие случаи, когда человек даже не проезжал в Вышгородском районе рядом с Новыми Петровцами, о чем говорили несколько свидетелей, но судья выносил решение: лишить права управления автомобиля сроком на шесть месяцев. Помню, как я считала семейные дни без авто и представляла, как повторно придется сдавать на права. "Служители Фемиды" не принимали во внимание даже смягчающие обстоятельства: отсутствие админнарушений в прошлом, наличие детей, в том числе инвалидов. А ведь раньше суды за реальное подобное нарушение лишали человека прав на минимальные три месяца, и то в единичных случаях. Информацию об этом можно найти в Едином государственном реестре судебных решений, находящимся в свободном доступе.

Мы с нашим адвокатом, как и другие обвиняемые, писали жалобы в милицию и прокуратуры, а также уполномоченной по правам человека. Но отовсюду приходили отписки… Рассмотрение нашего дела переносили четыре раза. В первый раз из-за присутствия на нем нардепа, который до того был свидетелем судилища в этом же Оболонском суде – назначенный и нам судья Виталий Литвинов всю ночь судил майдановцев, обвиняемых в нанесении якобы тяжких увечий "беркутовцам". Второй, третий и четвертый – подозреваем, из-за того, что выжидал, куда подует ветер перемен: принимал решение по другому делу, болел, был на курсах. Сколько "приятных моментов" пришлось пережить за эти месяцы человеку, у которого и штрафов за нарушение правил дорожного движения до того не было, описать сложно.

В результате суд состоялся без присутствия обвиняемого – судья закрыл дело по так называемой амнистии.

Потом была выигранная апелляция и несколько безрезультатных просьб возбудить уголовное дела против тех, кто составлял рапорт и протокол, также против судьи, который не закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления.

Юристы же все это время продолжали собирать базу документов автомайдановцев. Им удалось доказать, что 100% рапортов инспекторов ГАИ, составленных на дорогах (а их, по самым скромным подсчетам, была тысяча), были сфальсифицированы. Этот фальшивый документ, составленный одним из полусотни привлеченных гаишников, был единственным доказательством "правонарушения" в суде. Судьи же не принимали во внимание свидетельства, как правило, двух-четырех пассажиров, которые тоже ездили с водителем в Межигорье. Некоторые люди в мантиях в частных разговорах с адвокатами косвенно признавались: они выполняют указ сверху – всех лишать прав на шесть месяцев.

Ситуация изменилась 21 февраля. Водителям вернули права, а дела многих, как и наше, закрыли по амнистии.

Но теперь автомобилистов не так интересовала возможность сесть за руль, как возможность наказать тех, кто превратил два месяца жизни в кошмар. Поэтому многие написали заявления в прокуратуру с требованием провести объективное расследование и наказать виновных. Особенно хотелось наказания судьей.

Адвокаты водителей говорят, что сначала и они поверили, что у новой власти есть желание провести независимое расследование. Тем более, к тому времени доказательств было собрано предостаточно. Гаишникам и судьям грозили как минимум статья 366 Уголовного кодекса – "служебный подлог" и статья 375 – "постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения или постановления". В парламенте даже была создана временная следственная комиссия, чтобы обеспечить должный контроль. Но…

Прошло семь месяцев, а результат нулевой. ГАИ в ответе упомянутой парламентской комиссии признало незаконность действий инспекторов и наличие указаний сверху, но никого к криминальной ответственности так и не привлекли. Более того, 51 дело было закрыто в связи с отсутствием в действиях инспекторов состава преступления. Оказалось, массовая фальсификация рапортов – не преступление, поскольку (внимание!) рапорт инспектора (тот самый, что был единственным доказательством в суде при лишении прав на полгода) – совсем не документ, а значит – его поделка не предусматривает наказания. Соответственно все – и те, кто писал рапорты, и кто составлял протоколы, и кто лишал водительских прав – остаются на своих должностях. Более того, в милиции информацию о гаишниках умалчивают, а в судах "служители Фемиды" забыли о страхе быть наказанными.

И чего бояться? Ведь против судей уголовные дела даже не открывались. Жалобы переправлялись в Высшую квалификационную комиссию судьей. Там сейчас открыто всего четыре дисциплинарных производства.

Но судьи работают до сих пор. Вот, например, в моем районном Оболонском суде руководителем (даже не исполняющим обязанности, как это было несколько месяцев назад) является Владислав Девятько, а уголовные дела рассматривает все тот же Виталий Литвинов.

Вопрос о привлечении к ответственности организаторов массовых преследований активистов даже никто не поднимал!

Не надо ожидать, что и закон о люстрации, если его до 10 октября все-таки подпишет Президент, сможет расставить все точки над "i": он не касается рядовых гаишников и глав судов, которые и давили на своих подчиненных.

Что же остается делать? Оставить все как есть, оправдывая свои действия военными реалиями? Или заставить нынешних чиновников, связанных с предыдущими, вспомнить, благодаря чему и кому они очутились в своих креслах? Вот поэтому пострадавшие от рук гаишников и судьей с надеждой, что законы в этой стране когда-то заработают, снова выходят на мирные протесты. На этот раз к дверям Генпрокуратуры…