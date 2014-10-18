Профилактика головной боли. Пустит ли ФИФА сборную Украины на ЧМ-2018 в России?

Некоторое время назад немецкая газета Bild сообщила, что Евросоюз хочет в новом пакете санкций лишить Россию права проведения крупных спортивных соревнований. В частности, это касается Чемпионата мира по футболу 2018 года. Но президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что организация не должна реагировать на призывы отобрать у России право на чемпионат. Также Блаттер отметил, что сборная Украины обязательно примет участие в Кубке мира, если сумеет пройти квалификацию. "ФИФА не является политической организацией. Мы должны сохранять абсолютный нейтралитет. Спорт и политику необходимо разделять. Если Украина сумеет пробиться на ЧМ-2018, не будет никаких проблем. Каждый получит визу, и любая страна, сумевшая квалифицироваться, примет участие в Кубке мира",– отметил Блаттер.

Честно говоря, пока слабо себе представляю участие сборной Украины в "российском" Чемпионате мира. Более того, у меня даже возникают сомнения относительно честности борьбы в грядущем отборе к Мундиалю. Вероятность того, что Украину оставят без финальной части чемпионата, дабы не провоцировать российских болельщиков самим фактом участия украинской команды (в таком случае конфликты между поклонниками двух славянских сборных, увы, неизбежны), как по мне, весьма высока. Настораживает и тот факт, что нынешний президент ФИФА (а уверенность в том, что он будет рулить мировым футболом и через четыре года, равно как и в том, что за этот же период и в Кремле руководство не сменится, испытывают многие) полностью отметает возможность переноса чемпионата мира из России.

Мантра о том, что спорт – вне политики, в последнее время все чаще повторяется представителями международных спортивных институтов. Но реализуема ли она на практике? Олимпиада-1936, решение о проведении которой в Берлине было принято до прихода нацистов к власти (в 1931 году во времена Веймарской республики), по замыслу Адольфа Гитлера, должна была превратиться в праздник арийского спорта. В рядах спортивных историков нет единства во мнениях, удалось это фюреру в итоге или нет. Но как бы то ни было, Олимпийские игры в стране, где правила НСДАП, прошли. При этом их открытие впервые транслировалиь по телевидению в прямом эфире, а олимпийские соревнования стали материалом для создания "Олимпии" – пропагандистского документального фильма немецкой актрисы и кинорежиссера Лени Рифеншталь, воспевавшей партийные съезды и идеализировавшей нацистскую идеологию. В июле того же года в Барселоне была намечена альтернативная олимпиада, получившая название Народной (инициатива ее проведения принадлежала так называемому Красному спортивному интернационалу). Но полноценному ее проведению помешала гражданская война, как раз в то время начавшаяся в Испании. Немало "альтернативных" олимпийцев приняло в ней участие в качестве добровольцев.

В 1992 году политика изменила ход футбольной истории и привела к определенному пересмотру тренерской роли в игре. Тогдашняя Югославия завоевала право участия в Чемпионате Европы-1992, но из-за того, что была признана страной-агрессором, подпала под многочисленные санкции, в том числе и спортивные, и была заменена в последний момент на Данию. Замечу, что югославов лишили права участвовать и в Чемпионате мира-1994, проходившем в США. Собиравшиеся в отпуск футболисты датской сборной посдавали авиабилеты на экзотические курорты, извинились перед женами-детьми и спешно подготовились к турниру. Результат общеизвестен – Дания стала чемпионом. Конечно, можно говорить о том, что тот чемпионат полностью дискредитировал профессию тренера сборной. Действительно, какой прок от вдумчивой тренерской работы, если команда, состоящая из отпускников, буквально с листа обыгрывает всех!

Перенос большого спортивного события из одного места в другое – не такое уж редкое явление. И причины этого – разные. Для футбольных чемпионатов мира прецедент – турнир 1986 года. Первоначально он должен был пройти в Колумбии. И в стране, названной в честь великого мореплавателя, долго морочили голову ФИФА. Колумбийцев то одолевали сомнения, то они говорили решительное "да" Мундиалю. Однако в итоге Колумбия признала свою финансовую несостоятельность и вынуждена была отказаться от большого футбольного праздника. На выручку ФИФА пришла Мексика (свои услуги предлагали еще Канада и США), имевшая соответствующий опыт (шестнадцатью годами ранее в Стране ацтеков прошел крупнейший мировой футбольный форум) и организовавшая Мундиаль как нельзя лучше. Замечу, что решение о проведении чемпионата мира в Мексике было принято всего за три года до него!

Более свежий пример – уход Евробаскета-2015 из Украины. Весной нынешнего года стало понятно, что наша обескровленная войной страна просто не успеет подготовить крупный баскетбольный форум. Поэтому и было принято логичное решение перенести турнир. Правда, при этом за Украиной закрепили приоритетное право на организацию Евробаскета-2017. А вполне вероятный отказ Марокко от проведения футбольного Кубка африканских наций-2015 обусловлен вспышкой в этой стране чумы нынешнего века – лихорадки Эбола – и невозможностью гарантий инфекционной безопасности участников и зрителей.

Заранее говорить о невозможности переноса того или иного спортивного события в другую страну значит бросить на себя тень подозрений. Прогноз развития событий? В наше время предсказания – вещь неблагодарная. Полагаю, что ФИФА будет все делать для того, чтобы турнир прошел именно в России. Слишком много всего УЖЕ вложено в это турнир (во всех смыслах этого слова). Если же россияне в своем неуемном желании возродить имперскую славу (в их понимании) и построить "Русский мир" продвинутся дальше, другими словами, начнут полномасштабную войну, тогда, возможно, и настанет время принятия решений для ФИФА.

Если же российско-украинский конфликт на Донбассе заморозят либо будет и дальше тлеть, время от времени то разгораясь от подброшенных россиянами дров, то затухая из-за иллюзии выполнения каких-то договоренностей, то турнир пройдет там, где и было запланировано, то есть в России. И поставить даже минимальную сумму на участие Украины в российском Мундиале я бы не рискнул (уж простите меня, игроки нашей национальной сборной, хотя в ваше собственно футбольное мастерство мне искренне хотелось бы верить). В противном случае это будет головной болью для ФИФА. А к профилактике головной боли такие организации подходят очень серьезно. Вот только мировым футбольным боссам необходимо помнить, что существуют разные виды профилактики.