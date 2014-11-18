Румынский менеджер: почему победил Клаус Йоханнис?

Виталий Портников

Публицист, журналист

18 ноября 2014, 10:47

Теперь новому президенту придется пройти тест на "вменяемость" и постараться организовать нормальные отношения с парламентом и правительством.

В сообщениях о победе мэра Сибиу Клауса Йоханниса на выборах президента Румынии подчеркиваются два важных факта его биографии: этнический немец и протестант. Но факты эти интересны разве что с точки зрения эволюции самой румынской государственности за постсоциалистические десятилетия. Румынские коммунисты во главе с "гением Карпат" Николае Чаушеску активно использовали этнический фактор для мобилизации населения под красными знаменами и боролись с любыми проявлениями самостоятельности национальных меньшинств.

Румынскими евреями "гений" просто торговал, обменивая их отъезд в Израиль на кредиты западных стран. Румынских немцев выдавливал в Германию: одной из эмигранток оказалась знаменитая писательница Герта Мюллер, которая затем получит Нобелевскую премию за проникновенные истории о жизни в родном Банате. О румынских венграх я уже и не вспоминаю: не случайно восстание против Чаушеску началось именно в Тимишоаре после решения о выселении пастора Ласло Текеша. А современные румыны – политическая нация, для большинства представителей которой этническое происхождение и вероисповедание не имеет никакого особого значения. Значение имеет история успеха.

И в этом смысле выбор правым лагерем мэра Сибиу Йоханниса в качестве конкурента премьеру, лидеру социал-демократов Виктору Понте оказался удачным. Понта уже воспринимал себя как без пяти минут президент – и действительно, долгое противостояние главы правительства с уходящим главой государства сделало его чуть ли не самым естественным преемником Траяна Бэсеску, утратившего популярность, но сохранившего власть несмотря на любые козни противников.

Но пример Сибиу всегда вдохновлял румын. Йоханнис получил в наследство захудалый провинциальный городок, превратив его в один из самых успешных туристических центров страны, место притяжения не только самих румын, но и многочисленных европейских гостей. Причем сказать, что на это повлиял какой-то особый немецкий колорит, оказалось бы большим преувеличением. Сибиу – только исторически город румынских немцев.  

Йоханнес действительно в первый раз был избран мэром Сибиу как кандидат Демократического форума немцев Румынии – с той только особенностью, что самих этих немцев в городе проживало не более двух процентов, а за мэра все эти годы голосовало подавляющее большинство горожан. Йоханнес – умелый администратор и к тому же он не замешан в многолетних политических скандалах между Бэсеску и остальными румынскими политиками, среди которых был не только Понта, но и предшественник нового президента на посту главы Национальной либеральной партии Крин Антонеску.

Другое дело, что теперь новому президенту придется пройти тест на "вменяемость" и постараться организовать нормальные отношения с парламентом и правительством страны – учитывая, что во главе кабинета будет находиться его проигравший конкурент, это не выглядит такой уж легкой задачей. Но то, что после "народного президента" моряка и мэра шумного Бухареста Бэсеску Румыния получила европейского президента, учителя и мэра элегантного Сибиу Йоханнеса не может не сказаться на отношениях внутри политической элиты и на образе самой страны.  

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Румыния статья авторская статья Портников Виталий Портников Йоханнис Герта Мюллер
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