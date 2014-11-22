Калым за Крым

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
22 ноября 2014, 13:08

Для кого-то военная база лучше международного курорта.

Тема судьбы футбольного Крыма в последнее время усиленно педалируется СМИ. Россияне сообщают о том, что вот-вот Крым официально вольется в тамошнюю футбольную семью. Украинцев снедают подозрения об участии отечественных футбольных боссов в соответствующих торгах. Подлил масла в огонь дискуссий и визит президента УЕФА Мишеля Платини в Украину, а особенно – его встреча с Президентом Петром Порошенко.

Бдительные ультрас даже провели превентивную акцию, предостерегающую политическое и футбольное руководство Украины от сдачи национальных интересов. Самых преданных футбольных болельщиков насторожила недавние "консультации" России с УЕФА, на которых якобы обсуждали крымский вопрос без участия представителей Украины. Тем временем, встреча в верхах состоялась. Ее участники об итогах рандеву сообщают намеками: Петр Алексеевич и вице-президент ФФУ Андрей Павелко анонсируют некую хорошую новость для украинских болельщиков, при этом всячески убеждая в том, что футбольный Крым никто России отдавать не собирается. Пресс-секретарь президента УЕФА Педру Пинту отделывается обтекаемой формулировкой: "Мы полностью поддерживаем Украину, но не хотим смешивать футбол и политику. Для нас важно, чтобы футбол в Крыму развивался".

Петр Порошенко и Мишель Платини

Версии итогов встречи Порошенко и Платини снежным комом накапливаются в медиа. Говорят о том, что украинская сторона согласилась отпустить футбольный Крым на все четыре стороны за ряд футбольных инфраструктурных проектов на материковой Украине, за обильное денежное вспомоществование, даже за паритет в организации Мундиаля-2018 в России! Грубо говоря, какой калым за Крым устроит Украину? Конечно, идеалисты скажут: мол, Крым – не невеста. Циники заломят цену повыше. Реалисты… Реалистичную версию обнародую чуть позже. Пока же, выражаясь шахматным языком, крымская партия отложена до 4 декабря. Именно на эту дату намечено заседание европейского футбольного руководства в Лозанне и решение УЕФА "в рамках уставных норм организации". "Не ждите сенсаций", - любят повторять футбольные ньюсмейкеры перед мероприятиями, кажущимися простым любителям футбола судьбоносными. Применима ли эта формула к лозаннскому футбольному саммиту? Полагаю, что какое-то решение все-таки будет принято. Велика вероятность того, что оно будет столь же обтекаемым, как заявления Педру Пинту.

Категория российских футбольных "крымнашей", тупо проводящих генеральную линию единой руководящей в России партии, велика. По сути, в России это такой себе тест на "патриотизм" в понимании адептов Путина. Обнародованные несколько месяцев назад в Сети разговоры российской футбольной верхушки, в которых речь идет о возможных санкциях к российскому футболу, словно остросатирические произведения российских литераторов ХIХ века. Тут тебе и чинопочитание, и боязнь за свое место, и жизнь по принципу "какбычегонивышло". Футбольные боссы чувствуют себя загнанными в угол ("вся страна под санкциями") и откровенно не знают, что делать. Но весь трагизм ситуации для Украины в том, что руководство нашей футбольной федерации и боссы европейского футбола также не знают, что делать. Тупик, похоже, глобален. Конкретных украинских предложений (по крайней мере, публичных), решающих крымскую проблему с учетом украинского интереса, нет. А нежелание УЕФА портить отношения с Россией (газпромовское спонсорство Лиги чемпионов – желанный бонус для УЕФА) прослеживается весьма четко. Снова обращусь к шахматному языку. Ситуация напоминает цугцванг: любой ход любой из сторон рискует навлечь беду.

А что же сами крымчане? В те благословенные времена, когда особый вес в крымском футболе имел ныне покойный Анатолий Заяев, нередко ретранслировалась мысль о создании на полуострове полноценной современной базы для подготовки сборных команд Украины, развития сети отелей со стадионами для профессиональных клубов (зачем, мол,  признаваться в необходимости использования для этого турецкого берега, мы ведь можем сделать не хуже). Сейчас именитые футболисты-крымчане либо отмалчиваются, либо  официально стоят на пророссийской позиции (а в частных разговорах склоняются к проукраинской).

Вице-президент севастопольского СКЧФ (это такой футбольный неоклуб, если кто не знает) Евгений Репенков в интервью крымскому телевидению посетовал: "Нас отбросили лет на 12 назад. При Украине у нас был Новинский, который давал нам деньги. Не скажу, что мы жили безбедно, но клуб нормально функционировал. К тому же, мы играли в Премьер-лиге, а это – полный стадион на играх. Все было великолепно. И вдруг – денег нет, и мы играем во второй лиге. И самое страшное, что севастопольские футболисты не могут играть в этой команде. Непонятно, как нам жить дальше. У нас есть какая-то копеечка до Нового года, а потом хоть бери и закрывайся. Но мы не жалеем, что выбрали для нашего клуба российский путь развития".

В завершение интервью он, как водится в кругах "крымнашей", заметил, что в Украине к власти пришли "фашистские, националистические силы". Понятно, что современный крымский чиновник не может дать интервью без мантры о "киевской хунте", "фашистах-бандеровцах", происках "мировой закулисы". В противном случае, его бы поменяли на более лояльного к Кремлю. Вместе с тем, нотки ностальгии по Украине на полуострове звучат все громче. Как бы то ни было, футбольный Крым завис в воздухе. Нашпигованные украинскими футболистами "Таврия" и "Севастополь" просто по определению не могли не считаться украинскими клубами. Но после прихода России футболисты – обладатели украинских паспортов – в своей массе перебрались на материковую Украину. Достойной замены им нет и не предвидится. Большой вопрос – есть ли достойная замена украинским олигархам, обеспечивавшим безбедное существование крымских клубов до аннексии?

А к адептам идеологемы "хотим умереть в России" у меня такой вопрос: так ли уж вам нужен футбол в Крыму? Похоже, ваши грезы совсем не о том. Военная база лучше, чем международный курорт с обилием разнообразного футбола, примерно так?

Фото: @APUkraine

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