Классическая псевдоборьба, или Почему не наказывают расизм на российских стадионах

"Значит, срок уже имеешь",– процитировал Глеба Жеглова из "Места встречи изменить нельзя" комментатор матча "Спартак" - "Ростов" на российском специализированном футбольном телеканале. Обличительная тирада была обращена к темнокожему легионеру ростовчан Канге, показавшему непристойный жест фан-сектору красно-белых. Осуждая африканского футболиста (а, безусловно, проступок тот совершил серьезный), акула микрофона почему-то забыл прочехвостить фанов "Спартака", непристойными скандированиями и жестикуляцией спровоцировавших такое поведение игрока.

Комментатор оказался прав: "незадачливый гастарбайтер" (это – определение из российской прессы, а вовсе не мое собственное пренебрежительное отношение к действительно талантливому футболисту) схлопотал трехматчевую дисквалификацию и штраф в 50 000 рублей. "Спартак" же был оштрафован на 70 000 российских рублей "за скандирование зрителями оскорбительных выражений". Клуб штраф, конечно, заплатит, а вот люди, заряжавшие расистские кричалки, едва ли понесут материальный урон.

Скандеж "русские, вперед!", часто доносящийся с трибун российских стадионов изрядно напряг даже такого лояльного к центру политика, как многолетний президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Давеча его возмутила подчеркнутая поддержка игроков одной национальности в столь многонациональной стране, коей является Россия. Шаймиев даже сказал: мол, на казанских трибунах вы же не услышите слогана "татары, вперед!" Да и много ли русских на поле во время иных матчей российского чемпионата? Десяток лет назад автор футбольных "Стишков из офсайда" Александр Маркевич в серии "Японизмы для богатых умом" написал: "Гадаю, а сколько средь них москвичей. Московское дерби". Актуальности это хайку не потеряло. Но даже "нерусские" (это многозначное, делящее мир надвое слово ныне очень популярно в Белокаменной) на футбольных полях России высказываются вполне по-русски. В недавнем матче "Зенита" с "Рубином" украинец Тимощук получил желтую карточку за фол на игроке "Рубина" Ахметове (этот факт сам по себе впечатляет!). При этом после нарушения правил на весь стадион раздались вполне себе русскоязычные тирады, понятные всем без перевода!

Кампания по борьбе с расизмом, активно ведущаяся глобальными футбольными институциями, пожалуй, чаще, чем другие подобные акции напоминает о существовании этой проблемы. Но все дело в том, что лишний раз педалируя эту тему, мировые футбольные боссы невольно вздымают волну расизма. Приведу пример из жизни. Моя троюродная сестра вышла замуж за абхаза по национальности. По прошествии какого-то времени наши родственники, обсуждая за праздничным столом этот брак, подчеркивали: "У нас никогда не стоял вопрос, кто какой национальности!"

Спустя какое-то время подобный разговор повторился. Дальше – еще и еще. Помилуйте, уважаемые, не кажется ли вам, что разговор на эту тему как раз и является затрагиванием национального вопроса? Точно также и в мировом футболе. "Нет расизму!" – провозглашают различные рекламные щиты во время международных матчей. Ребенок, завороженно наблюдающий за игрой кудесников мяча и дотоле не знавший, что такое расизм, волей-неволей начинает задумываться о нем. Что называется: давайте создадим проблему, чтобы затем с ней бороться. Запрет проноса на трибуны стадионов бананов, практикуемый в некоторых странах, граничит с маразмом: порой даже на крепкие алкогольные напитки стюарды закрывают глаза, а банан – продукт, который может раззадорить борцов с расизмом, и, не ровен час, арена может схлопотать дисквалификацию.

У наших северных соседей, известных своим "интернационализмом", то и дело на трибунах проскальзывает обезьянье уханье, оскорбляющее темонокожих футболистов. Но международные спортивные организации, "решительно искореняющие расизм из футбола", видимо, помнят о российских деньгах и не решаются примерно наказать россиян. Зато Украину в свое время на основании малодоказательного видео (матч во Львове против Сан-Марино, а объект якобы расистской атаки – игрок украинской (!) сборной Эдмар) грозились оставить в следующем отборочном матче без зрителей. Благо, Григорий Суркис сумел отстоять наши позиции.

Не могу, впрочем, сказать, что против бытового расизма в футбольной России не борются. Процесс идет. Пострадал, в частности, экспрессивный наставник все того же "Ростова" Игорь Гамула (кстати, человек с украинскими корнями). На пресс-конференции после матча чемпионата России с "Уралом" Гамула в шутливой форме опроверг информацию об интересе к темнокожему защитнику Бенуа Ангбве, который находился на трибуне, заявив, что в команде "и так шесть черных". После этого министр спорта ЮАР Фикиле Мбалула и глава Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан попросили ФИФА отреагировать на столь вопиющий факт.

"Это уже не первый случай, когда расистские высказывания были сделаны в российском футболе официальным лицом. Мне кажется, что африканцы являются главной мишенью расизма", – отметил Джордан. Российская футбольная власть была вынуждена дисквалифицировать Гамулу на пять календарных матчей российского чемпионата. А на заседании, где был вынесен вердикт о дисквалификации Канги, было также решено не смягчать срок наказания провинившемуся, но извинившемуся (в шутливой, правда, форме) перед африканскими легионерами Гамуле. Говоря казенным языком, решено "отказать главному тренеру ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) Гамуле И.В. в удовлетворении заявления о приостановлении спортивной санкции".

Атаке борцов с расизмом подвергся и темнокожий футболист – итальянец Марио Балотелли, может быть, не очень удачно (во всяком случае, по мнению профессиональных борцов с расизмом) пошутивший в одной из социальных сетей. Впрочем, думаю, что Марио, отличающийся экстравагантностью поведения, хотел не столько высмеять особенности отдельных наций, сколько поглумиться над человеческими стереотипами в восприятии тех или иных народностей. Но за это ему грозит 5-матчевая дисквалификация. По сравнению с Марио, Рио Фердинанд (преуспевший в общественном сознании на ниве борьбы с проявлениями расизма), назвавший Эшли Коула "эскимо", заслуживает просто-таки пожизненного отлучения от футбола.

Полагаю, что псевдоборьба с расизмом столь же омерзительна, как и, собственно, сам расизм. За ней зачастую теряется сам футбол – демократичнейшая игра, в которой могут преуспеть люди разных рас и вероисповеданий. Проблему можно замолчать или заговорить. Но куда проще ее не создавать!

Фото: sovsport.ru, видео: youtube.com