Дрейф от Москвы: как далеко уйдет Казахстан Назарбаева от России Путина

"Мы не замыкаемся только в рамках этого проекта" - заявил депутатам парламента Казахстана министр иностранных дел страны Ерлан Идрисов, говоря о пресловутом Евразийском союзе. И сообщил о двух важнейших проектах Астаны на текущий год – вступлении в ВТО и подписании соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом.

Конечно, соглашение о расширенном партнертстве – это не ассоциация. При составлении этого документа наверняка учитывались обязательства, которые Казахстан взял на себя при формировании Евразийского союза. И вместе с тем обращает на себя внимание незацикленность Астаны на главном интеграционном проекте Владимира Путина, с помощью которого российский президент собирается восстанавливать былую империю. Вероятно, именно эти планы Нурсултану Назарбаеву и не нравятся – тем более, что события в Украине продемонстрировали, что в своих нелепых амбициях Путин не остановится ни перед чем.

Союзники Москвы, конечно же, в сложившихся обстоятельствах менее всего хотят зависеть от желаний "старшего брата" и его очевидного сумасбродства. Дорогого стоило увидеть, как почительно Александр Лукашенко общается с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом – еще бы, никто к нему не ездил, а тут вдруг такие гости! Заметно было, кстати, и то, как Лукашенко и Назарбаев перетягивали друг у друга саммит в нормандском формате. И то, что после этого саммита Назарбаев общался с Меркель и услышал от нее предложение провести следующий саммит в Астане, означает понимание Западом казахстанских тревог.

Соглашение о расширенном партнерстве на самом деле декларация на будущее. Если Евразийский Союз не заработает – а этот "союз изъятий" не заработает никогда – то у Астаны будет возможность перейти на новый этап отношений с ЕС и заключить полноценное соглашение об ассоциации, раз и навсегда покончив с постсоветской интеграцией – то есть с российским средневековым империализмом. В экономическом плане сотрудничество с Россией несет Казахстану одни убытки, в политическом – создает очевидные угрозы национальной безопасности и самого выживания государства. И если представить себе возможность дестабилизации Узбекистана после Ислама Каримова, то Казахстан может оказаться между двумя огнями – нестабильным соседом с юга и провоцируемой Москвой нестабильностью в северных регионах. И в случае розыгрыша такой карты при условии, что Казахстан остается в сфере российского влияния, Путину даже не нужно будет посылать в страну своих "зеленых человечков" - он просто отхватит кусок Казахстана, который ресурсно может быть ему интересен в условия ослабления эффективности ресурсов самой России.

Слова главы казахстанского внешнеполитического ведомства – если увидеть даже не повод, по которому они были сказаны, а тональность высказывания – демонстрирует, что в Астане начинают понимать нависшую над Казахстаном опасность и отчаянно маневрируют.