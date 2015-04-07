Добро пожаловать в Россию, или Почему спекулянты прикрываются памятью жертв великой войны

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 апреля 2015, 16:37

В России победа в войне, а не развитие становится культом, потому что нечего больше предъявить ни себе, ни миру.

Убедившись, что без графика выплат по долгам и без плана реформ никто не будет давать Греции денег, популистское правительство этой страны вновь заговорило о необходимости выплаты репараций за Вторую мировую войну. В Афинах даже подсчитали сумму, которую Германия должна была бы заплатить Греции — 278,7 млрд евро. Министр юстиции Греции Никос Параскевопулос даже пригрозил конфискацией имущества немецких фирм для того, чтобы обеспечить выплату репараций. Таким образом компенсацию могут получить родственники жертв нацистского погрома в деревушке Дистомо: греческие власти хотят выплатить им 28 млрд евро.

Выглядит все это, мягко говоря, неприлично. Левацкое правительство Греции каждым своим решением все больше и больше загоняет экономику в тупик — и увидев, что никто не хочет кредитовать это ежедневное безумие, решило просто украсть столько, сколько можно, спекулируя на памяти жертв Второй мировой. Украсть — это, впрочем, сильно сказано. Скорее всего, отобрать имущество у немецких фирм они побоятся — ведь это поставит точку на любых инвестициях и ввергнет страну в бесконечные судебные тяжбы. Репараций Греция тоже не добьется. Германия выплатила жертвам войны немало, но при объединении страны было подписано международное соглашение, поставившее точку на репарационном процессе. Но Ципрас всегда сможет объяснить своим поклонникам, почему они оказались нищими в результате его правления — немцы не заплатили.

Вообще мне, человеку, семья которого (впрочем, как и практически каждая семья в Украине, как и каждая еврейская семья в Европе) понесла огромные потери в той войне — не по себе, что Вторая мировая из памяти становится элементом спекуляции для тех, кому нечего предъявить, кроме жертв. Советский Союз, а вслед за ним и Россия проиграли цивилизационное соревнование, скатившись после победы в войне в самое настоящее средневековье — и вот пожалуйста, именно победа, а не дальнейшее развитие страны, становится самым настоящим культом. Потому что нечего больше предъявить ни себе, ни миру! Потому что стыдно от того, что советские ветераны-победители прожили тяжелую жизнь и зачастую умирали в нищете, а немецкие солдаты-проигравшие…ну, в общем, вы знаете, об этом уже сто раз говорили все, кому не лень. Поэтому часы истории искусственно останавливают на 9 мая 1945 года и живут от парада к параду и от войны к войне. Живут в сумерках.

Теперь к этой сомнительной идеологии присоединилось греческое правительство, обвиняющее Германию в том, что гитлеровская оккупация разрушила финансовую систему страны. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Мне только интересно: эту систему точно нельзя было отстроить за последующие 70 лет? Никаких шансов? Никто не работал?

Разве немцы создавали коррумпированную олигархическую систему послевоенной Греции? Разве немцы были теми "черными полковниками", которые свергли законную власть и превратили в руины греческую экономику? Разве немцы за четыре десятилетия после восстановления демократии не смогли построить государство, которое не зависит от мздоимства, кумовства и приписок? Разве немцы проголосовали за СИРИЗу и все эту гоп-компанию проходимцев? Точно они? Или единственное, что остается греческим властям — это перевести стрелки часов на 1945 год? Что ж, добро пожаловать в Россию!

Виталий Портников

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Россия День победы Портников Виталий Портников Греция Ципрас авторская колонка спекулянты репарации
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