Прекратить вакханалию на Донбассе, или почему Путина проинформируют о встрече в Берлине

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 августа 2015, 12:17

Меркель и Олланд кровно заинтересованы в прекращении вакханалии, устроенной Кремлем.

То, как в День Независимости прошла берлинская встреча президентов Украины, Франции и федерального канцлера Германии — очевидная дипломатическая победа нашей страны. И победа эта не только в заявлениях Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. Победа — в самом формате.

С точки зрения Путина, в логике той виртуальной реальности, которую пытается сконструировать агрессор, встреча в Берлине должна была бы проходить совершенно иначе. В немецкой столице должны были бы встречаться президенты России, Франции и федеральный канцлер. И уж затем они — как посредники — должны были бы объяснять Петру Порошенко, как его стране договариваться с внезапно взбунтовавшимися против законной власти "жителями Донбасса". А сам Порошенко должен был бы встречаться не с Меркель и Олландом, а с обер-бандитами Захарченко и Плотницким и обсуждать с этими продажными мерзавцами, какой быть нашей с вами стране.

Но что-то пошло не так. И не только с нефтью, рублем и восстанием в мифической "Новороссии". Что-то пошло не так с самими представлениями Путина и его окружения о мире, в котором находится современная Россия. И встреча в Берлине это превосходно доказала.

Олланд, Меркель и Порошенко в Берлине

Порошенко, Меркель и Олланд встречались как партнеры, кровно заинтересованные в мирном урегулировании в нашей стране и прекращении вакханалии, устроенной Кремлем. При этом не оставалось ни малейших сомнений относительно того, кто же виновен в этой вакханалии и с кем необходимо разговаривать относительно ее прекращения. Именно Россия и ее марионетки не выполняют Минские соглашения — об этом было четко сказано в Берлине. Именно Россия должна следовать здравому смыслу, а не безумию собственной власти — об этом четко было сказано в Берлине. Выборы на оккупированных путинской ордой территориях должны пройти по законам страны, к которой эти территории относятся — об этом четко было сказано в Берлине. Что еще нужно сказать Путину, чтобы он понял, как к нему относятся и что думают о его постоянной лжи?

Да, участники берлинской встречи понимают, что без Путина мира не будет. В конце концов, агрессор — он. И он должен прекратить агрессию. Но они уже с трудом скрывают то презрение, которое испытывают к потерявшему остатки здравого смысла российскому правителю. Конечно, они его обо всем проинформируют. Они готовы общаться с ним по телефону и даже в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН, куда Путин зачем-то отправляется. Но встречаться для того, чтобы проинформировать о своем представлении относительно путей будущего урегулирования в Украине.

И это представление разительно отличается от путинского. Отличается потому, что Путин хочет любой ценой сохранить нестабильность в нашей стране — то есть  ДНР и ЛНР — и вместе с тем не брать никакой ответственности за функционирование оккупированных территорий. А Франция, Германия и Украина хотят настоящего мира. То есть исчезновения марионеточных "республик" и возвращения оккупированных территорий под украинский контроль.

Это то, с чем Путин пока что — до окончательного экономического краха образования, которым он руководит — не может согласиться.

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Авторская колонка Виталия Портникова о встрече Порошенко Меркель и Олланда
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