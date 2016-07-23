100 дней правительства Гройсмана. Есть ли успехи?

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

23 июля 2016, 10:00

Если не менять парадигму антикризисных мер, то уже к осени внеочередные парламентские выборы покажутся самым легким решением.

Как правило, достижения новоназначенного правительства оцениваются через первых 100 дней его работы. За этот строк можно создать положительную динамику изменений и запустить процессы в отдельных секторах, принять решения, которые могут привести к необратимым трансформациям и прочее.

Именно поэтому я воздерживался от критики Кабмина Гройсмана в начале сезона. Были предпосылки к тому, что его команде удастся как-то вырулить из тисков "олигархического консенсуса" и провести точечные изменения. Естественно, эти реформы не спасли бы нашу экономику, но могли б амортизировать издержки простых обывателей.

"Мы видим сегодня положительные сигналы развития национальной экономики и стабилизации ситуации, в том числе стабилизации национальной валюты. Это хорошие сигналы, но надо понимать, что их нужно усиливать, чтобы рост был больше, и люди это почувствовали", — заявил премьер Владимир Гройсман.

Премьер вот видит, а мы как-то не очень…

К безусловно позитивным #перемогам правительства я могу отнести разве что упрощение процедуры лицензирования импортных лекарств производства США, ЕС и Японии и решение создать специальный Дорожный фонд, который аккумулировал бы средства на строительство качественных дорог по всей стране.

На этом фактически можно поставить точку.

- Рост тарифов и отсутствие доходов населения. С 1 мая были введены единые "рыночные цены" на газ для всех категорий потребителей. Повысились в кратно раз тарифы на ЖКУ и энергоносители. Я умышленно беру в кавычки слово "рыночные цены", потому как их в Украине нет, как нет и рынка газа. Есть монопольный поставщик, и нет механизма договора о цене. Это не рынок, а диктат монополии.

Повышение стоимости газа для теплокоммунэнерго повлекло за собой рост цен на отопление и горячую воду в два раза с 1 июля. На 30-60% в зависимости от региона подорожала холодная вода. С 1 сентября в очередной раз вырастут тарифы на электроэнергию.

Малоимущим Кабмин обещает продолжать предоставлять субсидии. К началу нового отопительного сезона число семей, которым потребуется государственная субсидия, вырастет до 9 миллионов. Это каждый четвертый украинец. На субсидии заложены 40 миллиардов гривен. И где взять средства — непонятно.

Во время назначения Гройсмана премьером я писал о том, что единственным шансом доказать свою состоятельность это правительство сможет только тогда, когда создаст хотя бы 10 тысяч новых рабочих мест. Повышение тарифов должно перекрываться реальной борьбой с безработицей. В первом квартале этого года 10,3% населения трудоспособного возраста или (9,9% экономически активного населения в возрасте 15-70 лет) были безработными. Это — 1,8 миллионов человек. По уровню безработицы среди мужчин Украина — лидер среди всех стран Восточной, Центральной и Западной Европы.

- Провал "большой приватизации". Маркером этого стал срыв приватизационного конкурса по Одесскому припортовому заводу. Сам конкурс был настолько проблематичен и "не френдли" для иностранных инвесторов, что они уже открыто сомневаются в искренности намерений нашего правительства. По информации UAprom, украинским ОПЗ интересовались Suhail Behwan Group (Оман), Gemlik Gubre Sanayii A.S. (Турция) государственная MVM Group (Венгрия) и Energoimpex Sp. z o.o. (Польша). Но в последнюю минуту антикоррупционная прокуратура по делу о растрате средств задержала председателя наблюдательного совета предприятия Сергея Перелому и первого заместителя этого завода Николая Щурикова, что, в конечном счете, сыграло против приватизации. Инвесторов отпугнула не столько стартовая цена, сколько судебные тяжбы вокруг топ-менеджмента предприятия.

 "Может, они хотят создавать видимость конкурса приватизации, тогда мы еще раз попробуем зайти и на этом поставим точку. И не только мы. Точку поставят все. Вряд ли это будет в интересах Украины", — сказал мне на днях один из топ-менеджеров одной транснациональной кампании, имеющий интерес к этому активу.

- Автоматический возврат НДС или все же "ручной"? В июне, фактически в нарушение Налогового кодекса, было заблокировано возмещение НДС налогоплательщикам. Они недополучили возмещение на сумму почти в 6 миллиардов гривен. После ряда заявлений работодателей и фискалов вроде как нашли виновного в виде Госказначейства. Но тут есть важный вопрос.

Вроде как в нынешнем году заработал открытый реестр заявлений компаний на возмещение НДС из бюджета. Такой реестр специально создавался, чтобы исключить ручное управление в вопросе возврата налога на добавочную стоимость.

Но, как отмечает Страна.UA, на практике налог по-прежнему возвращают "нужным" людям.

Благодаря недовозмещению НДС в июне план бюджетных поступлений по налогам был перевыполнен на 22%. Если бы реестр функционировал в полном объеме, а НДС возмещалось прозрачно всем тем, кто подал заявки, налоговой пришлось бы рапортовать о том, что план за июнь выполнить не получилось.

- Граждане не доверяют государству свои деньги. С начала кризиса суммарные валютные средства бизнеса и населения уменьшились на 17,2 миллиардов долларов, из них 14,2 миллиарда долларов снято со счетов домохозяйств. Это, по сути, неработающие деньги. Около трети депозитов было "проедено" вкладчиками. Остальные спрятаны. Украинцы просто боятся доверять свои сбережения украинской финансовой системе и этому государству.

Экономика из тени не выходит, а наоборот туда уверенно ныряет. По версии Минэкономразвития — 42%, а в действительности — более 50%.

А наше правительство ждет приток инвестиций в объеме 4,5 миллиардов долларов из государств Большой двадцатки. Ну, не смешно?

- Кто и сколько ворует на иностранных кредитах? В апреле министр финансов Александр Данилюк от имени правительства подписал соглашение о кредитных гарантиях со стороны США на 1 миллиард долларов. Деньги под эти гарантии будут привлечены ориентировочно в августе-сентябре. Также в августе-сентябре Украина рассчитывает получить кредитный транш от МВФ.

Вроде как оптимистично.

Однако за два года Украина получила от Европейского союза 7 миллиардов евро и 11 миллиардов долларов от МВФ. А есть еще деньги, которые мы получили как займы под гарантии правительства США и помощь от других наших партнеров, была же еще экономия в результате реструктуризации госдолга. Внимание — вопрос: куда ушли эти деньги? Когда можно будет провести общественный аудит использования иностранных кредитных средств? А если вдруг окажется, что часть денег украдена кое-кем из нынешней власти? Кто несет персональную ответственность за нецелевое использование?

Вместо выводов об "общественниках"

Читаю релизы некоторых "общественников" о первых 100 днях Кабмина и поражаюсь их неисчерпаемому оптимизму, граничащему с идиотизмом. Сплошные успехи, прорывы в борьбе с коррупцией, инфраструктурные реформы, экономический рост и преодоление кризиса…

"Чтобы люди почувствовали результат реформ, нужно еще два года. Все политики должны забыть о досрочных выборах. Украинские реформы могут проиграть популизму"…

Ребята, вы о какой стране пишите? О каком правительстве?

Если целью разных "РПРов" и прочих "общественных певцов достижений" является обоснование — "почему не нужны внеочередные выборы в парламент", то вы так и скажите, а не прячьтесь за фиговый листок "общественных экспертов".

Сколько бы вы не называли черное белым, оно явно таким не станет.

Нет достижений у правительства за 100 дней! Вообще нет!

Если не менять парадигму антикризисных мер, то уже к осени внеочередные парламентские выборы вам покажутся самым легким решением…

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