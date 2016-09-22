"День Мира" в Минске. Чего ждать на Донбассе

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

22 сентября 2016, 16:48

Нам втюхивают все то же перемирие в обмен на особый статус и выборы.

21 сентября традиционно отмечается Международный День Мира. Эта дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. И символично то, что в этот день в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы удалось согласовать и подписать рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе о разведении сил и средств противоборствующих сторон. Стороны переговоров уже объявили о своих дипломатических победах. Однако, первое прочтение этого документа не оставляет никакого сомнения, что в нем заложены подводные камни, способные не мир принести на Донбасс, а снова взорвать регион.

В чем суть

Документ "О разведении сил и средств противоборствующих сторон" позволяет начать отвод от линии соприкосновения всех воинских подразделений, чтобы обеспечить полное прекращение огня из всех видов вооружения.

В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм.

Разведение вооруженных сил запланировано только на трех участках с чётко определёнными координатами, площадью по 4 кв км каждый. Эти участки расположены в районе Станицы Луганской, а также Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области.

В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения".

При подготовке документа украинская сторона полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения, поскольку в тексте рамочного решения зафиксировано, что данный документ принимается в продолжение протокола от 5 сентября 2014 г., меморандума от 19 сентября 2014 г., комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г.

По словам участника переговоров в Минске Евгения Марчука, процесс разведения сил достаточно сложный. Он предполагает подготовительный этап. Стороны должны четко показать представителям ОБСЕ, где находятся их подразделения сейчас и куда они будут отведены потом.

Представители ОБСЕ должны, в свою очередь, все точно зафиксировать и верифицировать. Отвод должен осуществляться симметрично и зеркально, то есть — одновременно на одно и то же расстояние и обязательно под контролем ОБСЕ. Предполагается также блокировка нарушений.

Речь идет о всех видах нарушений (военных и невоенных). Например, нарушением является нахождении в зоне отведения посторонних лиц и препятствование работе представителей ОБСЕ, если им не дают пройти на тот объект, куда они хотят и когда они хотят. Такой технологией часто пользовались террористы в ЛНР.

Четко определена ответственность сторон и что необходимо сделать в случае фиксации нарушений. Впервые, и это очень важно, ОБСЕ взяла на себя обязательство круглосуточно проводить мониторинг ситуации.

Но как говориться, взять на себя обязательства и реализовать их, две большие разницы, особенно для миссии СММ ОБСЕ на Луганщине.

Силы АТО

В чем наш интерес

В том же Золотом есть контрольный пункт въезда-выезда, но он не работает из-за обстрелов. А если обстрелы прекратятся, это снимет нагрузку с других КПВВ. И так далее.

Как говорит Евгений Марчук, сейчас тяжелое вооружение, в основном, отведено на 15 км в обе стороны, но снайперы работают, БМП и крупнокалиберные пулеметы стреляют... Но если нам удастся отвести и это "добро", тогда у людей появится атмосфера реального спокойствия.

Есть осторожный оптимизм и у Луганской областной военно-цивильной администрации. "Станица Луганская — многострадальный населенный пункт, который до недавнего времени обстреливали каждый день. Опасность угрожала людям, которые хотели воспользоваться единственным действующим пунктом пропуска на Луганщине. Создание зоны безопасности дает дополнительные возможности людям, которые пересекают линию разграничения", — говорит замгубернатора Луганской области Юрий Клименко.

Кроме того, этим разведением подразделений и техники можно будет показать нашим западным партнерам "добрую волю" к урегулированию. Киев, в очередной раз, продемонстрирует договороспособность.

Отвод сил не нарушает стратегический военный баланс в регионе. Единственная проблема — то, что придется оставлять укрепленные огневые точки на линии разделения. Но это дело поправимое, говорят военные.

Важным вопросом, который рассматривался на этих переговорах в Минске и который был в пакете к разведению сторон — это освобождения заложников.

Украинской стороне удалось добиться, что к украинским пленникам в ОРДО будет в ближайшее время допущен координатор ОБСЕ Т.Фриш.

Сепаратисты настаивают, что у них содержится только 45 пленников и требуют освободить более 600 человек, задержанных за тяжкие преступления. Однако среди них есть лица, не имеющие никакого отношения к минскому процессу и конфликту на Донбассе.

Где нас "кидают"

Сегодня на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 38 тыс. боевиков.

Только за сутки 21 сентября, зафиксировано 31 случай открытия огня по позициям ВСУ.

В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки и Старогнатовки, где боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики и российские военные вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцево. К тому же, противник обстрелял Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по Майорску, Луганскому и Зайцево.

На Луганском направлении противник предпринял вооруженные провокации в районе Новоалександровки, где боевики вели огонь из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, только за последнее время в Дебальцево прибыло 150 тонн боеприпасов к самоходным артиллерийским установкам и 70 тонн снарядов к ракетным установкам "Град". В Донецк — три танка Т-64, семь грузовиков, четыре бронеавтомобиля "Тигр". Российские припасы также прибывают в Луганскую область. Так, из Иловайска шесть танков на платформах отбыли в направлении Харцызска, а в Ровеньки — 12 цистерн с дизтопливом.

Очевидно, что противник намерен воспользоваться отводом украинских подразделений и режимом тишины для проведения ротации собственных бандформирований, замены техники, создания укрепрайонов на выгодных высотах, ведения разведки и создания инфраструктуры на линии разграничения, которую можно использовать в случае наступления на украинские позиции.

При том, что Трехсторонняя контактная группа ни слова не говорит о политическом кейсе новых договоренностей в Минске, большинство экспертов считают, что вторым шагом станет появление в зале Верховной Рады законопроекта о выборах в ОРДЛО.

Не обязательно, что за него проголосуют. Скорее всего, после общественного обсуждения его благополучно похоронят. Но сам факт его появления в парламенте будет свидетельствовать о том, что Киев заглотнул наживку Штанмайера — Эро по "новым заверениям в безопасности" для Украины.

Нам втюхивают все то же перемирие в обмен на особый статус и выборы.

Как только мы согласимся на этот сценарий, мы потеряем не только сам Донбасс (нам придется признавать результаты выборов в ЛНР/ДНР), но и получим новую эскалацию горячей фазы конфликта.

Боевики к тому времени уже проведут полное перевооружение, подтянут из материковой России наемников и, используя отремонтированную инфраструктуру на линии разделения, начнут наступать на украинские позиции.

Вот такой мир после "дня мира" в Минске мы можем получить в ближайшие время.

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Донбасс перемирие переговоры Минск ОБСЕ авторская колонка Виталий Кулик выборы ОРДЛО День Мира
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