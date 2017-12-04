Время шутить и петь: к чему приведет поход в политику Зеленского и Вакарчука

Регистрацией партии "Слуга народа" "95 квартал" стремительно превращается в политическую силу. И, скорее всего, Владимир Зеленский действительно пойдет в политику. Но росту его рейтингов должен будет предшествовать большой драматический момент или "надругательство" со стороны власти.

Например, у Зеленского найдут американские, еврейские, российские и немножко украинские корни — это сочетание у нас считается глубоко криминальным. И вот когда он станет грустным, когда несколько раз попадет в провокации, у него может что-то получиться на политическом поприще.

Но, во-первых, вопрос, как политическая карьера отразиться на карьере шоумена. Ведь сфальсифицированные рейтинги Святослава Вакарчука, которому также прочат политическую карьеру, не идут ему на пользу. Да, 90% населения его знает, но известность нельзя путать с политической поддержкой.

Обоим еще предстоит пройти "испытания огнем", что является частью обязательной политической драматургии президентских выборов. И если они, создав свои партии, пройдут эти испытания успешно, то могут исчезнуть наиболее яркие претенденты на президентский пост — Порошенко и Тимошенко.

Второй негативный момент — певцы и юмористы — не политики, поэтому обязательно появятся свои "медведчуки", "левочкины", "литвины" и "ковальчуки", которые и будут руководить всеми процессами в стране.

И в-третьих, украинской политике нужны не поэты, писатели, шоумены, певцы и артисты, а серьезные молодые политики, которые бы понимали, что они должны отвечать за свои действия.

За последние три года нынешние правители четко разделили власть и ответственность: одни правят и "зарабатывают" деньги, а ответственности за свои действия не несут. Этот процесс продолжается и трансформируется, и сейчас происходит то, что в политологии называется "эстетизацией политики", что также является неправильным.

Вы скажете, что, мол, во Франции или Италии есть в политике свои "звезды", свои Чичолины и т.д. Но в этих странах — устойчивые институты власти. Что бы ни произошло в Америке, кто бы там ни пришел к власти (даже такой лидер ток-шоу как Трамп), это не повлияет на институты власти Америки в целом, потому что в США очень сильная государственность.

А в нашей ситуации, когда "организм" тяжело болен, малейший личностный фактор может сыграть большую роль. Поэтому в украинскую политику нельзя впускать не политиков. Политик, придя к власти, должен понимать, что он не сможет спокойненько заработать миллиард и отойти в сторону, чтобы танцевать ламбаду с Гонтаревой где-то в Испании. Он должен понимать, что ему придется нести ответственность.

Тот же Янукович, отсидевший трижды в тюрьме, знает, что он натворил в Украине, потому и прячется. Человек четко понимает: я пришел, я украл, я прячусь — тут с его логикой все в порядке.

Безусловно, в избирательной кампании и Владимиру Зеленскому, и Святославу Вакарчуку место есть: один будет смешить народ, а другой будет петь. Это вполне возможно и даже естественно.

Но что потом с ними делать через пять лет президентства, когда за их спиной кто-то другой будет управлять Украиной? Да ничего вы с ними не сделаете! Вакарчук после этого и дальше будет тихо петь, а Зеленский — по-прежнему будет вести "95 квартал", останется для всех "слугой народа", разве что к нему на концерты будет приходить еще больше людей, потому что все будут стремиться увидеть президента-шоумена.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"