Оборонный бюджет врага на 2018 год: к чему готовиться Украине

Несмотря на то, что российское руководство заявляло о сокращении оборонного бюджета Российской Федерации на 2018 год в связи с завершением военной операции в Сирии, затраты на оборону у России остаются практически на прежнем уровне. Так, в новом году на оборону российское руководство планирует потратить 2,7 триллионов рублей (в 2017 году эта сумма составляла 2,8 триллионов рублей).

Как отмечали руководители российских военных ведомств, эти деньги пойдут на приоритетные для безопасности РФ направления: наращивание высокоточного вооружения, модернизацию ядерного вооружения, наращивание сил быстрого реагирования (спецподразделений, способных действовать в нестандартных ситуациях), укрепление обороноспособности России на важных для нее направлениях (в частности, в Крыму, в котором РФ уже разместила свои ракетные комплексы и войска, и в западных округах Российской Федерации, куда уже стянуты внушительное количество военнослужащих), а также на размещение контингентов, призванных действовать против НАТО и Украины.

В данной ситуации, с учетом завершения сирийской операции, оборонный бюджет России не сокращается, а, скорее, наоборот, увеличивается по некоторым направлениям. В 2018 году Россия планирует усилить качественную составляющую своих вооруженных сил, повысив боеспособность контингентов, призванных противодействовать НАТО и Украине. Москва собирается активно вкладывать бюджетные средства в высокоточное оружие, новые самолеты Су-35, новые ракетные комплексы и модернизацию сил быстрого реагирования, снабдив их новым вооружением, новой моделью радиоразведки и системы коммуникации.

Так что, даже учитывая некоторое уменьшение бюджетных затрат на оборону в целом, финансирование приоритетных для России направлений будет наращиваться. Потому нет оснований ожидать снижения милитаризации России. Модернизация российской армии будет продолжаться.

Кроме того, суммы, которые в 2018 году Россия планирует выделять из бюджета на оборону, свидетельствуют о том, что она будет способна проводить специальные операции локального характера, в частности, усиливать боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Также нам следует быть готовыми к тому, что Россия будет размещать дополнительные контингенты и наращивать их наступательные способности в западных округах России, то есть на границе с Украиной. И, естественно, наращивание российского контингента у наших границ, поставки боевикам новейшего вооружения, в том числе наращивание вооружения в Крыму, будут представлять потенциальную угрозу для безопасности Украины.

Кроме того, Россия, имея финансирование обороны на таком уровне, сможет отрабатывать различные модели и ситуации, например, препятствовать попыткам украинской стороны освободить часть своих ныне неподконтрольных территорий. При этом РФ будет вынуждена использовать более многочисленные контингенты, что потребует большего финансирования, и оно оборонным бюджетом предусмотрено. Так что мы должны понимать: Россия готовится к сценарию, который предполагает попытку Украины освободить свои ныне оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины