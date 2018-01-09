"Трудный ребенок". Почему Украине не светит ЕС

Андрей Головачев

политический эксперт

9 января 2018, 17:17

Европа не ощущает моральных обязательств перед Украиной и не видит рациональных аргументов, ради которых стоило бы непременно тянуть Украину в ЕС.

Европа не спешит тянуть Украину в ЕС

В сочельник, перед вторым Рождеством, Петр Порошенко написал, что "наша стратегическая цель это, по прежнему, вступление в ЕС и НАТО". Ну, это мы уже не раз слышали и запомнили. Правда, Петр Алексеевич уже не стал, как раньше, указывать конкретные сроки, - через год или два, - а по христиански, смиренно добавил, что "не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки".

В Священном Писании, действительно, ничего не сказано о перспективах вступления Украины в ЕС, но, тем не менее некоторые предположения можно сделать и самим.

Итак, каковы перспективы и каковы сроки?

Опыт прибалтийских стран, Польши, Чехии , Венгрии и других с одной стороны, а также Грузии, Молдавии, Украины-- с другой наглядно доказал, что ни одна страна бывшего советского лагеря не в состоянии самостоятельно достичь таких стандартов, которые позволили ли бы ей претендовать на вступление в ЕС. Это из области фантастики!

Возьмем для сравнения, например, Эстонию и Молдову. Похожие по численности населения страны, которые после распада СССР начали свое самостоятельное движение в направлении Европы. Но Эстонии оказали массированную финансовую и методологическую помощь, в течении пары десятков лет , а Молдавии - отказали в этом. В итоге, через 27 лет , ВВП на душу ( по ППС, 2016г) в Эстонии составляет 29,7 тыс дол, а в Молдове только 5.3 тыс дол. и 75% ее населения живет за чертой бедности.

С таким ВВП Молдову даже в Африку не примут! Понятно, что для того чтобы довести свой ВВП на душу до необходимых 25 тыс долл Молдавии понадобиться лет 25 -30, и то при условии , что все остальные страны будут стоять на месте и ждать пока Молдова их догонит.

Второй пример - Украина и Польша. На момент распада СССР уровень жизни в Украине значительно превышал Польшу. Но в отношении Польши было принято политическое решение принять ее в ЕС . Поэтому полякам создали исключительно благоприятные условия, списали большую часть долгов, финансировали и продолжают финансировать различные программы адаптации к стандартам ЕС, - речь идет о сотнях млрд евро! Поэтому сегодня ВВП на душу в Польше составляет 27.7 тыс дол, а в Украине - 8.3 тыс долл. При этом Украина уже полный суверенный банкрот и через 3-4 года, после очередной глубокой девальвации, ВВП достигнет молдавского уровня или даже переплюнет его.

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Таким образом, для Украины перспективы вступить в ЕС такие же, как и у Молдовы. То есть их нет, что на политкорректном языке Петра Алексеевича, а также в Писании, звучит как "не наше дело знать" когда.

Для Молдовы, кстати, шансы в обозримом будущем все таки есть, несмотря на церковную нищету. Точнее, именно благодаря ей: из-за бедности и безработицы молдоване массово уезжают на ПМЖ в Румынию, получают второе румынское гражданство и , скорее всего, дело рано или поздно закончится добровольным вхождением Молдовы в состав Румынии. Во всяком случае, я считаю такой вариант для молдован самым вероятным, если Германия даст на это "добро" Ну, а как же?! Ей же придется платить бывшим молдованам в течении 10-15 лет.

А с Украиной сложнее. Чтобы "поднять" экономику Украины и довести ее политические и государственные институты до европейских требований потребуется минимум 120-150 млрд евро и лет 15 кропотливой работы всего ЕС над "трудным ребенком". В принципе для ЕС это была бы сложная , но подъемная задача. В конце концов, когда ФРГ "переваривала" ГДР, она одна справилась с гораздо более сложной финансовой задачей ,- там речь шла о 800-900 млрд марок.

Но весь вопрос в том , что ЕС не ощущает моральных обязательств перед Украиной и не видит рациональных аргументов, ради которых стоило бы непременно тянуть Украину в ЕС.

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Поясним это подробнее. Скажем, такие страны, как Польша, Румыния, Чехия, Венгрия, прибалты и т.д. всегда были неотъемлемой частью Европы. До оккупации Сталиным в этих странах существовала европейская культура с ее вольными городами, признанием частной собственности, независимым судом, парламентаризмом, отделением церкви от госудасртва и т.д. Поэтому все эти страны имели, так сказать, моральное право возвратиться в Европу. Все это понимали и странам западной Европы пришлось "раскошелиться" и помочь собратьям подтянуться.

А вот за Украиной Европа такого "морального права на возвращение" не признает. Мы, на всякий случай, запустили миф о том что нас оккупировали самыми первыми, еще в 1654г., но европейцы посчитали эту версию через чур экзотичной. Да и постоянные факельные шествия не добавляют аргументов в пользу своего "законного" требования на возвращение.

Короче, вариант с нашим, якобы, в доску европейским происхождением, не проходит. А что же тогда остается? Как снискать хлеб насущный? Возвращаться в Россию? 

Если продолжать дальше рыпаться в Европу, то надо серьезно искать рациональные аргументы и веские причины, по которым Европе было бы выгодно взять Украину в ЕС. Искать и создавать такие аргументы. А пока что Европа таких причин для себя не видит. И у нас с этим очень туго.

Но может быть Петр Алексеевич видит?

Андрей Головачев, политический эксперт

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Евросоюз Украина Порошенко вступление Молдова Андрей Головачев
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