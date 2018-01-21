Верной догорой идете, товарищи!

Олег Коршунов
Заслуженный штурман-испытатель СССР
21 января 2018, 06:09

Украина опережающими темпами превращается в "райские кущи".

Нашу страну превращают в «райские кущи"

На днях меня посетило озарение. Наконец-то стали понятными происходящие в Украине процессы после обретения ею независимости в 1991 году. Это вовсе не геноцид народа и не уничтожение государства никчемными, проворовавшимися правителями, как считают многие украинцы. Все гораздо прозаичней. А подсказку я нашел в тексте отчета очередной Международной конференции, посвященной проблемам негативного воздействия человечества на природу, превращающего ее в окружающую среду.

Вот выдержки из доклада руководителя Международной программы по сохранению Мирового океана (IPSO) доктора Алекса Роджерса: "Мы пришли к выводу, что кумулятивный, вредоносный эффект от человеческой деятельности приведет к куда более худшим последствиям, нежели любой из нас мог себе представить". По мнению доктора Роджерса сложившаяся ситуация крайне серьезна и требует немедленного вмешательства на всех уровнях: "Мы предсказываем катастрофические последствия для человечества, которые окажут негативное влияние на нашу жизнь и, что еще хуже, на жизнь наших детей".

Читайте также: Пришло время признавать ошибки

А какие предлагаются меры для того, чтобы оттянуть наступление Апокалипсиса, который Иоанн Богослов еще две тысячи лет тому назад в своем предсказании назначил на 2060 год. В числе приоритетов значатся:

- постепенное сокращение народонаселения Земли, которая уже не в состоянии кормить и содержать такую ораву;

- вывод из эксплуатации промышленных предприятий, работающих по устаревшим технологиям и являющихся поставщиками вредных выбросов;

- повсеместное внедрение энергосбережения как в промышленности так и в быту;

- полная утилизация мусора, особенно изделий из пластмасс;

- рачительное землепользование;

- бережное отношение к флоре, фауне и водоемам – источникам чистой воды и, соответственно, жизни на планете.

Как видим, первые две позиции в Украине воплощаются опережающими темпами, судя по тому, что население за четверть столетия сократилось чуть ли не вдвое, а промышленные предприятия ликвидируются тысячами, вплоть до исчезновения целых отраслей, дававших когда-то работу миллионам украинцев.

Если же подобным образом Украина будет реализовывать программу по остальным позициям, то скоро превратится в "райские кущи", правда с населением, которое можно будет пересчитать по пальцам одной руки.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Апокалипсис Олег Коршунов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять