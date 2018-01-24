Есть хорошая новость

Андрей Головачев

политический эксперт

24 января 2018, 15:58

В Украине зашкаливает преступность, но радикализма нет и не грозит. Почему? 

В Украине удельный вес молодежи составляет всего 12 %

Украина захлебывается в той волне преступности

, которая нахлынула на нее в последние два года. Полиция даже не успевает их регистрировать, а многие уже и перестали обращаться в органы. 

Однако, общество не радикализируется. То есть в стране практически нет систематических актов террора и массового насилия, которые, по идее, должны уже быть в такой политизированной стране, как нынешняя Украина.

Есть неформальные организованные отряды, находящиеся на штате у определенных политических сил для имитации народного гнева и выполнения функций устрашения политических противников, но это не радикализация, а обычные заказные преступления. Радикализм- это политическое течение, использующее насилие и террор, для достижения своих целей. В Украине этого нет, хотя, казалось бы, уже давно должно было возникнуть.

В чем причина отсутствия радикализма в Украине?

Известно что подъем терроризма и радикализация общества всегда связаны с активностью молодежи. Психологи, педагоги и социологи однозначно утверждают что дети и молодежь более склонны к жестокости и насилию, чем люди более зрелого возраста. Поэтому, если в обществе наблюдается демографический взрыв и удельный вес молодежи 15-29 лет достигает критических 30% от всего населения, то жди беды.

Знаменитые студенческие волнения и бунты в 1968 году в Европе связаны с послевоенным бумом рождаемости 1946-1947 годов. Женщины наверстывали военные годы "простоя". Удельный вес молодежи вырос так резко, что молодые люди стали доминировать в общественных процессах со свойственной им радикализмом.

Студенты в Париже свергли Де Голля. В Италии были создана террористическая организация "Красные бригады", на счету которой несколько десятков тысяч терактов. В ФРГ леворадикальная организация RAF убила 34 чиновника и произвела множество взрывов.

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Похожие террористические организации действовали в Бельгии, Испании и др. В Европе и США начались движения хиппи как форма протеста против буржуазного потребительского общества и за свободу секса. Активизировались молодежные неофашистские организации.

На момент совершения революции в 1917 году Россия переживала последствия бума рождаемости - удельный вес молодежи был более 30%. Молодая кровь не знала куда себя деть. Царя сбросили для начала, а потом и всех буржуев заодно.

Демографы хорошо знают эти закономерности и следят за соотношением количества мальчиков в категории 0-4 лет к 100 взрослым мужчинам в возрасте 40-44 лет. Если это соотношение превышает 80 мальчиков на 100 мужчин, то наступает демографический сбой, и вскоре придут неприятности. Не зря есть такая народная примета - если рождается много мальчиков, то это к войне.

Во всех обществах, где наблюдается превышение удельного веса молодежи, происходят либо рост террористический активности, либо гражданские войны.

Появление радикального ислама как раз и объясняется тем, что в среднем в странах Ближнего востока указанное соотношение составляет 400 мальчиков на 100 взрослых мужчин. Эти изменения произошли в последние 20 лет. И всякие Аль-Каиды растут там как грибы.

Если уровень молодежи в обществе достигает критического уровня, то уровень насилия, радикализма, терроризма повышается просто автоматически. Начинаются взрывы, похищения, убийства и т.д.

И это не вопрос идеологии. Идеология тут не при чем. Молодежь оправдает свое насилие любой идеологией или религией по той простой причине, что она склонна к агрессии. В течении истории человечества молодежь устраивала террор и партизанские войны под различными лозунгами, будь-то фашизма, марксизма, анархизма, ислама, христианства, социализма, маоизма и масса все такого. Не имеет значения.

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Именно по этой причине цветные революции США стараются планировать только в тех странах, где удельный вес молодежи достиг нужного уровня. В других они просто могут не пройдут.

Когда генерал Де Голль отказался от доллара как резервной валюты и стал требовать назад свое золотое обеспечение в ответ на евродоллары, которые скопились у него на балансе, а также отказался вступать в блок НАТО, и быстро получил студенческие бунты, которые его в конце концов смели. Новое правительство Франции стало уже куда более покладистым. В сущности это была первая цветная революция, подготовленная США.

В Украине удельный вес молодежи составляет всего 12 % или даже меньше. И он постоянно падает - у нас низкая рождаемость, плюс многие молодые люди уезжают на заработки из страны. Именно этим объясняется то, что, не смотря на резкое падение уровня жизни, украинское общество не радикализируется, нет террористических актов, похищений и убийств политиков, взрывов и т.п. Максимум, на что оказалась способна молодежь - это пол дюжины политиков, помещенных в мусорные баки и обливание зеленкой. Как пел В. Высоцкий: "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!"

Во время последнего Майдана киевское студенчество смогло лишь пару раз собраться у памятника Шевченко и пообещать бессрочную забастовку. Хватило на неделю - сдулись. Ну, а когда начали разносить повестки в АТО, все разбежались, кто куда.

Так что не грозит Украине радикализация. И это хорошая новость!

Андрей Головачев, политический эксперт

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молодежь преступность Андрей Головачев радикализм
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