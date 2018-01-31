Поездки на Сейшелы и Мальдивы как прощупывание будущего маршрута бегства

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

31 января 2018, 15:03

После "кремлевского доклада", делающего элиту Путина богатыми международными изгоями, существует большая вероятность появления "киевского списка" коррупционеров политической верхушки Украины.

Луценко своим "скромным" отдыхом потроллил Порошенко

Своей поездкой на Сейшелы, на отдых, генпрокурор Украины Луценко не издевается над нищими, замордованными украинцами, как это демонстративно делает президент страны. Президент Украины Порошенко открыто бросает вызов общественному мнению страны, мол, что хочу, то и делаю - терпите, пока я ваш президент. А Луценко осторожнее. Он все-таки сидел в тюрьме, а опыт личной трагедии (тюрьма) не пропьешь и не забудешь, даже на Сейшелах. С одной стороны, он тянется за Порошенко, пытается показать, что он не хуже. С другой стороны, скорее всего, он тонко троллит Порошенко. Тот демонстративно истратил 500 тыс. долларов, а Луценко всего 50 тыс. Ну и кто из них, после этого, скромнее и перспективнее? 

Но почему их так упорно тянет на Юг? Прежде всего, это плохо скрываемое желание "хозяев жизни" показать уровень своего престижного потребления в условиях нищей Украины и похвастаться друг перед другом. Мальдивы и Сейшелы- это ведь рай на земле, где нет войны и нищего, недовольного населения, истекающей кровью Украины, зато есть вечный праздник жизни. Но правящая верхушка - это же не элита страны, которой мы доверяем и гордимся. Поэтому им каждую минуту надо доказывать себе и друг другу, что они "дорого стоят". 

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Но есть еще и скрытый мотивы в этих регулярных южных поездках. Верхушка власти прекрасно понимает, что все они временщики и не представляют реальной политической ценности для будущего Украины. Скорее наоборот. Более того, может быть им придется даже уезжать или бежать с Украины.

Бессознательно, поездки на Сейшелы и Мальдивы с остановкой в Арабских Эмиратах – это прощупывания будущего маршрута бегства. Сейчас, после "кремлевского доклада", делающего элиту Путина богатыми международными изгоями, существует большая вероятность появления "киевского списка" коррупционеров политической верхушки Украины. А любые политические изменения в Украине, как правило, приводят к массовому бегству предыдущих "хозяев жизни", который сейчас "правят бал". И надо знать куда бежать.

На Запад уже нельзя. Пример Лазоренко и Фирташа показывает, что все равно можно оказаться в "лапах" американских органов правосудия.

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На Восток, в Россию - тоже нельзя. Во-первых, "место бегства" уже занято Януковичем и другими. Во-вторых, Россия после "кремлевского доклада" становится опасной и кислотной.

Остается только Юг. Что такое "спасительный Юг"? Это, прежде всего, далекая Панама и ей подобные "убежища".Судьба Каськива показывает, что и там могут достать.

Для большинства будущих "беглецов" и "узников совести" понятнее - Ближний Восток или Южная Азия. Они все слишком часто там бывают и хорошо знают те места. "Переждать" политическую бурю в Украине в районе Арабских Эмиратов, или Южной Азии - вот бессознательная мечта многих наших сегодняшних министров, прокуроров, президентов, депутатов и других. А потом, как ни в чем не бывало, опять вернуться в Украину.

Виктор Небоженко, политолог и социолог

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Мальдивы Сейшелы Виктор Небоженко
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