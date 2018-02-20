13 друзей Путина

Евгений Киселёв
Журналист, телеведущий, политический аналитик
20 февраля 2018, 07:06

Никто в США пока толком не осознал, что предъявление обвинения Пригожину и убитые в Сирии российские наемники - это звенья одной цепи. 

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Путинский "повар" Евгений Пригожин и еще 12 друзей Путина с питерской "фабрики троллей", которым предъявлено обвинение в попытке повлиять на исход выборов 2016 года в США на стороне Трампа против Клинтон, сейчас совершенно главная тема, которую обсуждают американские СМИ.

Понятно, что едва ли кого-то из них арестуют и посадят. Но не это важно. Важно другое. Теперь окончательно ясно – Россия вмешивалась. Расследование Мюллера - не мыльный пузырь и не мистификация. Бывший директор ФБР копает глубоко и теперь уже практически неуязвим – если на протяжении последних нескольких недель явно пытались прикрыть это расследование и уволить Мюллера, то теперь это сделать едва ли удастся – расследование будет продолжено.

А в обвинительном акте упоминаются ведь и другие известные и неизвестные Жюри лица. Так что это явно не конец. В обвинительном заключении ни слова о взломе штаб-квартиры Демократической партии, ни слова о встрече высокопоставленных сотрудников предвыборного штаба Трампа летом 16-го года с некоей российской адвокатессой — встречались явно с надеждой нарыть какой-то компромат на Клинтон. Ни слова о бывшем начальнике штаба Трампа Поле Манафорте, который не признал себя виновным, но ниточка от которого теперь тянется не просто к Дерипаске, но благодаря Навальному и Насте Рыбке, через него к высокопоставленным сотрудникам правительства России, Сергею Приходько, и возможно, не только к нему.

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Там нет ни слова о Майкле Флинне, который уже признал себя виновным . Так что, видите, как много сюжетов еще впереди.

И еще одно – никто в Америке пока толком не осознал, что предъявление обвинения Пригожину и история с российскими наемниками, убитыми в Сирии и скорее всего, принадлежавшими к так называемой ЧВК Вагнера, звенья одной цепи. Наверное, это просто пока не укладывается в голове у американцев. Тем более, что частные военные компании в США для них дело привычное. А тут – все наоборот. Даже у моего уважаемого коллеги Константина Эггерта не укладывается, мог ли организатор банкета в Белом доме параллельно заниматься отжимом нефтяных месторождений. А у американских журналистов тем более.

Но я уверен – пройдёт еще чуть-чуть, и концы сойдутся с концами. И от этого России и путинскому режиму легче не будет.

Евгений Киселев, журналист для Эха Москвы

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