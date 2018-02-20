Украине в Мюнхене забили гол

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель ГИ "Права справа"

20 февраля 2018, 16:07

Украине дали четкий сигнал, что мы можем потерять поддержку Запада из-за отсутствия прогресса в реформах и борьбой с коррупцией. 

Европа устала от коррумпированного политического руководства Украины

На 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 16-18 февраля, Украина должна была быть одной из главных тем. Впрочем полупустой зал во время выступления Порошенко в Мюнхене наглядно показал другие настроения, а именно: Европа устала от коррумпированного политического руководства Украины, потому что за четыре года ничего нового не услышала.

Западные политики, проигнорировав выступление Петра Алексеевича, дали понять: как это так, США и ЕС продолжают и усиливают санкции, а между Украиной и Россией - страной-оккупантом - увеличивается товарооборот.

Украине дали четкий сигнал, что мы можем потерять поддержку Запада из-за отсутствия прогресса в реформах и борьбой с коррупцией. Где реальные шаги по реформированию ВСУ, финансового сектора? Европа устала. Максимум, на что мы можем рассчитывать - имплементацию договоренностей о миссии ООН по российскому сценарию.

Топ-темой для Украины в Мюнхене должен был стать вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса. Накануне был анонсирован доклад экс-генсека НАТО Расмуссена на эту тему.

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: что задумал Кремль

Впрочем, дальше доклада вопрос с места не сдвинулся. На двусторонней встрече министра иностранных дел Украины Павел Климкин с главой МИД России Лавровым точек соприкосновения так и не было найдено. По миротворцам за Кремлем будет последнее слово, поскольку этот вопрос голосуется в Совбезе ООН, где Россия имеет право вето.

Россия в вопросе миссии ООН давит на выполнение Украиной политической части минских соглашений. Это камень преткновения. Хотя США уже согласились на поэтапное введение миротворцев, но даже в Вашингтоне говорят, что миротворцы по российскому сценарию зацементируйте "граница" между Украиной и псевдореспубликамы.

Стоит заметить, что на Мюнхенской конференции фактически русскими была сорвана встреча в нормандской формате глав внешнеполитических ведомств: Украины, Германии, Франции и России. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль будто был вынужден через партийные дела поехать с конференции.

Читайте также: Скомканный Мюнхен: какие сигналы получила Украина

Кроме того, Габриэль вновь заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции и продолжение сотрудничества с РФ. Он заявил, что Берлин будет делать определенные шаги для улучшения отношений с Россией. Габриэль считает, что для реализации Минских соглашений нужно выяснить России предложение об ослаблении санкций.

Хотел бы обратить внимание на тот факт, что уже после конференции представитель совета федерации России Пушков заявил, что введение миротворцев Украина должна согласовать с "Д / ЛНР". В Москве посмотрели на реакцию Европы, не готова к активным действиям по Украине, внесли противоречия по линии США-ЕС и снова перевели стрелки - внешнюю российскую агрессию в будто внутренний конфликт.

Введение миссии зависит и от Украины. Порошенко, уезжая в Мюнхен, должен был подписать закон о реинтеграции, чтобы показать: Россия - страна-агрессор. А как тогда можно принимать решение о миротворцах? Мы теряем остатки субъектности. Ждем, что скажет вашингтонский обком. Украина в Мюнхене забили гол, поэтому каких-то изменений в Донбассе не будет.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс миротворцы Петр Порошенко Дмитрий Снегирев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять