Зачем Порошенко привел Венгрию в ярость

Андрей Головачев

политический эксперт

5 марта 2018, 12:46

Петр Порошенко, как и 4 года назад, решил снова построить свою предвыборную компанию на эксплуатации национальных чувств западных украинцев

Одним из самых показательных примеров того, как США теряют свое влияние в Европе является тот факт, что администрация Белого Дома не смогла принудить Венгрию разблокировать работу комиссии Украина-НАТО. Несмотря на огромное давление со стороны Америки, Венгрия устояла и не изменила своей позиции. Прецедент, который лет 15 назад, когда США были на пике своего влияния, трудно было представить.

Как известно, Венгрия воспользовалась своим правом вето и заблокировала работу этой комиссии в ответ на принятие ВР закона " Об образовании", который, по мнению Венгрии, нарушает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье, на обучение на родном языке.

Нельзя сказать, что данное решение Венгрии сильно расстроило украинский генералитет, который саботирует проведение реформ в соответствии с рекомендациями НАТО. Скорее наоборот - для министра обороны Полторака нашелся прекрасный повод отказаться от посещений штаб - квартиры НАТО и предложить американцам разбираться с мадьярами.

Ситуация сейчас зашла в тупик. Но скорее всего она будет ухудшаться, потому что украинские власти решили перед выборами поиграть на повышение ставок. Конституционный, - чего изволите? - Суд Украины скоропостижно отменил закон о языках Кивалова - Колесниченко по надуманному предлогу о, якобы, имевшем место процедурном нарушении, и тем самым отменил европейские нормы о региональных языках, чем, разумеется, привел Венгрию в ярость.

Читайте также: Венгрию могут исключить из Евросоюза. Названы причины

Совершенно очевидно, что Порошенко, как и 4 года назад, решил снова построить свою предвыборную компанию на эксплуатации национальных чувств западных украинцев, для которых вопрос "защиты мовы" играет более важную роль, чем ВВП на душу или борьба с коррупцией. Политик, который не желает проводить реформы, который погряз в коррупционных скандалах, который не пользуется доверием, всегда начинает сознательно конструировать угрозы своей стране, создавать атмосферу осажденного лагеря и позиционировать себя бескомпромиссным и , что самое главное, безальтернативным, защитником Отечества. Это именно то, что уже делает и что будет делать Петр Алексеевич в оставшееся до выборов время. В сущности никакой другой действенной альтернативы для Порошенко, если он собирается на второй строк, уже не осталось. И он сам загнал себя в такое положение, когда потеря власти для него чревата неприятностями в будущем.

Подобная политика, однако, крайне опасна. Она может иметь успех в краткосрочной перспективе, но всегда будет иметь трагические последствия - в долгосрочном плане. В запасе у Венгрии еще немало козырей, которые она начнет постепенно вынимать. Тут и отмена безвиза для Украины и даже приостановка действия Соглашения об Ассоциации. Усилия Венгрии поддержат Италия (после вчерашних выборов), Австрия, Румыния, Словакия и, отчасти, Польша. А какие дивиденды из ситуации извлечет для себя Россия понятно даже студенту - первокурснику дипломатической академии. Не говоря уже о широких возможностях для различного рода провокаций, которые открываются для любителей половить рыбку в мутной воде.

Понятно, что Порошенко и "партия войны", на которую он сейчас сделал ставку, собираются поднимать ставки только до выборов, а затем, быстро дать задний ход и пойти на уступки, пока не стало совсем уж горячо. Но, как известно, если политик не популярен, то в реальной жизни у него все всегда происходит не по плану. Кто не верит, спросите у Януковича.

Андрей Головачев, политический эксперт 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина США Венгрия языковой закон Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять