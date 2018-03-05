Зачем Порошенко привел Венгрию в ярость

Одним из самых показательных примеров того, как США теряют свое влияние в Европе является тот факт, что администрация Белого Дома не смогла принудить Венгрию разблокировать работу комиссии Украина-НАТО. Несмотря на огромное давление со стороны Америки, Венгрия устояла и не изменила своей позиции. Прецедент, который лет 15 назад, когда США были на пике своего влияния, трудно было представить.

Как известно, Венгрия воспользовалась своим правом вето и заблокировала работу этой комиссии в ответ на принятие ВР закона " Об образовании", который, по мнению Венгрии, нарушает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье, на обучение на родном языке.

Нельзя сказать, что данное решение Венгрии сильно расстроило украинский генералитет, который саботирует проведение реформ в соответствии с рекомендациями НАТО. Скорее наоборот - для министра обороны Полторака нашелся прекрасный повод отказаться от посещений штаб - квартиры НАТО и предложить американцам разбираться с мадьярами.

Ситуация сейчас зашла в тупик. Но скорее всего она будет ухудшаться, потому что украинские власти решили перед выборами поиграть на повышение ставок. Конституционный, - чего изволите? - Суд Украины скоропостижно отменил закон о языках Кивалова - Колесниченко по надуманному предлогу о, якобы, имевшем место процедурном нарушении, и тем самым отменил европейские нормы о региональных языках, чем, разумеется, привел Венгрию в ярость.

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Совершенно очевидно, что Порошенко, как и 4 года назад, решил снова построить свою предвыборную компанию на эксплуатации национальных чувств западных украинцев, для которых вопрос "защиты мовы" играет более важную роль, чем ВВП на душу или борьба с коррупцией. Политик, который не желает проводить реформы, который погряз в коррупционных скандалах, который не пользуется доверием, всегда начинает сознательно конструировать угрозы своей стране, создавать атмосферу осажденного лагеря и позиционировать себя бескомпромиссным и , что самое главное, безальтернативным, защитником Отечества. Это именно то, что уже делает и что будет делать Петр Алексеевич в оставшееся до выборов время. В сущности никакой другой действенной альтернативы для Порошенко, если он собирается на второй строк, уже не осталось. И он сам загнал себя в такое положение, когда потеря власти для него чревата неприятностями в будущем.

Подобная политика, однако, крайне опасна. Она может иметь успех в краткосрочной перспективе, но всегда будет иметь трагические последствия - в долгосрочном плане. В запасе у Венгрии еще немало козырей, которые она начнет постепенно вынимать. Тут и отмена безвиза для Украины и даже приостановка действия Соглашения об Ассоциации. Усилия Венгрии поддержат Италия (после вчерашних выборов), Австрия, Румыния, Словакия и, отчасти, Польша. А какие дивиденды из ситуации извлечет для себя Россия понятно даже студенту - первокурснику дипломатической академии. Не говоря уже о широких возможностях для различного рода провокаций, которые открываются для любителей половить рыбку в мутной воде.

Понятно, что Порошенко и "партия войны", на которую он сейчас сделал ставку, собираются поднимать ставки только до выборов, а затем, быстро дать задний ход и пойти на уступки, пока не стало совсем уж горячо. Но, как известно, если политик не популярен, то в реальной жизни у него все всегда происходит не по плану. Кто не верит, спросите у Януковича.

Андрей Головачев, политический эксперт