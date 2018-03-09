Трамп приступил к разрушению ВТО и переходу к прямому экономическому диктату США

Итак, 8 марта Д. Трамп сдержал свое, пожалуй, самое главное, самое противоречивое и самое небезопасное предвыборное обещание и подписал указ о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% - алюминия. Большинства считало, что Трамп блефовал, когда давал это обещание. Однако, Трамп не блефовал. Как говориться, - пацан обещал - пацан сделал и это заставляет относиться все более серьезно ко всему, что Трамп говорит.

Данная мера направлена на то чтобы защитить так называемый Ржавый Пояс Америки,- тяжелую промышленность и, в первую очередь, сталелитейную отрасль традиционно сосредоточенную в штатах Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган и Иллинойс. Но не только на это, о чем речь пойдет позже.

Сам термин "Ржавый Пояс" отражает тот факт, что, начиная с 70-х годов прошлого века данный регион вошел в кризис, связанный с переносом рабочих мест, главный образом в автомобилестроении, в страны Юго-восточной Азии,- в первую очередь в Китай. Все это привело к банкротству огромного числа предприятий в США, потере сотен тысяч рабочих мест, запустению многих городов и даже их коллапсу, как это имело место в Детройте.

Справедливости ради, надо отметить, что это это уже вторая протекционистская мера. Первой было введение 50% пошлины на импорт стиральных машин и 30% - на солнечные батареи, также направленное главным образом против Китая и Южной Кореи.

Мнение большинства экономистов однозначное: данные протекционистские меры Трампа приведут к тому что меньшинство общества ( тяжелая и автомобильная промышленность ) выиграет, а большинство - проиграет за счет общего роста издержек. Но промышленное лобби и симпатики Трампа из Ржавого Пояса рукоплескают ему.

Вопрос, однако, стоит гораздо шире, чем простой анализ плюсов и минусов от данной протекционистской меры. А какова будет реакция остального мира? Введут ли ЕС и Китай, как они грозятся, ответные протекционистские меры? Что будет с экономикой США, если она вступит в полномасштабную торговую войну с более крупными экономиками ЕС и Китая? Не наступит ли экономическая катастрофа в США ?

Ответ однозначный: не наступит! На сегодняшний день Америка - это единственная страна в мире, которая, может перейти к полному протекционизму . Да, уровень жизни в США серьезно упадет, но не будет никакой катастрофы. Америка может себе позволить перейти к полной автаркии, как это уже имело место в американской истории до Первой мировой войны, когда США были, по сути, закрытой экономикой и при этом были уже мировыми лидерами по уровню ВВП.

Подписывая введение пошлин Трамп особо указал в своем твиттере, что ожидает от ЕС увеличения отчислений на содержание блока НАТО, чего он добивается с первого дня своего президентства. Президент США даже не скрывает политический подтекст своего протекционизма. А тремя месяцами ранее Трамп почти ультимативно потребовал от Китая повысить курс юаня и снизить свой экспорт в США. Именно в этом и заключаются глобальные стратегические цели той торговой войны, которую развязывает сейчас Трамп и те кто стоят за ним.

Глобальное лидерство США было поставлено под сомнение после провальной компании в Ираке, финансового кризиса 2008г, который разразился в США и после того как Китай стал первой экономикой мира. Та часть американского истеблишмента, которая и привела Трампа к власти, считает, что в рамках существующей модели свободной торговли в мире Америка уже не сможет сохранить свое лидерство и поэтому необходимо использовать военную силу, протекционизм и доллар, как резервную валюту, для подавления Китая и ЕС и сохранения лидерства США. Трамп приступил к реализации данной стратегии, которая, по сути, означает разрушение ВТО и переход к прямому экономическому диктату со стороны США.

Какой будет реакция трех самых главных игроков планеты на беспрецедентное повышение ставок в геополитической борьбе со стороны США?

ЕС повозмущается для вида, но однозначно возьмет под козырек, потому что у него нет своих вооруженных сил. ЕС это экономический гигант, но геополитический карлик.

Путин уже принял вызов и продемонстрировал США новые образцы ядерного оружия.

Китай традиционно не спешит со своим ответом, но ЦК КПК на днях принял решение сделать Си Дзиньпина пожизненным лидером Поднебесной. Очень знаковое решение, показывающее, что Китай... готовится к третьей мировой войне.

Андрей Головачев, политический эксперт.