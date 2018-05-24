О скандале с морпехами и безмозглых реформаторах

23 мая как-то так вдруг оказался Днем морской пехоты Украины. Потому что 100 лет назад некий ставленник немецких оккупантов по фамилии Скоропадский, возомнивший себя Верховным Воеводой Украинской Армии и Флота, издал указ об сотворении морской пехоты Украины. Каковой указ, по большому счету, никаких реальных последствий не имел, и вошел в историю как одна из громких, но пустых бумажек, во множестве состряпанных многочисленными претендентами на украинский престол столетней давности.



Но, тем не менее - нашим свидомым реформаторам этого вполне хватило чтобы избрать данную дату в качестве Дня МП.

В то же время, означенных безмозглых "рехворматоров" никак не смутил тот факт что украинские морпехи уже имеют свой праздник - 16 ноября. Этот праздник, к величайшему огорчению и означенных реформаторов, и прочих им подобных "борцов с тоталитарным прошлым" - не имеет ничего общего ни с тем самым прошлым, ни с одним тут сопредельным государством. Потому как учрежден именно что в Украине в 1992-м году, в день когда была впервые принята "Присяга морського піхотинця України".