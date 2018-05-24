О скандале с морпехами и безмозглых реформаторах

Борис Лысый
сержант Вооруженных сил Украины
24 мая 2018, 12:34

У морской пехоты Украины уже есть история. Реальная, а не фейковая столетней давности.

Часть морпехов после скандала с беретами были уволены в запас

23 мая как-то так вдруг оказался Днем морской пехоты Украины. Потому что 100 лет назад некий ставленник немецких оккупантов по фамилии Скоропадский, возомнивший себя Верховным Воеводой Украинской Армии и Флота, издал указ об сотворении морской пехоты Украины. Каковой указ, по большому счету, никаких реальных последствий не имел, и вошел в историю как одна из громких, но пустых бумажек, во множестве состряпанных многочисленными претендентами на украинский престол столетней давности. 

Но, тем не менее - нашим свидомым реформаторам этого вполне хватило чтобы избрать данную дату в качестве Дня МП.
В то же время, означенных безмозглых "рехворматоров" никак не смутил тот факт что украинские морпехи уже имеют свой праздник - 16 ноября. Этот праздник, к величайшему огорчению и означенных реформаторов, и прочих им подобных "борцов с тоталитарным прошлым" - не имеет ничего общего ни с тем самым прошлым, ни с одним тут сопредельным государством. Потому как учрежден именно что в Украине в 1992-м году, в день когда была впервые принята "Присяга морського піхотинця України".

В 2014-м, именно морпехи всерьез намеревались держать оборону в Феодосии, именно они попытались оказать сопротивление "вежливым" - хоть какое-то, хоть одними кулаками... многие из бывших в Крыму подразделений хотя бы таким похвастаться могут? (почему-то у героического героя летчика Мамчура, в отличие от морпеха Баранюка, никаких "следов сопротивления" на лице не наблюдалось вовсе). 

Читайте также: Часть морпехов, отказавшихся сменить береты перед Порошенко, уволены в запас

А потом была война, и были потери, много или мало - а это как считать... кому и миллион - статистика, а кому один-единственный "двухсотый" - более чем дохр*на... 

Короче говоря: у морской пехоты Украины уже есть история. Реальная, а не фейковая столетней давности. СВОЯ история. Но...

Долбанутым реформаторам - что им с той истории... Для них, история на две части делится: история древних времен, о которых чего не соври - все к месту; и та история которая начинается с этих самых реформаторов: их даты, их праздники, их форма, и все такое прочее - главное чтобы они, нигде и никогда не воевавшие утырки, значились наиглавнейшими авторитетами и зачинателями традиций.

Ну а что по этому поводу думают те, которые реально воюют и которые реально создают реальную историю... да кто они вообще такие, чтобы их спрашивать? Никто, и звать никак, Гайдукевичи с Вятровичами - наше всьо. Когда скажут - тогда и праздновать, какого цвета берет нарисуют - такого и носить. И ниипет.

Тьфу, культурно говоря.

Борис Лысый, демобилизованный сержант 128-й горно-пехотной бригады

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник скандал морпехи берет Борис Лысый
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять