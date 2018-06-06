Пожар в Чернобыле: почему не стоит верить успокаивающим заявлениям власти

В Чернобыльской зоне в очередной раз возник пожар: сначала загорелась трава, а затем и 10 гектаров так называемого "рыжего леса". Подобные ситуации мы наблюдаем с 1987 года, то есть уже более тридцати лет. Но власти ничего не могут сделать, потому что на самом деле никто Чернобыльской пущей не занимается.

Например, в Беларуси установлено на два порядка больше вышек, с которых ведется наблюдение за лесом и, если возникают пожары, это сразу замечают. В Украине же на это деньги не выделяются. Потому на ранней стадии пожары у нас не тушатся. И лишь когда загоревшийся лес начинает дымить так, что становится видно в Киеве, тогда что-то начинают делать.

Следующий существенный момент заключается в том, что Гройсман заблокировал действие Экологической инспекции, и она уже полгода не может проверять лесхозы и другие предприятия на предмет соблюдения пожарной безопасности. В итоге, мы и пожинаем плоды действий нашего недальновидного правительства. Потому у нас возникают такие проблемы, как пожар в Василькове, беда со львовским мусором и т.д. Это все — результат действий правительства, которое блокирует работу государственных экологических контрольных служб.

Что касается нынешнего пожара в Чернобыльской зоне, то, прежде всего, следует отметить, что чернобыльский лес заряжен радионуклидами, хотим мы этого или не хотим осознавать. И этот лес будет заряжен еще сотни тысяч лет, пока эти радионуклиды не самоустранятся.

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"Рыжий лес" — это участок леса, который находился непосредственно вблизи Чернобыльской АЭС и порыжел в свое время. Возможно, тот лес и вырубили. Но абсолютно все леса, которые находятся в Чернобыльской зоне, по определению заряжены радиацией, как и вся земля там. Если бы не это, в Чернобыльской зоне можно было бы вести нормальное хозяйство, и люди могли бы там жить. А так, чернобыльский лес заряжен, и не важно какой он: рыжий, черный или зеленый.

Сейчас ветер дует с пожара прямиком на Киев, соответственно, радионуклиды будут лететь в этом направлении. Но это полбеды, ведь вместе с радионуклидами летит еще сажа и бензопирен. Бензопирен — это такое вещество, которое возникает в результате сгорания органического сырья, в частности, древесины. Это — канцероген. В небольшой степени бензопирен появляется, например, тогда, когда мы обжариваем на огне рыбу или мясо. А тут горит огромная территория леса…

Поэтому, в первую очередь, для Вышгородского района, а также для Киева пожар в чернобыльском лесу — это большая и серьезная проблема.

Власти нас успокаивают, что, мол, в Киеве нормальный радиационный фон, он не превышает норму. Однако вопрос — а кто у нас этим сейчас занимается? Санстанцию упразднили, Экологическая инспекция не работает… Кто занимается проверками? Гройсман что ли ездит на своем "Мерседесе" и делает замеры? Какие официальные службы делают замеры? Кому верить?

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У нас этим никто не занимается, поэтому власти могут говорить населению что-угодно.

Раньше делалось так: Экологическая инспекция или Санстанция проводили исследование, такие-то операторы по таким-то показателям (альфа, бета, гамма) проводили замеры, и под этим документом стояла конкретная фамилия и подпись. А тут вообще не понятно: кто, когда, в каком году замерял радиационный фон. И вообще, исследовали ли…

Давать рекомендации по поводу того, как сейчас себя обезопасить жителям Киева и других населенных пунктов, находящихся недалеко от места пожара, бесполезно. Ведь все равно во время жары люди не будут сидеть дома. Потому все эти советы вроде "не открывать форточку" — глупости. Люди все равно бывают на улице, ездят в транспорте, ходят на работу (никто ведь не прекратил работу), потому — что тут говорить. Советовать надевать противогазы? Это смешно, этого все равно никто не будет делать.

Еще один момент — уже начался сезон лесных грибов и ягод. Естественно, в Чернобыльской зоне собирать чернику или грибы и так нельзя, поскольку все эти "дары леса" вбирают в себя максимум радионуклидов. Но, кроме того, я не советовал бы собирать грибы и ягоды и в лесах Вышгородского района, ведь сам Вышгородский район, по сути, радиационный. Потому лучше воздержаться от сбора в этом районе "даров леса".

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, Заслуженный природоохранник Украины, эколог, специально для "Главреда"