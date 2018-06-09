Что ждет Украину после выборов-2019: три сценария

Андрей Головачев

политический эксперт

9 июня 2018, 10:02

На данный момент, самым вероятным сценарием является сохранение статуса-кво.

Прогнозировать текущую политику в Украине дело почти безнадежное и причины этого заключаются в следующем:

1. Отсутствие в Украине политических партий, которые были бы связаны со своими избирателями обещаниями, программами принципами и т.д. Вместо политических партий в Украине есть кланы, которые никак не связаны с обществом и по этой причине их поведение непрогнозируемо, в принципе. Любой политэкономический клан в Украине - это кантовская вещь в себе. Кто может спрогнозировать как будет голосовать, например, фракция Ляшко? Никто! Даже сам Ляшко. Это вещь непрогнозируемая и зависит от конкретного соотношения интересов на момент голосования. Любой звонок или смс-ка Олежеку может изменить голосование Радикальной партии с точностью до наоборот. Так и было десятки раз!

2. Отсутствие формальных правил, по которым функционирует политическая и государственная жизнь. Все государственные и политические институты, начиная от президента и Конституционного суда, руководствуются не Конституцией или законами, а неформальными правилами. Неформальные правила все не прозрачные, кулуарные и это делают всю политическую жизнь скрытой и непонятной для тех кто не владеет информацией.

3. Практически полный правовой иммунитет президента, который создает для него соблазн идти на серьезные нарушения закона ради удержания власти. Подобный иммунитет делает поведение главного лица, имеющего самое сильное влияние на политику страны, плохо прогнозируемым. Попросту говоря ,"Кто его знает, что он выкинет завтра!"

4. Отсутствие всякого гражданского контроля над силовыми органами, что делает их активными, влиятельными и и абсолютно непрогнозируемыми акторами на политической сцене. Одно "дело Бабченко" чего стоит! Или крышевание силовиками парамилитарных образований, желающих помогать наводить общественный порядок в стране.

5 . Частичная потеря суверенитета страны, которая привела к тому что внешние игроки вынуждены принимать активное участие в политической жизни Украины. Действия внешних акторов почти полностью скрыты от внимания общественности и это очень затрудняет прогнозирование.

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Короче говоря, украинская политика - это сплошная вещь в себе. По этой причине те аналитики или политологи, которые стараются прогнозировать текущую политику в Украине, по сути , гадают на кофейной гуще. Поэтому все в основном сфокусированы на комментариях политических событий уже постфактум.

Все, что реально можно спрогнозировать в Украине, это набор возможных сценариев политики в Украине на период после выборов, а также вероятности этих сценариев.

1. Ужасный сценарий - 20 %

Сознательный курс нынешней власти на отмену или грубую фальсификацию выборов. Общественные протесты будут подавлены с помощью правоохранительных органов совместно с парамилитарными группировками. В этом случае в стране будет введен жесткий авторитарный режим, который будет опираться на радикально-националистические силы, действующие вне правового поля. Подобный режим не будет пользоваться популярностью у большинства общества и не сможет получить поддержки Запада, поэтому единственной возможностью для него удержаться у власти будет быстрое провоцирование войны с Россией. Желание обеих сторон совпадут и ... далее все понятно.

2. Сохранение статус-кво - 70%

Воспроизводство существующего олигархического режима, при котором, власть делиться между несколькими кланами, извлекающими ренту под прикрытием демократических симулякров, таких как: парламент, коалиция, оппозиция и т.д. Данный сценарий предполагает продолжение политики нагнетания антироссийской риторики для поддержания конфликта на Донбассе в тлеющем режиме, который не позволит Западу настаивать на реформировании страны и заставит его продолжать кредитование Украины. В течении 4-5 лет данный сценарий подведет страну к социальному взрыву.

3. Оптимистический сценарий - 10%

Данный сценарий предполагает отстранение от власти действующих кланов и неожиданный переход Украины под контролем Запада к парламентской форме власти, с передачей большого числа полномочий от центра к регионам. Такая перспектива навсегда отменит порочный принцип, когда победитель на выборах получает все, как сейчас, и создаст реальным предпосылки для возвращения Л/ДНР в состав Украины.

Андрей Головачев, политический эксперт

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сценарий Андрей Головачев выборы 2019
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