Зачем Украине приватизация "оборонки"

Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

29 июня 2018, 08:04

Несмотря на то, что в Украине есть сотни государственных оборонных предприятий, работает едва ли половина из них, и это в лучшем случае.

СНБО вместе и Кабмином и Верховной Радой прорабатывают возможность на законодательном уровне разрешить приватизацию украинских государственных оборонных предприятий, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. Разрешение приватизации оборонных предприятий — это лишь часть будущей реформы оборонно-промышленного комплекса. Ведь сегодня ОПК Украины как такового попросту не существует — есть лишь отдельные разрозненные элементы, нет единой системы управления и координации. Потому и выходит, что сейчас 50% всего вооружения, военной техники и других средств, которые поставляются Вооруженным силам Украины, обеспечиваются именно частным сектором, а не государственным.

В законе "О национальной безопасности", который не так давно был принят Верховной Радой, четко закреплено, что должен быть создан центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять управление и координацию всем ОПК. Это — шаг вперед, потому что теперь наконец начнет выстраиваться система. Состоять она будет из: Администрации президента — которая будет устанавливать стратегию действий и политику в ОПК; правительства — которое будет осуществлять координацию и управление всеми элементами ОПК, с точки зрения реализации политики, разработанной президентом, его администрацией и СНБО; а на более низком уровне будет осуществляться выпуск продукции, в том числе "Укроборонпромом" с его государственными предприятиями, частными украинскими предприятиями, а также иностранными предприятиями.

Для того, чтобы создать всю эту систему, целесообразно провести реформирование и модернизацию имеющегося оборонно-промышленного потенциала. Ведь, несмотря на то, что у нас есть сотни государственных оборонных предприятий, работает едва ли половина из них, и это в лучшем случае. То есть, лишь эта небольшая их часть может приносить пользу, а не убытки государству.

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За последние 25 лет уже сотни раз говорилось о том, что необходимо постепенно проводить приватизацию, корпоратизацию государственных оборонных предприятий и выходить на более гибкие процессы в оборонной сфере. И сейчас, когда СНБО предлагает приватизировать государственные оборонные предприятия, речь идет как раз об одном из небольших шагов в этом направлении. Поскольку государственные предприятия являются крайне негибкими. Например, они совершенно не могут работать с иностранными компаниями, которые хотели бы либо передавать технологии Украине, либо создавать совместные предприятия для общего производства вооружения и военной техники для ВСУ, силовых ведомств и третьих стран. Просто формат украинского государственного оборонного предприятия и формат частного польского предприятия совершенно не стыкуются, они не могут работать вместе — это как разные галактики.

Все это создает колоссальные проблемы, в том числе в реализации необходимых и очень простых проектов, которые, казалось бы, бери и реализуй, а на самом деле бюрократические преграды этому мешают.

Потому этот процесс приватизации является позитивным, однако он — лишь один из маленьких элементов реформирования украинского ОПК. Ключевым аспектом в этом реформировании все-таки является создание центрального органа исполнительной власти, который мог бы контролировать процесс, начиная с приватизации, корпоратизации, модернизации государственного фонда, координации деятельности частных предприятий, обеспечения их свободного доступа к государственному оборонному заказу и до координации военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Если будет создан такой орган, он даст одинаковые для всех правила игры, дабы обеспечить самые эффективные условия для повышения обороноспособности ВСУ и силовых ведомств.

Прогнозировать, когда ситуация сдвинется с мертвой точки, и власть перейдет от слов к делу, очень сложно. Поскольку тот же закон "О национальной безопасности" принимался четыре с половиной года, хотя процесс мог бы быть завершен в разы быстрее. При этом совершенно нет прогресса в реформировании ОПК. Вот и замысел о создании центрального органа исполнительной власти публиковался во всех программных документах, в том числе правительственных и тех, что касались оборонной сферы, еще с 2014 года, но ничего не движется. И сегодня правительство практически не принимает участия в деятельности, парадокс — казалось бы, идет война с Россией, и наше правительство должно бы было постоянно участвовать в этих процессах, но оно вообще не при делах. В Министерстве экономики лишь формально есть соответствующий департамент, однако у него ни статуса, ни возможностей не хватает, чтобы быть реальным игроком, который может устанавливать какие-то правила игры в ОПК и секторе безопасности.

Возможно, этим вопросом займутся после выборов. Ведь такой процесс предусматривает мощнейшее перестроение оборонно-промышленной сферы и создание ОПК. А в условиях, когда вот-вот будут выборы, и, возможно, придет другая политическая элита, которая, возможно, будет иметь другие взгляды на эту сферу, власть не возьмется за это дело — она не заинтересована начинать такие масштабные процессы именно сейчас. Может быть, после выборов это будет более уместно.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для "Главреда"

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СНБО вооружение нацбезопасность оборонка ОПК Александр Турчинов Михаил Самусь приватизация оборонных предприятий реформа ОПК оборонный сектор
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