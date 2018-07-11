Хорватский гол и не наша победа: как Россия постепенно заражает Украину

На самом деле нет и не было никакого Домагоя Виды, футболиста сборной Хорватии. Под этим именем скрывался глубоко внедрённый в хорватскую команду этнический украинец, к тому же — офицер СБУ. Он получил задание — выкрикнуть в самом сердце врага убийственное: "Слава Украине!", чем довёл Путина до инфаркта, Лаврова — до инсульта, а Кремль подвёл к черте, за которой — белый флаг и капитуляция в четырёхлетней войне с Россией.

Если это не так — а это не так! - то примазываться к победе сборной Хорватии над сборной России по меньшей мере глупо. Между тем украинцы в социальных сетях уже считают решающий гол, забитый гражданином Хорватии в российские ворота, чуть ли не собственной заслугой. Не удивлюсь, если Домагой Вида вскоре получит, если не почётное украинское гражданство, то звание Героя Украины — так точно. Мы не задумываемся, что им двигало, когда славил нашу страну на весь мир. И упрямо не желаем обращать внимание на то, что Федерация футбола Хорватии извинилась перед Россией, хозяйкой Чемпионата мира, за поведение Виды и его "подельника" Огнена Вукоевича.

То есть, на самом деле никакой "нашей победы" не было. Более того. Факт, что Хорватия извиняется за сказанные своими гражданами слова, ни одно из которых не является матерным ругательством, да и вообще — оскорблением по какому-либо признаку, означает как раз победу России. Пусть не спортивную, но политическую и геополитическую — очевидно. Украинской государственности в границах 1991 года, то есть — в границах бывшей УССР, включая Крым, скоро двадцать семь лет. За этот время перед Украиной и украинцами на моей памяти никто никогда ни на каком уровне ни за что не извинился. Хотя поводов было более, чем достаточно, особенно за четыре последних года. Между тем другие страны время от времени позволяют себе слова и поступки, которые не нравятся другим странам — и случается, что играют назад, вспоминают о правилах международного политеса. И утрясают спорные вопросы через "прощения просим" с резиновыми улыбками на устах.

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Зато украинцы прекрасно могут мобилизоваться и, не вставая с диванов, побеждать… сайты FIFA и Газпрома. Сотни тысяч наших сограждан с энергией, достойной лучшего применения, сбивали подушечки пальцев о клавиатуры, ставя патриотичные звёздочки на противных предательских вражеских виртуальных страничках. Но российская администрация Facebook и тут оказалась сильнее: прилетела ответка, начался системный "бан" аккаунтов украинских победителей. А вскоре становится известно: Россия получила личные данные пользователей популярной соцсети.



В истории якобы нашей победы над Россией благодаря хорватскому голу и ещё одной нашей победы благодаря "обвалу" страничек в интернете, плохо одно: никто не отменял реальных смертей наших сограждан. На Донбассе украинцы гибнут ежедневно. В Крыму ущемляются права коренного населения, голодают наши заложники в российских застенках. Как помогут исправить эту ситуацию лайки под фотографией Домагоя Виды и заочное посвящение хорватов в гуцулы — я не знаю.

Допустим, фактор морального удовлетворения ещё никто не отменял. Если где-то в России травятся боярышником — украинцы радуются так, будто сами его изобрели и выпустили в российскую аптечную сеть. Если в одной из "хрущовок" российской глубинки из-за краха канализации вырастает сталактит из фекалий — украинцы берут на себя за это ответственность. В России загорелся завод — украинцы ставят зарубку на зажигалке и готовят новую диверсию. А то, что подобное запросто может случится в нашей стране, если уже где-то не произошло, волнует соотечественников во вторую, если не в десятую очередь.

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Бизнесмен Евгений Черняк прав — украинцы активны и результативны везде и повсюду, кроме как у себя дома. У нас возмущаются происками продажной, читай — пророссийской FIFA, и при этом толерантно относятся к горам мусора под собственным носом: городах, лесах, рекреационных зонах. А ведь мусор производят не только нерадивые сограждане, но и плохо работающие коммунальные службы. Да-да, те самые, которым в России плевать на залитые дерьмом подъезды. Однако россияне, живущие в грязи, дерьме и ездящие по жутким дорогам, впереди планеты всей по производству вербальной ненависти ко всему цивилизованному миру. Из заплёванного подъезда они всегда готовы показать крупный кукиш в ответ на плохие новости из Украины, Хорватии, Франции, Германии, Америки. Вот, дескать, все скоро умрут — а мы останемся.

Украина на четвёртом году войны медленно, но уверенно заражается от державы — агрессора схожей риторикой. Суть её коротко описывается так: Россия всегда при делах. Путин плохо срывает удовольствие всякий раз, когда в очередном катаклизме, большом или малом, оппоненты видят российский след. Конечно вслух он это отрицает — но ему и его подданным безумно нравится, когда Россию считают всемогущей. Похоже, Украина хочет перенять данный метод. Не имея для этого, увы, никаких ресурсов.

"Победой cборной Хорватии над сборной России войну не выиграть. Игра в долгую — вот наша перспектива. Приятного мало, но она — единственно реальная", - написал в своём блоге украинский фантаст Ян Валетов. Он прав хотя бы потому, что голы врагу за нас забивать никто не будет. Как и воевать за нас на всех фронтах. Взывать к помощи партнёров во имя здравого смысла, при этом самим действовать вопреки здравому смыслу — постколониальная привычка получать поддержку просто так, на халяву, за красивые глаза. Вписываясь за хорватского футболиста, подумайте, кто с западной стороны от границы так же активно впишется за кого-то из нас. Олег Сенцов пока не в счёт.

Андрей Кокотюха, писатель, журналист, для "Главреда"