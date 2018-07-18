У Путина все получилось, он снова рукопожатен

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

18 июля 2018, 10:41

Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием. Прекращением курса на усиление изоляции Мордора.

Этот чемпионат стал кризисным моментом для путинской власти. И, похоже, что Путин выиграл этот переломный момент. Кризис закончился. У него все получилось. Бабло опять победило добро.

Лучший в мире чемпионат, лежащее на спине у его ног и машущее хвостиком ФИФА, президенты Франции и Хорватии на трибунах, полное, абсолютное единение России в порыве футбольного победобесия, кокошники и счастье, и, наконец, как вишенка на тортике - долгожданная встреча с Трампом. Три - четыре года назад Путин и мечтать о таком не мог. Об изоляции уже никто не говорит - он снова рукопожатен. Об усилении санкций тем более уже никто не говорит - зачем усиливать санкции волне себе рукопожатной стране, подарившей миру такой замечательный чемпионат? 

Те, кто пишет, что встреча Путина и Трампа закончилась ничем - в корне не правы. Она закончилась победой Путина. В комнату переговоров вошли два вождя, каждый со своей сверхидеей в голове, а вышли… Арнольд Шварценнегер пишет, что Трамп смотрел на Путина, как мальчишка-фанат на своего кумира - вот вот попросит автограф. Довольно точное сравнение. Но я бы все же сравнил с начинающим мелким хулиганчиком, которого пустили в подворотню к шпанюге постарше, и там он, открыв рот, снизу вверх смотрит на уже совсем взрослого отсидевшего урку - непререкаемый авторитет, полубожество, зависть и идеал, желание быть таким же. Коммерс и бандит - сюжет, старый, как мир.

Читайте также Трамп помогает Путину достичь "глобальной" цели — Байден

Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием. 

Прекращением курса на усиление изоляции Мордора.

Теперь опять можно торговать. Голландским фирмам опять можно строить крымский мост. Немецким поставлять генераторы. Можно опять покупать нефть и газ. Опять заключать многомиллиардные контракты. 

Бойкота больше нет. Речь о бойкоте больше не идет вообще.

Преимущества автократии перед демократией. Ничего не поделаешь. В демократии каждый новый лидер начинает свои собственные новые танцы от своей собственной новой печки. В автократии несменяемый диктатор может годами, десятилетиями, продавливать свою линию. И продавить в конце концов.

еток-2" теперь продавит. Построит, построит, не сомневайтесь. 

The Washington Post Трампу предлагали надавить на Путина через Украину, но тот выбрал самый нелепый путь

Мысль, которая мне попалась в интернете и с которой я полностью согласен - если бы Гитлер не начал гнать коней, а действовал бы по ползучей схеме Путина - он бы до сих пор бы сидел на троне, поглотив пол-Европы. 

Похоже, Путин укрепился в главной своей мысли - если Запад покупать долго, нудно и много, не жалея денег, заливая его деньгами во все щели, не в дверь, так в окно, в каждую открывшуюся взамен десяти закрытых новую форточку - в конце концов, его можно купить. Не этот, так другой. Не Саркози, так Макрон. Не Макрон, так Ле-Пен. Еще пара волн беженцев, и уже совсем не исключено, что и во Франции мы получим неадекватного лидера со своей сверхидеей в голове. Не Обама, так Трамп. Не мытьем, так катаньем. Не угрозами, так баблом. 
Казалось, это только начало противостояния диктатуре, но нет, похоже, это был её пик. И теперь синусоида пойдет на спад. Европа не захотела начинать конфронтацию с Путиным. Она решила пересидеть его. Переждать путинское правление. 

Опять та же самая ошибка, что и семьдесят лет назад. 

Нельзя умиротворять диктатора. Они этого не понимают. Диктатору можно только бить по рукам. только отвечать силой на силу. Они понимают только это. 

Но это еще полбеды.

Беда, в том, что в это же самое время ему удалось купить и своих.

Независимо от политических воззрений и лояльности конкретно к нему.

Не Крымнашем, так Победобесием. Не победобесием, так футболом.

Читайте также "Это была госизмена, Дональд, и ее видел весь мир": Иносми о встрече Трампа и Путина

И вот уже вся страна надевает кокошники и скачет в едином порыве счастья с криками "Ра-си-я! Ра-си-я! Пабедааа!" вокруг мяча.

У меня в ленте половина российских либералов говорит сейчас только об одном. О том, что они впервые почувствовали, что в России появляется нация. Об этом единении пишут все. И Ходорковский. И коллеги из "Новой". И канал с именем "Сталингулаг". Сталин, б***ь, ГУЛАГ. 

И они абсолютно правы.

В России действительно рождается нация.

Все как по учебнику. Рейх кристаллизуется.

И Евгения Альбац уже селфится с Симоньян. На "Дожде" выступает Прилепин. Нюта Федермессер входит в предвыборный штаб Собянина. 

И Петр Верзилов, отвечая менту на его крики: "Жаль, что сейчас не тридцать седьмой год! Россию обосрать хочешь!" - отвечает ему: "Я за Россию, так же, как и Вы". Так же, как и Вы.

Да, в России рождается нация. С некими внутренними противоречиями - типа, отпустите политзаключенных - но в целом они все, и мент, и оппозиционер, теперь - "за Россию, так же как и вы". 

Проблема в том, что нация, которая объединяется не на основе свободы, прав человека, демократии, либеральных ценностей - а на основе победобесия вокруг кокошника - может дать только новый нацизм двадцать первого века.

Читайте также Путин одержал абсолютную победу над Трампом

Да он уже начинается. 

Нация, в которой бывший депутат Госдумы Кожевникова и самая читаемая газета страны в лице расово верной арийки Асламовой рассуждают о неправильном цвете кожи сборной Франции, и это не только не вызывает сопротивления, а подхватывается десятками тысяч человек - такая нация не может родить ничего хорошего.

Мордор, конечно, развалится. Другого варианта у него просто нет. Вопрос только в том, сколько времени это займет и сколько еще жизней он успеет унести. Большой кровью или малой. 
В тридцать третьем в Германии тоже никто не хотел воевать. В тридцать девятом уже никого не спрашивали. 

Пока же ему опять все сошло с рук. А значит, руки у него опять развязаны.

Нет, в "Группу Семи" его пока никто не пустит. Но усиливать противостояние тоже уже никто не собирается.

А санкции… Ну, санкции, и санкции. Висят и висят. Совершенно некритично уже. 

Потрясающее совпадение - когда я дописал до этой строчки, мне позвонил издатель из Штатов, и попросил написать статью - что мы все будем делать, если НАТО все же развалится и мы останемся с Трампом в кармане? Это хорошо, что такие мысли приходят одновременно многим людям по обе стороны океана. 

Я не знаю, что делать Западу.

Но я могу предположить, что надо делать Украине. 

Да, в России рождается нация.

И мы должны быть готовы к её рождению. 

Запад хочет пересидеть в своей норке - и сложно его за это винить.

Но норка Украины совсем не так глубока, как, скажем, у Британии.

Меньше трехсот километров от границы до столицы. 

И, мне кажется, что при таком раскладе исключать вариант, что все действительно может пойти плохо, слишком оптимистично. 

Пойдет или не пойдет - еще не факт. Но если пойдет - лучше быть к этому готовым.

Украине надо становиться сильной.

Профессиональная армия по стандартам НАТО - это здорово. Это просто отлично! Но…

Европа и НАТО перешли на контрактные армии по той причине, что Европа и НАТО перешли на локальные точечные конфликты где-то за океаном. Для таких войн мобильная профессиональная компактная армия - идеальна.

Но если вы, скажем, Израиль, над которым нависает отлично вооруженный агрессивный втрое превосходящий по численности населения и вдесятеро по мобилизационной мощности сосед, у вас нет другого способа, кроме как строить Цахал.

Да, со всеобщим призывом. Да, даже женщин. Да, на три года. Да, институт рекрутерства. Да, потом до конца жизни раз в год на сборы. Да, двадцать процентов налога на армию. Да, с каждого. Да, навсегда.

Не для того, чтобы победить в войне. 

Как раз для того, чтобы не воевать.

Чтобы при первом взгляде у каждого гопника возникала мысль - не надо лезть к этим ребяткам. Наваляют.

Потому что нельзя в таких условиях, когда миропорядок, сложившийся в сорок пятом году, перестает существовать и по всему миру начинается разброд и шатание, зависеть ни от кого. Нельзя сидеть и ждать, начнет очередной Трамп или очередной Макрон с Путиным в десны целоваться, или нет. 

Свое надо строить.

Я бы предложил еще раз подумать над этим.

Аркадий Бабченко, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ФИФА Дональд Трамп Владимир Путин Эммануэль Макрон Аркадий Бабченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять