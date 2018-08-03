Под угрозой захвата: что готовит Путин в Беларуси и Казахстане

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

3 августа 2018, 06:56

У России уже полностью готовы военные планы по захвату стран Балтии, Беларуси, Казахстана и Украины.

Путин ждет удобного момента, чтобы захватить две бывшие совесткие республики

Сценарий по захвату Беларуси и включения шести ее областей в состав Российской Федерации остается на повестке дня Кремля. В частности, об этом свидетельствуют действия российского военно-политического руководства, направленные на усиление российской армии.

Так, Россия закупает новые образцы вооружения за рубежом, и совсем недавно заключила соглашение с Индонезией о поставках бронекатеров. Эти бронекатера были разработаны, в первую очередь, для действий на реках и в дельтах рек, могут переносить десанты, и они с малой осадкой. Именно на территории Беларуси это был бы наиболее актуальный и уместный вид вооружения. И Россия активно тестирует такие образцы вооружения. В частности, в Украине и Сирии активно испытываются новинки российского военно-промышленного комплекса на предмет того, насколько они эффективны и каковы их возможности боевого использования.

Зачем Кремлю новая авантюра и при каких обстоятельствах она может быть реализована?  

Россия может использовать захват белорусской территории как способ отвлечь внимание собственного населения, сместив фокус с более серьезных и насущных проблем. А, учитывая сегодняшнюю угрозу социального взрыва в России в связи с пенсионным обеспечением, Кремль будет искать возможности для внешней агрессии, чтобы переключить внимание российских граждан на другие темы, в частности, тему внешней угрозы.

Однако мы знаем, что нападению на другие страны, как, например, было в случае с Грузией и Украиной, всегда предшествует соответствующая информационная компания в России, которая длится несколько месяцев. В противном случае Москва не сможет объяснить, почему Россия вдруг, с бухты-барахты, решила ввести войска в Беларусь. (Хотя, как мы знаем, российские войска уже вполне легально находятся на территории Республики Беларусь. Российская группировка, в том числе и та, что не ушла с территории Беларуси после учений "Запад-2017", продолжает оставаться там.)

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Но, в любом случае, Кремлю придется объяснить, почему так нужно действовать. Возможно, придумают отговорку, что, мол, "там действуют какие-то преступные западные агенты, и они планировали вывести Беларусь с орбиты России, сделать Россию и Беларусь врагами" и т.д.

Для запуска такого сценария будет необходим какой-то триггер. Таким триггером может послужить, например, смерть или гибель Александра Лукашенко. Тогда Кремль легко объяснит все так: "Умер наш давний друг и союзник, а на его место претендуют откровенные враги и предатели, которые хотят захватить руководство Беларусью, чтобы настроить ее против России".

В данный момент уровень такой угрозы является минимальным. Поскольку мы не видим усиления информационной кампании против руководства Беларуси и против Лукашенко лично. Мы не видим каких-либо причин, которые бы могли объяснить сейчас россиянам такого рода агрессию.

Однако в случае возникновения серьезных внутренних протестов в России либо в случае, если Беларусь будет предпринимать попытки двигаться в противоположную сторону от Российской Федерации, вероятность реализации такого сценария увеличится.

Сейчас Лукашенко активно маневрирует между Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Россией. Хотя Комитетом государственной безопасности (КГБ) Беларуси разрешил российским коллегам свободно действовать на белорусской территории, например, похищать украинских граждан (история с Грибом — тому доказательство). Это происходит потому, что Лукашенко опасается сценария захвата Беларуси Россией и не хочет давать россиянам ни одного повода для осуществления такой агрессивной кампании. Он всячески пытается демонстрировать свою лояльность.

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Но у Путина — свои расчеты. В такой ситуации Лукашенко не удастся долго маневрировать. Потому, на мой взгляд, вопрос аннексии Беларуси с дальнейшим включением в состав России просто отложен во времени. А так, Россия будет искать возможности нарастить свои территории, прежде всего, для подогревания шовинистических настроений в российском обществе и отвлечения его от других проблем. Ведь ападать на Украину или страны Балтии на сегодняшний день достаточно рискованно для Москвы.

Лукашенко прекрасно осознает, что уровень угрозы очень высокий. Еще в 2016 году он начал зачистку — было уволено несколько десятков генералов из генштаба вооруженных сил, а из руководства КГБ были устранены те, кого он подозревал в пророссийских настроениях. Потому в 2016 году была надежда, что Лукашенко постепенно начнет отходить от России. Но потом он то ли испугался, то ли осознал, что не может рассчитывать на такой сценарий, и начал сворачивать все эти зачистки от пророссийских элементов. И снова начало усиливаться сотрудничество между КГБ Беларуси и Россией. Российские агенты инфильтрованы в белорусские структуры — и в армию, и в спецслужбы.

Потому в случае критического сценария никакого сопротивления не будет. Ситуация там будет хуже, нежели в Украине в 2014 году. Потому сейчас устранение одной-единственной фигуры — фигуры Лукашенко — может разрушить всю систему. То есть, если с Лукашенко что-то случится — смерть, несчастный случай или что-то подобное, Россия быстро возьмет под контроль эту страну через армию и спецслужбы. Там не будет никакого сопротивления, даже в виде АТО. В белорусском руководстве даже нет человека, который был бы готов возглавить вооруженное сопротивление захвату Россией Беларуси. 

Потому если история с инсультом Лукашенко подтвердится, она может запустить сценарий аннексии этой страны или взятия ее под формальный контроль. России ведь необязательно аннексировать Беларусь — она вполне может ограничиться на данном этапе тем, что установит марионеточного руководителя этой страны, который будет полностью подконтролен Москве.

Но Беларусь не единственная цель Кремля, не меньше Путина интересует и Казахстан.

Для действий в Казахстане у Москвы есть благовидный предлог — русскоязычное население. Потому она вполне может сказать, что есть угроза прихода к власти исламистов, антироссийских элементов и геноцида российского населения, соответственно, нужно ввести российский контингент для защиты. В Беларуси такой контингент уже находится легально.   

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Речь идет о шести областях Казахстана, где очень велик удельный вес российского населения. После 2014 года Нурсултан Назарбаев, поняв уровень угрозы (в отдельных областях на 2014 год присутствие российского населения составляло 25-42%, особенно в северной Костанайской области), начал массово переселять этнических казахов с юга Казахстана на север, чтобы разбавить русскоязычное население.

Но, учитывая, что состояние здоровья Нурсултана Назарбаева в последнее время ухудшается, и он, как ТуркменБаши, может внезапно отойти, это может создать вакуум в руководстве республики. Назарбаев не подготовил своего преемника. Кроме того, в казахской элите очень сильные русофильские настроения. Иными словами, там высок риск того, что в случае смерти Назарбаева может прийти российская марионетка. А это, в свою очередь, может вызвать серьезные процессы, вплоть до гражданской войны в этой стране.

Так, как ни Лукашенко, ни Назарбаев не подготовили себе преемников, а также поскольку это очень нестабильные, авторитарные и заточенные под одного человека государства, смерть их лидеров может привести к тому, что Россия запустит сценарий аннексии их территорий.

У россиян уже есть прописанная Генштабом операция по взятию Беларуси под контроль — я в этом даже не сомневаюсь. Более того, в личных разговорах представители министерств обороны некоторых стран Балтии мне подтвердили, что у России полностью готовы военные планы по захвату балтийских стран, Беларуси, Казахстана и Украины. Такие действия прописаны и спланированы уже давно, и сейчас просто ждут своего часа и удобной ситуации.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего, специально для "Главреда"

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