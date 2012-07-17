Почему Путин обидел Украину

Визит Владимира Путина в Крым на прошлой неделе был настолько резонансным, что затмил собой и трагедию на Кубани, и ураганы с ливнями, от которых страдали разные регионы Украины, и все наши политические события, включая голодовку за украинский язык со всеми ее "скорыми" и обмороками. При этом визит президента РФ был практически безрезультатным. Подписали какие-то документы, что-то сказали о разделе морской границы (конкретные договоренности озвучивают только СМИ, а официально - одни декларации), похоже, совсем не поговорили о газе (а сколько ожиданий снова было!) и разъехались. Но российский фактор стал настолько значимым для нашей страны, что одно лишь поведение Владимира Владимировича стало топовым событием. И, при этом, очень негативным для имиджа нашей страны.



Вовсе не случайным кажется то, что поведение Путина во время визита в Украину было довольно таки оскорбительным. Он ведь не только опоздал на несколько часов вопреки всяческому дипломатическому этикету. И не только выбрал первыми, с кем нужно встретиться после задержки в несколько часов, байкеров, а не своего коллегу Виктора Януковича, к которому он, собственно, летел. Путин и на встрече с байкерами вел себя довольно таки скандально, например, дал им наставление: "Не предавайте Севастополь". Другими словами, вел он себя на украинской территории, как дома, и даже не скрывал этого. В общем, полный букет, назовем вещи своими именами, дипломатического хамства. Вот только какие основания и поводы для этого у него были?



Первый повод, это, кажется, непростая ситуация в самой России. Очень уж героически и пафосно Путин выглядел в Крыму. И о Севастополе позаботился, и своему коллеге настойчиво предлагал на мотоцикле покататься, и о газе шутил, давая понять, что уступок в этом деле как нет, так и не будет. И все это на фоне катастрофы на Кубани, почти двух сотен жертв, полной разрухи в отдельно взятом регионе страны, которой он руководит. И, главное, на фоне продолжающихся разговоров о том, что это власть виновата в трагедии в Крымске. Уже и версии официальные были озвучены, а все равно народ не верит, что руководство никак не причастно к гибели людей. И вот, когда Россию трясут подобные события, ее президент рассекает по Крыму и чуть ли не одолжение делает, когда наконец-то приезжает к Януковичу. Знаете, о чем это говорит, если отвлечься от российских проблем и очевидного желания Путина показать свою силу? О том, что руководство РФ продолжает использовать Украину, как способ попиариться и повысить свой рейтинг. Раньше делали громкие заявления о том, что у нас гнобят все российское, перевирают историю и преследуют русский язык. А теперь, после уже ставшего знаменитым закона о языках, вроде придраться не к чему, так мы просто покажем, какие мы сильные, особенно на фоне "младшего брата". И ведь мы остаемся удачной "жертвой" - объектом, на фоне которого вполне можно похвастать своими силой и умениями.



И виновата в этом, в первую очередь, сама Украина. Ведь никакой жесткой реакции на поведение Путина в Крыму так и не последовало. Конечно, были критические заявления Владимира Огрызко и Виктора Балоги. Вот только один из них – оппозиционер, перманентно критикующий Россию, а второй – глава МЧС. А не МИД, которому стоило бы озаботиться тем, что к Украине на официальном уровне проявили неуважение. Но фактически никакой реакции ни на опоздание Путина, ни на последующие заявления Москвы о том, что, дескать, им с Януковичем все понравилось, и в чем вообще вопрос, не последовало. Очевидно, наше государство еще не готово по-настоящему защитить себя. Вспомним, как мы отбивались от нападок и угроз бойкота со стороны Европы, и становится особенно непонятно, почему промолчали на этот раз. И большой вопрос, если в следующий раз Путин, или, например, Медведев, опоздают на сутки – мы также будем молчать и ждать их? Не хотелось бы, но оснований для однозначного ответа "нет, не будем" как-то не видно.



В общем, мы сами создали ситуацию, в которой нас легко обидеть. На самом высоком государственном уровне создали. Вот только, если сделать правильные выводы из поведения российского президента, может быть, в дальнейшем таких неприятных инцидентов удастся избежать. Кстати, было бы прикольно, если бы Виктор Янукович опоздал в Москву на несколько часов и первым делом поехал бы не на переговоры с коллегой, а, например, к украинским заробитчанам. И сказал бы им на прощание: "Вы, дескать, не сдавайте Москву, что же она без ваших рук трудовых делать будет". Но так вряд ли произойдет, да и не стоит отвечать хамством на хамство. А вот окончательно понять, что ждать от России решения важных вопросов тоже не очень разумно, украинской власти, наверное, пора. И в газовом вопросе можно перестать все время говорить об уступках, а может быть, взять и прижучить "братскую" РФ. Неужели ни одного повода для этого не найдется?



Но с газом и прочими глобальными вещами, все же, власть лучше разберется. Тут важнее другое. Уважаемые соотечественники, обращаюсь, в первую очередь, к сторонникам государственного русского языка, интеграции с РФ, федерализации и прочих подобных вещей. Скажите, вы до сих пор верите, что Россия даст нашей стране что-то полезное и уступит хотя бы в какой-то мелочи? Ведь соседняя страна, при всем пафосе своих заявлений об общих корнях, культуре, ценностях и прочем, не только не поступается даже там, где могла бы – в той же цене на газ. Руководитель этой страны еще и позволяет вести себя просто нагло, показывая свою силу. И если это, перешедшее уже все границы поведение, не испугает вас и не заставит отказаться от идей, приятных официальной РФ, то зачем говорить о том, что вы желаете какого-то блага своей стране? А так, кто знает, может быть такой вот визит Путина станет консолидирующим моментом для Украины. Объединяют ведь не только радости, наподобие Евро-2012, но и поражения. А последний приезд Путина – безусловное имиджевое поражение нашей страны.



Вот только, честно говоря, пока не видно, чтобы Украина сделала из этого поражения какие-либо выводы. А значит, мы вполне предрасположены к новым неприятным ситуациям.

фото: president.gov.ua