Средневековье по-российски и новая угроза для Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 июля 2012, 16:50

Изменения в один из российских законов представляют большую опасность для гражданского общества и свободы в Украине и на всем постсоветском пространстве.

Поправки в закон о некоммерческих организациях (определяющие статус "иностранного агента" и многими уже названные способом давления на СМИ, так как позволят получить больший контроль над организациями, получающими финансирование из-за рубежа), которые готовится рассмотреть Государственная Дума РФ, - событие отнюдь не только российского масштаба. Это эксперимент, важный для всего постсоветского пространства, эксперимент, который в случае успеха позволит власти раз и навсегда избавиться от зачатков гражданского общества. И не нужно говорить, что ничего подобного произойти просто не может - ни в России, ни, тем более, в Украине. Что гражданское общество - это люди, не желающие мириться с произволом властей, активные и деятельные, и никакой закон им не помеха!

Помеха. Можно сколь угодно долго утверждать, что гражданское общество может существовать без каких бы то ни было финансов, но это неправда. Любая организация, даже самая что ни на есть общественная, нуждается в расходах на свою деятельность. Мы любим возмущаться "грантоедами" - и не секрет, что некоммерческие деньги порождают огромное количество приспособленцев всех мастей - причем в государственных структурах и политических партиях таких приспособленцев во сто крат больше, чем в общественных организациях. Но одновременно деньги иностранных фондов создают тот питательный бульон, в котором может воспитаться независимость мышления.

Западный мир не нуждается в такой подпитке или может довольствоваться отечественной просто потому, что там благотворитель искренне заинтересован в развитии гражданского общества. Российский же или украинский олигарх, решивший вдруг помочь гражданскому обществу, заинтересован только в одном - чтобы его не было. И поэтому создает симулякры общественных организаций, главная задача которых - пойти поклониться в ножки Путину (Януковичу, нужное подчеркнуть). Именно поэтому российская власть, напуганная Болотной площадью, и решила доверить создание этого симулякра своему, родному, олигарху и создать законодательные условия для того, чтобы извести любых "грантоедов" на корню. А далее на очереди - СМИ. Российские депутаты решили проверить, какую роль в их издании играет иностранный капитал. Может быть, журналисты, осмелившиеся усомниться в популярности путинской партии "жуликов и воров" и менеджерских способностях самого Владимира Владимировича - тоже агенты? Враги народа?

Да, конечно, это средневековье. Невозможно бороться с современностью сталинскими методами. Интернет все равно не уничтожишь, честным людям рот не закроешь. Авторитарные режимы на постсовестком пространстве обречены, участники их создания рано или поздно понесут заслуженное наказание. Но вот вопрос - рано или все-таки поздно? Если маргинализировать протест - пусть даже на самых законных основаниях, если добиться создания удобного фона общественной поддержки, если свести общество к начальнику цеха из Нижнего Тагила, недавно назначенного Путиным постоянным представителем президента России по Уральскому федеральному округу - будьте спокойны, у власти найдутся резервы просуществовать еще достаточно долгое время. А ведь каждый день пребывания в должности стоит для этих людей очень и очень дорого. И для того, чтобы пробыть у источников добывания денег лишние несколько лет они пойдут на любой подлог.

фото: Главред

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