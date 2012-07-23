Когда украинцы начнут уважать себя

Смерть Богдана Ступки, одно из самых печальных событий всего нынешнего года, вызвала в нашей стране, на удивление, не самую однозначную реакцию. К воспоминаниям об актере, рассказам о его творчестве и жизни, к скорби, которую испытывает множество людей, добавился нестройный, но довольно таки существенный поток не самых лестных оценок. Посмотрите на "глас народа", комментарии к новостям, и вы увидите даже претензии к актеру. Дескать, и в России снимался в "антиукраинских фильмах", и деньги зарабатывал неплохие (как будто это что-то негативное!) и так далее. И на почве такого вот, как по мне неприемлемого отношения к грустному событию, хочется сделать несколько замечаний.



Прежде всего, хочется сказать, что уважение к таким людям, как Богдан Ступка, для украинца сродни уважению к себе самому. Ведь в нашей современной культуре, и это не пафосные слова, очень мало людей, равных ему по масштабу. В то же время, актер, как и всякий действительно великий (великий без медалей и громких слов) человек искусства, для каждого свой. Для меня он – в первую очередь, Богдан Хмельницкий из "Огнем и мечом" и Тарас Бульба из одноименной ленты. Человек, который взял ключевые образы украинской истории и ввел их в массовую культуру, сделал по-настоящему популярными. И пусть эти роли были сыграны в польском и российском фильмах, Ступка был в них украинцем. Таким украинцем, каким мало кто из нас может быть. Но далеко не все обратили внимание именно на это.



Когда я слышу фамилию Ступка, перед глазами действительно встает Хмельницкий из "Огнем и мечом". Персонаж, с одной стороны, неоднозначный – хитрый гетман, который, по сюжету, прямо называется бунтовщиком и льет реки крови по всей Речи Посполитой. Но, в то же время, типичнейший украинский гетман, такой, каким он мне представлялся еще задолго до фильма, по книгам и учебникам истории. Причем безо всякой "шароварщины" и ура-патриотизма. И кто виноват, что этот образ не был создан в нашей стране? Уж точно не актер.



А вот второй роскошный казацкий образ Ступки, Тарас Бульба, во время выхода фильма вызвал у нас чуть ли не волну истерии. Причем, как по мне, совершенно необоснованную (да, в фильме были неоднозначные российские "штучки", но его художественные характеристики, кажется, их все нивелировали). Бульба Ступки – это вообще идеальный образ казака в кино. Рядом с ним стоят разве что герои уже упомянутого "Огнем и мечом" - Максим Кривонос, вальяжно ведущий армию в атаку с люлькой в зубах и саблей за спиной, и Иван Богун. Но они, по моему мнению, все же не такие яркие. Не знаю как кому, а мне фильм "Тарас Бульба" понравился именно его главным героем и тем, как была исполнена его роль. И теперь, когда я слышу слово "казак", мне на ум приходит именно герой этого фильма.



В общем-то, даже если оставить за скобками другие заслуги, мне кажется, что только благодаря этим двум ролям Богдан Ступка навсегда вошел в украинскую культуру (а ролей то у него было значительно больше, просто я их здесь не затронул со своим субъективным взглядом) Сделал все для того, чтобы наша история стала действительно популярной. И, что очень важно, интересной. Но, и в этом, наверное, ключевая проблема нашего общества. Ведь сразу после выхода "Тараса Бульбы" эта заслуга почти потерялась за воплями об антиукраинском фильме, плохой России и чуть ли не "продажности" наших актеров, которые там сыграли (не один Богдан Ступка участвовал). И вот здесь проблема – не видим мы реальных заслуг наших людей, украинцев, и, тем самым, не уважаем себя. Не уважаем то немногое в нашей реальности, что действительно имеет ценность. То, что наше, украинское, вышло хоть на какой-нибудь международный уровень… И непонятно, стали ли уважать теперь. Может быть, хотя бы сейчас, на фоне печального события все глупости вылетят из наших голов? И начнем больше ценить нашу страну. Ведь она существует не зря, если рождает таких актеров, как Богдан Сильвестрович Ступка.



Может быть, все мы вспомним об этом, и в не самые приятные минуты у нас не будет поводов говорить о неуважении украинцев к себе. Хочется в это верить…

фото: kinopoisk.ru