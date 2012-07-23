Когда украинцы начнут уважать себя

Может быть, на фоне последних печальных событий мы начнем больше ценить нашу страну. Ведь она существует не зря, если рождает таких актеров, как Богдан Ступка.
Смерть Богдана Ступки, одно из самых печальных событий всего нынешнего года, вызвала в нашей стране, на удивление, не самую однозначную реакцию. К воспоминаниям об актере, рассказам о его творчестве и жизни, к скорби, которую испытывает множество людей, добавился нестройный, но довольно таки существенный поток не самых лестных оценок. Посмотрите на "глас народа", комментарии к новостям, и вы увидите даже претензии к актеру. Дескать, и в России снимался в "антиукраинских фильмах", и деньги зарабатывал неплохие (как будто это что-то негативное!) и так далее. И на почве такого вот, как по мне неприемлемого отношения к грустному событию, хочется сделать несколько замечаний.
Прежде всего, хочется сказать, что уважение к таким людям, как Богдан Ступка, для украинца сродни уважению к себе самому. Ведь в нашей современной культуре, и это не пафосные слова, очень мало людей, равных ему по масштабу. В то же время, актер, как и всякий действительно великий (великий без медалей и громких слов) человек искусства, для каждого свой. Для меня он – в первую очередь, Богдан Хмельницкий из "Огнем и мечом" и Тарас Бульба из одноименной ленты. Человек, который взял ключевые образы украинской истории и ввел их в массовую культуру, сделал по-настоящему популярными. И пусть эти роли были сыграны в польском и российском фильмах, Ступка был в них украинцем. Таким украинцем, каким мало кто из нас может быть. Но далеко не все обратили внимание именно на это.
Когда я слышу фамилию Ступка, перед глазами действительно встает Хмельницкий из "Огнем и мечом". Персонаж, с одной стороны, неоднозначный – хитрый гетман, который, по сюжету, прямо называется бунтовщиком и льет реки крови по всей Речи Посполитой. Но, в то же время, типичнейший украинский гетман, такой, каким он мне представлялся еще задолго до фильма, по книгам и учебникам истории. Причем безо всякой "шароварщины" и ура-патриотизма. И кто виноват, что этот образ не был создан в нашей стране? Уж точно не актер.
А вот второй роскошный казацкий образ Ступки, Тарас Бульба, во время выхода фильма вызвал у нас чуть ли не волну истерии. Причем, как по мне, совершенно необоснованную (да, в фильме были неоднозначные российские "штучки", но его художественные характеристики, кажется, их все нивелировали). Бульба Ступки – это вообще идеальный образ казака в кино. Рядом с ним стоят разве что герои уже упомянутого "Огнем и мечом" - Максим Кривонос, вальяжно ведущий армию в атаку с люлькой в зубах и саблей за спиной, и Иван Богун. Но они, по моему мнению, все же не такие яркие. Не знаю как кому, а мне фильм "Тарас Бульба" понравился именно его главным героем и тем, как была исполнена его роль. И теперь, когда я слышу слово "казак", мне на ум приходит именно герой этого фильма.
В общем-то, даже если оставить за скобками другие заслуги, мне кажется, что только благодаря этим двум ролям Богдан Ступка навсегда вошел в украинскую культуру (а ролей то у него было значительно больше, просто я их здесь не затронул со своим субъективным взглядом) Сделал все для того, чтобы наша история стала действительно популярной. И, что очень важно, интересной. Но, и в этом, наверное, ключевая проблема нашего общества. Ведь сразу после выхода "Тараса Бульбы" эта заслуга почти потерялась за воплями об антиукраинском фильме, плохой России и чуть ли не "продажности" наших актеров, которые там сыграли (не один Богдан Ступка участвовал). И вот здесь проблема – не видим мы реальных заслуг наших людей, украинцев, и, тем самым, не уважаем себя. Не уважаем то немногое в нашей реальности, что действительно имеет ценность. То, что наше, украинское, вышло хоть на какой-нибудь международный уровень… И непонятно, стали ли уважать теперь. Может быть, хотя бы сейчас, на фоне печального события все глупости вылетят из наших голов? И начнем больше ценить нашу страну. Ведь она существует не зря, если рождает таких актеров, как Богдан Сильвестрович Ступка.
Может быть, все мы вспомним об этом, и в не самые приятные минуты у нас не будет поводов говорить о неуважении украинцев к себе. Хочется в это верить…
фото: kinopoisk.ru