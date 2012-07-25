Черные понедельники: как Украине пережить новый кризис

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 июля 2012, 09:45

Утлой лодчонке украинской экономики остается уповать только на то, что волны очередного кризиса будут не слишком высокими.

Мировая пресса пишет уже не о черном понедельнике – а о черных понедельниках: так много неутешительных новостей, приводящих к обрушению биржевых индексов. Проблемы с экономикой Греции, к которым прибавились проблемы с экономикой Испании. Падение нефтяных цен – и естественное ослабление курса российского рубля. Тягостные ожидания осенних проблем, не покидающие европейских чиновников. Катастрофические прогнозы развития российской экономики, которые не замечает Кремль. Все это – ежедневная реальность, с которой приходится считаться и инвесторам, и обычным гражданам европейских стран. И только украинцы, кажется, вдалеке от этого бушующего моря.

Накануне предыдущего экономического кризиса представители правительства Юлии Тимошенко уверяли нас, что никаких проблем для нашей страны не будет – слишком уж далека Украина от всех этих фондовых рынков и нефтяных курсов. Но оказалось, что на самом деле Украина катастрофически зависима от здоровья мировой экономики. Удивляться этому не приходится. Ведь, какими бы ни были экономические проблемы европейских стран, большая их часть имеет вполне развитую промышленность и может поддержать стабильность внутреннего рынка. Украина же завозит практически все – за исключением разве что сельскохозяйственной продукции. А продает исключительно сырье, потребность в котором ослабевает, когда начинается серьезный экономический кризис. Поэтому, с одной стороны, можно радоваться возможному снижению цены на нефть и газ – а с другой, нужно понимать, что когда цена на нефть дойдет до критически опасной отметки, это будет означать, что никому в окружающем мире не нужен украинский металл и химия. И чем мы будем наполнять бюджет?

Украина крайне уязвима с социальной точки зрения. Греция и Испания могут находиться в непростой экономической ситуации, но уровень социального обеспечения в этих странах превосходит украинский во много раз. В случае же серьезного экономического кризиса в Европе украинские пенсионеры и работники бюджетной сферы могут оказаться предоставленными сами себе – у государства просто не останется возможностей выполнять свои обязательства. А уход государства из социальной сферы – при отстутствии доверия к власти – может привести к непредсказуемым последствиям.

Европейские политики ведут со своим населением непростой разговор о будущем кризисе. Испанское правительство сокращает все, что может – на фоне продолжающихся акций протеста. Португальские власти еще раньше отказались от амбициозного проекта скоростного железнодорожного движения в Испанию – у страны просто нет денег на это. А что делают украинские политики? Как слепцы, они на краю пропасти дают невыполнимые обязательства и пытаются закрепиться на должностях, которые завтра могут оказаться пропуском в ад. Украинское правительство сожгло бюджетные деньги в топке футбольного чемпионата – и продолжает жечь их, чтобы обеспечить победу Партии регионов на выборах. Нет никакого понимания того, что победитель этих выборов – смертник: нет никого, кто мог бы заняться оздоровлением украинской экономики на фоне кризисных явлений в мире. Возможность модернизации украинской экономики, реальная во время экономического роста 2002-2008 годов, упущена безвозвратно. Не произошло и высвобождение национальной инициативы, содействие мелкому и среднему бизнесу, которое вполне мог бы позволить себе до парламентских выборов Виктор Янукович. Теперь утлой лодчонке украинской экономики остается только уповать на то, что волны будут не слишком высокими.

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