Несколько слов в защиту патриарха Кирилла

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
30 июля 2012, 17:15

Устраивая нелепые акции против патриарха РПЦ мы необоснованно перекладываем на него проблемы, которые должны решать сами.

Недавний визит московского патриарха Кирилла в Украину прошел на удивление спокойно. Событие, которое раньше привлекало внимание большей части страны и вызывало весь спектр эмоций, от восхищения до лютой ненависти, стало почти рядовой новостью. Но вот это почти, сопровождавшее приезд главы РПЦ, и оставило очень неприятный осадок и мысли о том, что наше общество совершенно не умеет извлекать пользу там, где могло бы.

Безусловно, Кирилл приехал к нам не только как церковный пастырь, а еще и как политик, несущий пресловутую идею "Русского мира", и, условно говоря, экономист, ведь прибыли от приходов в Украине вряд ли можно считать несущественными деньгами. Стоит ли его винить в такой позиции? Думается, нет, он выполняет свои задачи, в частности, в нашей стране. Эти задачи, конечно же, не всегда совпадают с нашими интересами. Но проблема в том, что мы сами эти интересы отстоять не можем, а, наоборот, создаем себе неприятности. И выставляем себя на посмешище. И, что самое плохое, стараемся переложить вину за это на некую внешнюю силу, которую в данном случае для нас олицетворяет патриарх.

Вот, скажем, голая атака FEMENистки против Кирилла. Кому-то возможно, эта акция показалась креативной, интересной, яркой или еще какой-то. Как по мне, это, в первую очередь, жуткий имиджевый удар по нашей стране. Во-первых, что это вообще у нас за государство, где к высокому гостю (при любом отношении к патриарху, он имеет именно такой статус) в аэропорту подскакивает полуголая девушка и что-то кричит о том, что его нужно убить. Это ведь ненормально, как ни крутите, какая может быть вообще речь о безопасности, спецслужбах, еще чем-то, если такое у нас происходит? И, безотносительно, к личностям. Неужели обязательно было допускать эту акцию?

Во-вторых, на фоне этой самой голой атаки на Кирилла полностью дискредитируются наши общественные и прочие движения. Ведь к чему теперь организовывать акции в поддержку языка, в защиту каких-то национальных, культурных и прочих ценностей, даже в защиту природы… Ведь, все равно, в глазах стороннего наблюдателя, того же иностранца, наши гражданские активисты ассоциируются с полуголой девушкой, которая что-то кричит и кидается с безумным видом то на патриарха, то на Кубок Европы, то еще на что-то или кого-то.

Но FEMEN это уже дело привычное, и, если бы они были единственной проблемой Украины, было бы совсем не страшно. Очередной визит Кирилла показал, что мы можем защищать свое, украинское, только на словах. Например, отдельные наши силы заявляют об опасности со стороны российского первоиерарха, обзывают его "кремлевским попом" и прочими неприятными словами, кричат о его опасности для Украины. И что? Все, кто сотрясает воздух, способны только взять флаги и транспаранты с лозунгами, потусить с ними где-то в центре Киева и разойтись. Нет, я вовсе не призываю еще кого-то атаковать российского гостя. Вот только и акции эти мне совершенно непонятны. Может быть, если наши активисты так пекутся о единстве церкви, можно что-нибудь в этом плане полезное сделать? Что-нибудь не очень громкое, может быть, не слишком масштабное, но чтобы это было просто конкретным делом.

Вот только вместо этого мы оказались перед опасностью появления еще одного фактора раскола Украины – церковного. Ведь если только кричать и наезжать, не делая ничего, то, рано или поздно, общество тоже озаботится новой, не менее громкой, чем тот же язык проблемой. Да уже начинает, что уж там… А такая озабоченность к чему-то хорошему вряд ли приведет.

В общем, вместо того, чтобы перекладывать на гражданина другой страны наши собственные проблемы, вместо того, чтобы трясти перед ним грудью, может быть, стоило бы решить хотя бы часть собственных проблемных вопросов? Ведь Кирилл, со всеми своими иномарками и часами, со священниками с рациями на богослужениях и громкими заявлениями, просто делает свое дело. И мы своими раздорами и глупыми акциями ему в этом деле просто помогаем… Действуя совсем не на пользу самим себе.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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