Налякати їжака голою інфраструктурою. Чому до нас не їдуть іноземці

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

1 августа 2012, 08:50

Лякати європейців поверненням візового режиму з Україною – марна справа. Гості просто повинні хотіти їхати до нас самі. Так само, як ми прагнемо поїхати до них…

Чи не вперше в житті погоджуюся з думкою діючого керівництва Партії регіонів, зокрема – із заступником голови парламентської партійної фракції Валерієм Коновалюком. Хоч він і не відкрив Америки, заявивши, що українців принижують у іноземних посольствах, добре, що чинна влада це хоча б розуміє та озвучує.

Справді, отримати візу, особливо в країни Європи та США, - великий клопіт для громадян України. Власне, проблема не нова, ми терпимо черги біля посольств та відмови ось уже третій десяток років. Певний час – він припадає на перші роки після "помаранчевої революції" - ситуація дещо поліпшилась. Проте нині українців знову пускають за кордон із рипом. Навіть тих, хто в попередні роки залишав Україну та повертався назад без проблем. До таких щасливців належить письменниця та журналіст Ірена Карпа, яка різко висловилася після відмови в наданні німецької візи. Візу зрештою відкрили, та це – поодинокий випадок, і всім протестуючим Шенген усе одно не дадуть.

Проте визнаю: далі констатації очевидного факту і формального обурення в цьому питанні влада не пішла. Більше того – подальші заяви згаданого вище пана Коновалюка навряд чи слід вважати виваженими. Від імені Партії регіонів він вирішив… налякати Європу. Знаєте, чим? Поверненням для європейців візового режиму з Україною! Нагадаю: на сьогоднішній день жодних віз громадянам ЄС, які хочуть відвідати нашу країну, не потрібно. Виявляється, в Партії регіонів підрахували: на цьому Україна втрачає близько 200 млн. доларів на рік.

Куди б могли піти ці гроші, в чиї персональні кишені, про це, з вашого дозволу, товкти не будемо. Адже далі починається ще цікавіше. На думку Валерія Коновалюка, саме відсутність віз для громадян країн Євросоюзу є головною причиною того, що в Україні погані можливості для розвитку іноземного туризму.

Розжовую для тих, хто ще не зрозумів: діюча влада вважає, що відсутність віз, отже – безкоштовний в'їзд на територію України, винна в тому, що в нас дуже погано розвинена туристична інфраструктура. Тобто ми гостинно відчиняємо двері – а потік багатих туристів до нас усе одно не їде. То, може, давайте повернемо візи – і потік туристів різко збільшиться? Або так: раз туристи все одно до нас не поспішають, на чорта потрібен цей безвізовий режим?

У своєму розумінні проблеми влада мусить піти далі. А саме: відзвітувати сама собі – українська туристична інфраструктура погана й недорозвинена незалежно від того, є в України візи для іноземців чи нема. Далі Києва чи, як варіант, Львова гостеві нашої країни поїхати просто так, у якості допитливого туриста, досить складно. Навіть якщо він, іноземець, найме собі на кілька днів англомовного провідника з машиною, котрий возитиме гостя маршрутами, які в інших країнах мусили б бути туристичними та відповідним чином обладнаними, все одно нічого, крім поганих доріг та загальної занедбаності гість не побачить.

Із початком транспортного колапсу, спричиненого нібито швидкісними корейськими "Хюндаями", які запізнюються та вже разів із десять ламалися, журналіст Віталій Портников відзначив: погані автошляхи та погана залізниця руйнують навіть нечисленні приватні туристичні ініціативи на місцях. Скажімо, раніше до одного з кращих міст України, легендарного Кам'янця-Подільського, ходив аж цілий нічний поїзд. Так, якість самого потяга була незадовільною. Проте замість того, аби обновити вагони, з розкладу прибрали цілий зручний маршрут. Тепер до Кам'янця туристи повинні прибувати близько дванадцятої ночі та десь ночувати, відповідно переплачуючи за апартаменти. Необхідність же зустрічати гостей опівночі створює безліч незручностей самим власникам приватних міні-готелів, де сервіс набагато вищий. Таким чином, такі непродумані кроки завдають точечних ударів приватному туристичному бізнесу.

Інший приклад – запізнення поїздів, яке з приходом "Хюндаїв" стало нормою. Це позбавляє туроператорів можливості чітко розпланувати час кожної окремої екскурсії. Бо графік пересування доводиться зсовувати, а туристи на цьому втрачають та втомлюються, що аж ніяк не додає позитивних вражень від країни.

Нарешті – про сам український внутрішній туризм. Якось перевірив його на собі. До фірми, яка організовувала нам триденну мандрівку Тернопільщиною, в мене жодних претензій нема. Навпаки, люди виявилися компетентними та старанними. Але сама триденна мандрівка коштувала таких грошей, за які можна тиждень відпочивати десь у Болгарії, та ще й зі сніданком та вечерею в пристойному готелі.

Україна – країна для потенційних туристів невиправдано дорога. Маю на увазі ту обставину, що пропозиція не адекватна ціні, яку за послугу заправляють. Скажімо, банальна чашка ранкової кави в тому ж Києві, за спостереженнями, коштує в рази більше, аніж така сама кава, та ще й з круасаном – у Парижі. Гори сміття в містах та вздовж побитих доріг, середньовічні сортири у дворах музеїв та заповідних комплексів, загальна занедбаність самих музеїв, особливо – в регіонах, та загальна відсутність нормальних умов для розвитку внутрішнього туризму вкупі з невиправданою дорожнечею не надихає не лише туристів, а й нас, громадян своєї країни. Єдине, що встигли відзначити іноземці – це порівняно дешеве українське пиво. Але навряд чи сюди їздитимуть наливатися пивом хоч із візами, хоч без.

Отже, лякати європейців поверненням візового режиму з Україною – марна справа. Адже гроші від візового збору напевне не підуть на розвиток української інфраструктури, в тому числі – туристичної. Гості просто повинні хотіти їхати до нас самі. Так само, як ми прагнемо поїхати до них та побачити світ. І жодні візи нас не стримують.

Фото: ua.all.biz

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять