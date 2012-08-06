Звездные политики, или О вреде народной любви

Нынешние парламентские выборы начали удивлять, едва только начавшись. Для меня главным сюрпризом стало наличие достаточно большого количества звезд в списках партий, которые имеют шансы пройти в Раду. Закралось даже подозрение, что наши самые популярные политсилы устроили соревнование, кто больше спортсменов, актеров, певцов, писателей сделает депутатами. В итоге у нас может быть не парламент, а просто созвездие какое-то. Конечно, такое в Украине происходит не впервые, были в нашей Раде и легенды спорта, и артисты с певцами. Но, кажется, именно в этом году "звездные" списки стали чуть ли не самой яркой тенденцией начала кампании. И нельзя сказать, что это очень уж радует.

Сразу оговорюсь, что совершенно не собираюсь не то, чтобы осуждать или хвалить, а даже оценивать поступки наших знаменитостей, решивших пойти в политику. Просто права на это не имею, и думаю, что Андрею Шевченко, Остапу Ступке, Таисии Повалий и другим известным людям виднее, нужны ли им депутатские мандаты. Речь о другом – как их решения повлияют на украинское общество. И здесь, признаться, есть основания для пессимизма.

Прежде всего, упорно не верю в то, что хороший футболист, актер со звездным именем или даже писатель обязательно станет хорошим депутатом. Хорошим не в том плане, что не будет голосовать чужими карточками или оставлять коллегам свою, и будет заботиться о народных интересах. Имеется в виду исключительно написание законов, которые хоть как-то будут влиять на нашу с вами жизнь. Ну не могу я представить, скажем, Шевченко или Повалий, корпящих над скучными юридическими документами. А умения, которыми они прославились, в Раде могут оказаться вовсе бесполезными. Конечно, есть примеры, опровергающие подобное утверждение. Тот же Виталий Кличко, который, не бросая спорта, стал действительно видным политическим деятелем. Но вот только опыт, в особенности украинский (сами можете вспомнить, какие звезды оказывались в Раде, и чем это чаще всего заканчивалось – Руслана, Олег Блохин и ряд других знаменитых украинцев ничем не запомнились именно в качестве нардепов), говорит, что это скорее исключение. Да и Кличко мы пока видели только как депутата Киевсовета и действительно яркого лидера, но не как депутата. И есть еще один момент. Как бы нам после октябрьского голосования не повторить опыт России, где новую Госдуму подняли на смех. Там, помнится, то специальное кресло для депутата Николая Валуева ставили, потому что он в обычное не помещался, то на депутатов-спортсменок заглядывались… Народ российский радовался, как мог.

Но это такое, субъективное восприятие. Тем более, нужно признать, в нашем парламенте и так хватает депутатов, которые не только никакими законами не занимаются, но и для страны, в отличие от знаменитостей, которые могут их сменить, ничего не сделали. Разумеется, наши звезды симпатичнее депутатов-водителей, кухарок и прочих "интересных" политиков. Но есть одна, действительно серьезная, проблема. Звезды, попадающие в политику, рано или поздно, потеряют свое значение символов современной Украины. А с ним и способность хоть как-то объединить общество.

Несколько примеров. Еще в июне Андрей Шевченко, наш капитан и главная звезда сборной на Евро-2012, Украину объединял. Его голы и промахи, интервью и пересуды о том, где он будет играть после турнира были топ-темой и интересовали всех, независимо от политических симпатий, родного языка, места проживания и прочего. Теперь спортсмен становится фактически лицом одной из политических сил, то есть явно перестает быть симпатичным, как минимум, для тех людей, кого эта партия раздражает. Обязательно найдутся не только те, кто скажет: "Шева, ну зачем оно тебе нужно?", а еще и те, которые будут относиться к нашей футбольной звезде сугубо негативно. И объединить Украину вокруг себя Шевченко уже не сможет.

Долгое время фамилия Ступка в Украине ассоциировалась, в первую очередь, с великим актером, нашим национальным достоянием, возможностью отечественной культуры создать явление, далеко выходящее за ее пределы. Несколько недель назад та же фамилия означала нашу большую утрату, настоящую национальную потерю. Теперь фамилия Ступка постепенно будет связываться с конкретной партией. Когда дело касается политики, люди у нас злые, а порой и безбашенные, так что имя, которое еще неделю назад казалось чем-то неприкосновенным и чуть ли не сакральным, будет, вне всякого сомнения, склоняться злыми языками и утратит большую часть своего значения для украинцев. И даже знаменитости, которые уже давно сотрудничают с той или иной политической силой, все-таки, кажется, могут потерять часть своей звездности и, самое главное, общественной значимости.

И дело тут в том, что политика – самая последняя сфера, которая может объединить украинцев. Зато всяческие расколы создает с завидным постоянством. И очень не хотелось бы, чтобы лицами очередного разъединения украинцев стали наши знаменитости. Будет очень неприятно, если их имена будут ассоциироваться с очередным языковым законом, "тушками", кнопкодавами и прочими дрязгами, которых так много в Верховной Раде.

Вот только наша политика еще и, простите за пафосное слово, беспощадна. И вряд ли в процессе обливания грязью той или иной политсилы останутся чистыми звездные персоны. И, в конечном итоге, это будет означать одно. То, что в Украине остается все меньше людей, действительно способных объединить наше общество. А народная любовь при соприкосновении с политикой может очень быстро пройти и превратиться в нечто противоположное…

фото: Главред, ndsk.org.ua