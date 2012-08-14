Есть ли жизнь на экваторе?

Итак, Виктор Янукович отслужил половину президентского срока. Думаю, каждый согласится с тем, что за это время он проявил недюжинные способности по консолидации власти. Украинцы забыли не только о постоянно искавшем компромиссов со всеми Викторе Ющенко, они не помнят даже пытавшегося быть всеобщим "арбитром" Леонида Кучму. И в самом деле – зачем нам вся эта система сдержек и противовесов, если можно просто править.

Виктор Янукович действительно "просто правит". Ему не нужно договариваться ни с кем – ни с правительством, ни с Конституционным судом, ни с Верховной Радой, ни с Генеральной прокуратурой, ни со своей партией. Даже президентская администрация, судя по итогам последнего съезда Партии Регионов, маргинализирована, – если представителям группы "Росукрэнерго" не удалось провести в депутатский список практически никого из своих ставленников, то кто же поверит после этого во влияние главы администрации? Смешно.

Об оппозиции я уже даже и не вспоминаю. Ее лидеры в тюрьме – и никакое международное давление не сломило желания Виктора Януковича держать в камере свою главную конкурентку и вполне возможную преемницу. С оставшимися на свободе никаких консультаций не проводят – как, впрочем, и со всеми остальными. Общество окончательно превратилось в декорацию – с его представителями если и встречаются, то только чтобы показать, что Президент склонен к дискуссии – но делает-то Виктор Янукович все равно только то, что считает нужным. Такой административной хватки страна еще не знала. Готовясь к следующей половине своего срока, Президент может не сомневаться в том, что у него нет ни конкурентов, ни соперников – одни подчиненные. Даже самые богатые люди страны предпочитают с ним договариваться и в политику больше не лезут. Впрочем, пока что он дает им заработать – почему бы и нет?

И, тем не менее, на месте Президента я не был бы так уверен в собственном будущем. Потому что вопрос о власти – это единственный вопрос, который он решил за эти два года. Как и многие украинцы, я бы даже сказал – как и большинство нашего общества – Янукович убежден, что это самый главный вопрос. Что ж, если бы мы разговаривали бы о власти в 1991 году – или в 1994 году – или даже в 2004 году – нельзя было бы не признать правоты Президента.

Но не раз уже приходилось говорить, что Янукович опоздал. Для сильного авторитарного режима нужны деньги. Много денег. В соседней России Владимир Путин воспользовался нефтяными и газовыми деньгами. В соседней Беларуси Александр Лукашенко воспользовался деньгами России. У Виктора Януковича нет ни того, ни другого. У него вообще нет денег. Он уверенно несется к пропасти на белом коне. Да, этот конь затопчет любого, – но в конце концов сбросит с себя всадника, чтобы уцепиться за край каменистого обрыва.

Именно поэтому так скучно обсуждать в нашей стране политические новости, списки партий, результаты выборов. Прислушается Янукович или не прислушается? Будет маневрировать или не будет? Будет договариваться или не будет?

Не будет прислушиваться, не будет маневрировать, не будет договариваться. Не из того теста. Это монархия, знаете ли. Монархи не договариваются – они снисходят.

Так что же будет? А ничего особенного. Все будет, как обычно случается в истории. Просто все завершится в один момент. В один день. Или в одну неделю. Или в один месяц. Прогнозировать сроки кризиса и исчезновения ресурсов не возьмется никто. Можно с уверенностью сказать одно – после этого мы даже сами себе не поверим, что у нас был такой сильный, с неограниченной властью президент. И даже сам Янукович не поверит собственным биографам, что был таким сильным, успешным, ни на кого не обращающим внимания – у него будут совсем другие заботы.