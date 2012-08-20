Русский язык, крест и абсурд по-украински

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
20 августа 2012, 15:50

Политические события Украины из-за своей навязчивости и повторяемости давно стали абсурдом.

Последние две недели мне посчастливилось читать новости украинской политики довольно редко – не каждый день. И, знаете, очень странное впечатление сформировалось, когда я снова стал просматривать информационные сообщения ежедневно. Такое впечатление, что в нашей стране за не самый большой, но и немалый период, не изменилось совершенно ничего. Все те же суды над оппозиционерами, выборы и так далее. А еще, как будто я не отвлекался от лент новостей, все те же темы в топовых – язык, выходки FEMEN и прочее, дошедшее в своем однообразии до абсурда.

Действительно, ощущение абсурдности – самое четкое, когда читаешь украинские новости. Вот, например, язык. Безусловно, важно, что Президент подписал скандальный законопроект. Но реакция на это событие – абсолютно одинаковые, звучащие уже который месяц заявления, извините, завязшие в зубах, как жвачка. С одной стороны, это разговоры о защите прав русскоязычных (в партии власти, по-моему, уже и не скрывают, что о других языках и не думали), а с другой – об угрозе Украине, голодовках, языковом Майдане и тому подобное. Эти разговоры практически в одинаковых словах ведутся уже несколько месяцев, начиная еще с первого рассмотрения скандального документа в Раде. Сразу оговорюсь, что не считаю языковую проблему ключевой для нашей страны, но и вовсе не хочу сказать, что она не важна. Просто постоянное повторение одинаковых и уже надоевших тезисов на данную тему точно не поможет ее разрешить. У нас же в стране как будто этого не замечают, и каждый повтор выдают чуть ли не за истину в последней инстанции.

Нет, конечно, появился новый креатив – объявлять русский язык региональным или признавать скандальный закон недействительным в отдельно взятой области. Вот только, по-моему, это как раз четкое продолжение линии абсурда. Во-первых, несколько лет назад отдельные местные советы уже признавали русский региональным языком, и, в общем, сняли множество проблем для тех единиц, которые, быть может, и пострадали от украинского языка, например, не поняв его в суде. Во-вторых, у нас же не федерация, чтобы разные регионы устанавливали у себя разные порядки. А ряд местных властей ведет себя именно так. И, если логично продолжать подобные действия, то мало ли до чего мы дойдем. Возьмет, например, Донецкая область и придумает свою валюту, скажет, что народ так захотел, а мы же демократы. А Львовская в ответ установит границы, еще и экзамен по украинскому будет на них принимать. Глупо звучит? Безусловно. А местный региональный язык разве не такая же глупость?

Но язык-то ладно, все таки определенное значение тема имеет. Но очередная выходка FEMEN…  По моему скромному мнению, их акция была элементарным хулиганством, на которое может быть только одна реакция – арестовать участниц и всех причастных к спиливанию креста, а там уже пусть суд решает, чем их наказать, штрафом, или, может, даже сроком тюремным. И не заслужили они ни камер на месте своего правонарушения (преступление ли это, снова таки, должен решать суд), ни бурного обсуждения. А у нас ситуация кардинально иная. Мало того, что вся Сеть переполнена мнениями о данном поступке и его оценками, так еще и деятельницам самого движения хватает совести жаловаться на милицию. Наши правоохранители-то в прошлую пятницу как раз повели себя крайне толерантно – вообще, не подумал бы, что украинская милиция может быть такой доброй и спокойной. И еще, мы продолжаем обсуждать дерзкий поступок и выяснять его смысл. Тогда как это, повторюсь, было всего лишь хулиганство, только очень эпатажное, оскорбляющее чувства верующих и тех, кто уважает украинскую историю – вспомните, в честь чего и кого был поставлен спиленный крест. А единственный, очень простой и эффективный способ борьбы с такими деяниями, - после наказания виновных просто забыть о них. Мы же идем по совершенно иному пути, и я уже не знаю, чего ждать от FEMENисток. Только давайте помнить, что любой их эпатаж, даже совсем уж разрушающий всяческое понятие морали, это и наших рук дело, мы ведь с интересом его воспринимаем.

Языками и голыми протестами наш современный политический абсурд, разумеется, не ограничивается. Есть в нем много разных моментов, просто эти самые яркие. Но во всем этом кроется одна опасность. Нашему обществу очень легко навязывают абсурдные вещи. Нас на фоне огромных материальных проблем и далеко не лучшего финансового состояния подавляющего большинства украинцев заставляют думать, что язык важнее. Я лично знаю людей, которые считают, что статусы языков реально влияют на их жизнь. Без повышения зарплаты или пенсии, главное, чтобы можно было "бандеровца" или "москаля" носом ткнуть.  Наше общество очень легко заинтересовывается дешевым эпатажем (а дешевле того, что сделали FEMENистки, извините, разве что посреди Майдана в туалет сходить) и начинает верить, что его совершают не обычные хулиганки, а движение, которое несет какие-то эфемерные социальные цели. А это значит одно. Нам с вами очень просто навязать любые полезные кому-то там, "вверху", идеи, которые нас объединят или разъединят, но, главное, сделают послушным и "правильным". И, такое впечатление, что, чем абсурднее эти идеи, тем эффективнее они действуют на нас.

Кстати, из украинской политики за все эти две недели очень порадовал кот с квартирой. Вот уж действительно, "свежая струя", которая, в отличие от предыдущих сомнительных креативов типа "Спасибо жителям Донбасса", кажется, никого и не обижает. А еще, знаете, этот самый кот, по сути, наталкивает на очень важный вывод, - не нужно воспринимать нашу политику, наполненную абсурдными вещами, без улыбки. Может быть, при таком отношении будет проще не попадать под влияние дурных идей и дешевых зрелищ…

фото: Максим Смагин / promved.ru

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