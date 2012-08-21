Забытый август. Стоит ли отчаиваться украинцам и россиянам?

Виталий Портников

Публицист, журналист

21 августа 2012, 12:07

19 августа 1991 года в российской столице вспомнили небольшим оппозиционным митингом и несколькими публикациями – и всё…

Начало путча, провал которого изменил политическую историю России и сопредельных стран, перестало быть важной исторической датой для большей части россиян уже давно. Чему тут удивляться?  Для тех, кто тешит себя привычными сказками о великой стране, геополитической катастрофе, счастливой жизни в единой державе и прочими благоглупостями, вечно утешавшими счастливых жителей "Верхней Вольты с ракетами", 19 августа – вообще неправильный день. Ведь поражение путча смело с лица земли и их любимую партию, и их замечательную империю – все, что было им дорого, что позволяло находить смысл в бессмысленно проживаемой жизни.

Но и те, кто мечтал в августе 1991 года о провале путчистов, кто стоял у Белого дома в защиту всенародно избранного президента Бориса Ельцина, кто хотел демократии в России и нормальной достойной жизни для своих детей, – могут ли они быть удовлетворены? Нет, они, конечно же, чувствуют себя обманутыми. Народный президент оказался лишь предтечей скучного и самодовольного чиновника из КГБ. Демократическое государство – лозунгом, за которым скрывалось олигархически-криминальное разбазаривание России.

Спустя более двух десятилетий после путча Россия все еще остается сырьевым придатком современного мира, катастрофически отставшим от него и в экономике, и в культуре, и в новейших технологиях и – что самое главное – в нравственности. Так стоит ли праздновать ту, почти уже забытую победу?

Многие украинцы примерно так же относятся к Оранжевой революции, к Майдану. Август 1991 года прошел практически незамеченным для все еще спавшего украинского общества, казалось, что население Украинской ССР даже независимости собственной страны либо не заметило, либо не поняло, что же это такое – собственное государство. Но когда украинское общество, наконец, проснулось, то что же – оказалось, что зря?

В восприятии 2004 года прослеживается примерно та же логика, что и в восприятии 1991 года россиянами. Те, кто верил в победу Виктора Януковича на выборах, кто не интересовался фальсификациями, кто считает, что хозяина назначают – и это нормально – изначально считал Виктора Ющенко узурпатором. Но те, кто надеялся, что новая власть изменит страну, имеют все основания разочаровываться. Произошел откат назад, кульминацией которого явился сговор Ющенко с его мнимым оппонентом Виктором Януковичем и победа последнего на президентских выборах 2010 года. Ющенко не предпринял никаких усилий для демонтажа криминально-олигархической системы, с презрением относился к праву, культивировал кумовство и самодурство. До 2010 года, до появления на посту президента Януковича, этого мелочного и самодовольного властителя можно было с полным правом назвать худшим президентом Восточной Европы. Есть от чего приходить в отчаяние!

Но отчаиваться не стоит – ни россиянам, ни украинцам. Оба народа – родом из общества тотальной безответственности. И россияне в 1991 году, и украинцы в 2004 году не поняли, что недостаточно выходить на улицу в критический момент национальной истории. Необходимо постоянно контролировать власть, необходимо, образно говоря, не покидать улицу, как это происходит во всей Европе. Только в этом случае есть шанс чего-то добиться от любой власти. А если вспоминать о минутах порыва и после них годами посыпать голову пеплом у телевизора – что ж, тогда забудьте о переменах.

фото: Главред, blogkislorod.ru

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