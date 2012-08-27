Ужасно независимая Украина

День Независимости в этом году прошел, в общем, как всегда, спокойно. С одной стороны, много хороших слов и заявлений, рассказов о том, какое Украина классное и перспективное государство. С другой – самый обычный праздник, не дотягивающий по народному почету не то что до Нового года, а даже до 8 марта. В связи с этим, так или иначе, возникает вопрос – почему же независимость до сих пор не стала действительно серьезной ценностью для наших сограждан.

Особенно четко недооцененность факта существования собственного государства видна на фоне всяческого официоза, приуроченного к праздничной дате. Если послушать разнообразные обращения, речи и лозунги, посмотреть, сколько новых Героев у нас появилось, возникает впечатление, что независимость у нас какая-то идеальная. И правда, официально у нас есть чуть ли не святая земля со своими национальными символами – святынями, которые следует чтить. У нас прекрасная Конституция, текст которой гарантирует каждому гражданину столько, что на целую жизнь должно хватить. И образование бесплатное, и медицину, и огромное количество других важных прав. Наконец, у нас огромные перспективы. Каждый праздник, в особенности такой, как День Независимости, мы узнаем, что идем к процветанию, экономическому росту, благосостоянию, признанию в мире и так далее. В целом, послушаешь официоз, и возникает впечатление, что в раю оказался. Вот только по факту рай это оказывается каким-то некомфортным.

Разумеется, не стоит говорить, что за 21 год государственности наша страна ничего не добилась. Во-первых, сам факт наличия своего государства, в котором есть какая-никакая, а демократия, и определенные возможности (хоть и не все их находят, иначе, откуда бы у нас было столько мигрантов) для развития, и так далее. И государственные символы важны, и открытая для всех, желающих ее узнать, история, и государственный язык, и многое другое. Достижения, на самом деле, достаточно велики. Вот только неиспользованных шансов еще больше. И именно это не дает до конца почувствовать важность такого праздника, как День Независимости.

Ведь, посмотрите сами, мы живем в уникальной стране. В границах одного государства объединились выход к двум морям с огромной прибрежной линией и горы, степи, плодородные черноземы и леса, города, и вообще местности на любой вкус и с разной историей, многое другое. В том же Евросоюзе мало кто может похвастаться таким разнообразием. Но мы обычно обращаем внимание не на это, а на то, какие у нас есть различия – языковые, исторические, региональные и так далее. Хотя везде люди живут по сути одинаковые, а различия – это ведь к лучшему. И то, что мы до сих пор не использовали свое разнообразие, другими словами, богатство выбора, кажется самым большим упущенным шансом Украины за 21 год. И пока не видно, с чего мы бы его использовали, во время выборов сделать это будет практически невозможно.

Или те же государственные символы и ценности. Мы ведь только говорим о том, насколько они священны, а на деле используем в разных скандалах, чем уменьшаем их сакральное значение. Например, есть у нас один государственный язык, украинский. У нас действительно сложная история, но в ней огромное число героических примеров, на которых можно учить целые поколения. Мы имеем все для того, чтобы сделать нашу культуру, в самом широком смысле, своей гордостью и основой для развития. Вот только украинское государство четко идет противоположным путем. И показательно, что очередной День Независимости мы встретили под непрекращающийся, извините, вой, вокруг языкового закона. Причем, если взять отечественных политиков, то вой этот идет изо всех лагерей. Просто одни сделали язык главным национальным атрибутом (в нашей стране с ее разнообразием такая абсолютизация одного признака в ущерб другим не совсем верна) и рисуют картины Армагеддона. А другие превратили все же важный атрибут нации в какую-то тряпку, разменную монету и издеваются над ним, как хотят, рассказывая еще, какие они демократичные. И получается, что споры и скандалы затмили собой все хорошее, что можно сказать в День Независимости.

И, наконец, как мне кажется, главное. Мы никогда не ощутим гордости за свое государство, пока не перестанем воспринимать его как злую и враждебную силу, могущую принести только вред. Что самое печальное, такое ощущение вполне обоснованно. Государство Украина воспринимается нами не только как махина, которая никогда ничем не поможет, окажись ты, например, без работы или в какой-либо другой сложной ситуации. Государство это еще и отобрать твое никогда не против.

Плюс наша глобальная неустроенность. Маленький пример. Мне, чтобы ощутить недостаточную заботу о себе государства, достаточно проехаться в родную Горловку, в Донецкую область. И когда я сяду на киевском вокзале в дорогое купе без кондиционера и с незакрывающимися окнами, потом потрясусь по страшно разбитым, как после войны, дорогам своего, более, чем 300-тысячного, города, а потом, приехав в родной дом на его окраине, посижу сутки без воды, потому что трубы плохие и ее постоянно отключают, то просто не смогу ощутить государственную заботу о себе. А ведь есть еще пенсионеры и студенты, предприниматели, потерявшие бизнес из-за Налогового кодекса и многие другие, которые заботы государства ощущают куда меньше…

Поэтому, возможно, прежде, чем говорить о наших священных символах и огромных перспективах, сначала нужно создать хоть более-менее комфортные условия жизни. Разумеется, каждый – хозяин своего счастья и благополучия, но, мне кажется, на минимальный уровень комфорта, обеспеченного государством, рассчитывать каждый из украинцев вправе. Хотя, знаете, последнее, что нужно делать, по моему мнению, это ругать власть. Наше благополучие, как и наш патриотизм, в наших руках, и мы можем многое сделать для их роста. Например, прекратить ругаться по пустякам и искать в выходце из другого региона не то, за что можно прицепиться, а общее, объединяющее с нами. И не обвинять его во всех грехах на основании лишь того, что он говорит на другом языке или голосовал не за твою любимую партию.

Может быть, это первый шаг к тому, чтобы гордость за нашу страну вызывали не только спортивные победы или успех на каком-нибудь Евровидении, как сейчас, а и сам факт причастности к этому молодому, но независимому государству. Что сейчас в нашей стране наблюдать ну никак не получается. Но, кто знает, вдруг уже через несколько лет наша независимость превратится из лозунга и чего-то далекого в реальный, факт, касающийся каждого.

Фото: УНИАН