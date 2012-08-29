Русский язык вместо газа

Российский посол в Украине Михаил Зурабов пообещал, что его страна окажет максимальную помощь украинской стороне для максимального использования потенциала принятого закона "Об основах государственной языковой политики". "Мы не ограничиваем такую помощь в финансах", - заявил посол, пообещав в случае соответствующего обращения украинской стороны помочь реформируемой школе вывести на небывало высокий уровень преподавание предметов, переводящихся на русский язык.

На фоне очередной провальной встречи президентов Владимира Путина и Виктора Януковича слова российского дипломата выглядят изысканной издевкой. Янукович нуждается в срочном снижении цены газа, что позволило бы сделать более прибыльными предприятия близких к нему "олигархов", а заодно и наполнить казну деньгами, необходимыми для социальных выплат и поддержания украинского общества в патерналистском состоянии. Вместо этого Москва обещает ему современные подходы и переучивание специалистов, призванных преподавать учебные предметы на русском языке и приучать школьников к второсортности украинского – как это уже было в советское время, когда даже украинский язык и литературу многие такие специалисты преподавали в восточных регионах страны по-русски. В ситуации экономической стабильности Янукович, возможно, был бы благодарен за такую неслыханную щедрость. Но сейчас она может вызвать у украинского Президента только приступ бешества. Опять язык вместо газа, Табачник вместо Бойко, светящаяся указка вместо газотранспортного консорциума! Ну почему, почему?

А потому, что, во-первых, намного дешевле все же переподготавливать учителей – это вам не газ по внутренней цене продавать, А, во-вторых, соответствует российским политическим интересам. Российское руководство крайне заинтересовано в том, чтобы компенсировать экономическую и технологическую отсталость своей страны мифологией о притягательности новой интеграции, востребованности русского языка в окружающем мире и прочими идеологемами из недавнего прошлого. К тому же, это еще и вопрос конкуренции в будущем. В условиях, когда российская студенческая молодежь в Москве и Петербурге будет владеть английским лучше, чем русским, а в Хабаровске или Благовещенске будет знать не хуже родного языка китайский, весьма выгодно загнать хотя бы половину населения Украины в прокрустово ложе русификации – ведь кто-то же должен батрачить!

Именно поэтому Табачник давно уже чувствует себя в околокремлевских коридорах куда увереннее, чем Бойко в "Газпроме". Бойко нужны деньги – но они интересуют его "газпромовских" собеседников не меньше, чем украинского министра. Табачник продает своим московским доброжелателям всего лишь воздух – но они и сами торгуют воздухом, поэтому легко находят общий русский язык со своим фаворитом. Другое дело, что воздух этот может оказаться отравленным для будущих поколений украинцев – но кого из самозванных благодетелей юго-востока это волнует?

фото: Главред, wek.ru