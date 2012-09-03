Зачем Украине русский царь

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
3 сентября 2012, 16:50

После языкового конфликта Украине с большой вероятностью грозит новый - вокруг памятников.

Языковое противостояние в Украине, похоже, сходит на нет – по крайней мере, это может произойти после изменений в сторону "украинизации" скандального закона Кивалова-Колесниченко. Вот только после этого в нашей стране вряд ли затихнут идеологические конфликты.

Такой вывод как-то сам собой напросился после открытия в Одессе колонны в честь российского императора Александра ІІ. События, пока не особо замеченного, но имеющего огромный скандальный потенциал и во многом символичного. И дело даже не в том, что в украинском городе открыли монумент, посвященный российской монархии. И не в том, что это действие сопроводили привычными уже разговорами о сближении, общей культуре и так далее. Проблема в том, что новый одесский памятник в очередной раз показал, что Украина до сих пор не определилась с символами, на которые ориентируются любое государство и любой народ.

Кстати, одесситов, которые открывают памятники российским монархам, понять, как раз, можно. Они и монумент Екатерине ІІ, как основательнице города, открывали. Причем, если тогда, несколько лет назад, вокруг памятника были конфликты (аж до драк), то сейчас все прошло спокойно, что тоже хорошо. Но, тем не менее, "монархическая" колонна, все равно, глаз режет.



И вот почему. Разумеется, нужно ценить свое прошлое, каким бы они ни было (и в этом плане я, кстати, противник массового сноса тех же скульптур Ленина, которые об этом прошлом напоминают), и как-то почитать его. Вот только памятники, в отличие от того же языка, могут быть куда более конфликтными. Во-первых, это символы материальные, во-вторых, их можно подвергнуть всяческому вандализму и даже снести, что часто вызывает негативные эмоции и конфликты. Да и, кроме того, если и есть в нашей стране раскол, так это по линии памятников. И любой новый русский царь на улице украинского города его только усиливает.

Да и не только он. Вообще, если смотреть исключительно на монументы, может показаться, что разные части нашей страны – это разные государства. Одни регионы заставляются Бандерами и Шухевичами, другие заполнены Лениными, плюс Сталины уже появляются, а часть областей вообще ударилась в почитание русских монархов. И никакого мирного сосуществования – ведь памятники Ленину все время оскверняют, вокруг Екатерины дерутся, а Бандеру во Львове постоянно охраняет милиция. Ни один из названных памятников никоим образом не объединяет украинцев. А вот разъединяющий потенциал каждый из них имеет огромный.

И эта ситуация является одним из самых ярких проявлений – в лучшем случае – невнимания к символам, которые могли бы объединить украинскую нацию, в худшем – их использования в каких-то политических целях. Невнимания и использования на уровне государства, конечно же, отсюда и каша символов. Прежде всего, наша власть (независимо от того, кто ее олицетворяет в тот или иной момент) никак не может решить, кто для Украины герой, а кто – нет. Вспомните, был Президентом Виктор Ющенко, всей стране навязывались Бандера и Шухевич, как неоспоримые герои. Да еще и мемориалы строились стахановскими темпами в разгар кризиса, благодаря чему сразу же становились чем-то не самым серьезным в восприятии народа. Пришла новая власть, и сколько уже раз устами, например, министра Дмитрия Табачника, герои прошлого руководства страны были названы уголовными преступниками и пособниками нацистов. А еще были поставлены ниже Сталина, памятник которому как раз примерно в это время появлялся. И, знаете, есть уверенность, что сменится, например, руководство Минобразования, и мы узнаем еще что-то новое о том, кто же настоящий герой Украины, и получим еще какие-то новые монументы.

Разумеется, учитывать мнение людей на местах необходимо. Но и позиция государства должна быть четкой. Ведь, посмотрите на Грузию или балтийские страны. Кто-то создает музеи советской оккупации, кто-то сносит памятники. Нельзя говорить, что кто-то прав или ошибается на сто процентов, но важно, что есть четкая позиция государства. И пусть наше государство решит, например (конечно, утрирую, но все же) отстроить все памятники Ленину или заставить Украину Бандерами с Шухевичами, пусть. Главное, чтобы была четкая позиция. Пока же у нас разброд и шатание, которое приводит все к новым конфликтам.  

Что касается меня, то, честно говоря, я противник сноса памятников вообще, ведь все они – наша история. А что касается новых – то Бандера мне ближе, но и российский царь особо не мешает. Вот только, раз уж у нас нет общего украинского понимания, кого почитать, может быть, на местах стоит задуматься – и, хотя бы временно, прекратить ставить памятники, могущие спровоцировать конфликт? Хотя бы до момента решения более насущных проблем. Тем более, личностей, которые нашу страну не раскалывают, в общем-то, в нашей истории тоже достаточно. Можно пока им пару памятников построить.

фото: Главред, dumskaya.net

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