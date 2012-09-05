Вокруг света с Путиным. Не стреляйте в белых лебедей!

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 сентября 2012, 09:05

Только недавно приступившая к исполнению обязанностей главного редактора журнала "Вокруг света" известная журналистка Маша Гессен заявила о своей отставке.

Причиной ухода стали разногласия с собственниками – те захотели, чтобы Гессен отправила журналистов в экспедицию по спасению стерхов – белых журавлей - вместе с президентом России Владимиром Путиным. Гессен отказалась, а собственник заявил, что такие решения не в компетенции главного редактора.

Вроде бы вполне обычная для российской прессы история, но вдумаемся, какую эволюцию прошли медиа этой страны! Все начиналось с установления контроля над политическими новостями и разгрома последних относительно независимых телеканалов. Потом пришло время политических газет. Потом с рынка стали один за другим исчезать экономические издания, осмеливавшиеся давать независимый прогноз. Но на журналы путешествий никто особо не покушался. Как бы априори считалось, что их читают люди, интересующиеся не столько политикой, сколько географией и приключениями. Однако сегодня пришел и их черед.

"Вокруг света", между прочим, – это теперь не просто журнал. Это орган Русского географического общества, как бы восстановленного на руинах организации, учрежденной еще государем императором Николаем I. Ну, раз государем императором, то тогда логично, что попечительский совет воссозданного общества возглавил Владимир Путин. И путешествовать журнал теперь тоже будет именно с ним. Удивительно, что Маша Гессен сразу этого не поняла.

Это я к тому, что если путешествие с Владимиром Путиным начинается, – оно не заканчивается никогда и нигде, не нужно думать, что вы отсидитесь на своем диванчике, рассказывая о дальних странах или красивых платьях. К путешествию с Виктором Януковичем это, кстати, имеет самое прямое отношение. Сейчас мы с вами просто наблюдаем первый этап – окончательную зачистку телевидения. Если власти это удастся – гарантирую, что уже завтра позволяющие себе критику ежедельники и ежемесячники будут встроены в ряды пропагандистской вертикали, а их главные редактора разделят судьбу Маши Гессен. Потом из-за проблем с финансированием закроются последние общеполитические газеты, расчистив место для правильных таблоидов – и вся возможность узнать правду о происходящих в стране сосредоточится в интернете, куда, как вы понимаете, не все добираются.

Конечно, ситуация будет меняться, интернет будет занимать все большее место в жизни общества, и настанет день, когда уже не представится возможности выиграть выборы с помощью контроля над "ящиком". Но пока это произойдет, нам с вами придется путешествовать с Владимиром Путиным или Виктором Януковичем до одурения – и честные журналисты, стремящиеся рассказать согражданам, что происходит на самом деле, и сами превратятся в белых лебедей. Вот только спасти их будет некому.

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