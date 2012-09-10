Летающий Путин для Украины

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
10 сентября 2012, 17:15

Полет Владимира Путина с журавлями - не только тема для анекдотов, но и повод призадуматься над поведением политиков. В том числе, и в Украине.

Полет Владимира Путина с журавлями стал воистину уникальным событием. Казалось бы, новость, заслуживающая максимум анекдота или фотожабы, затмила многие серьезные события, произошедшие на прошлой неделе. С первого взгляда, банальный пиар на ситуации, доведенной, до маразма, – когда руководитель огромного государства одевается в нелепую белую одежду и пытается показать, что он – птица. Но, если присмотреться внимательнее, анекдот с полетом вызывает только грустные эмоции. Актуальные, кстати, и для Украины.

Разумеется, данная акция не выглядит чем-то уникальным. Были у Путина и позирование на камеры с голым торсом, и езда на комбайне, и предвыборный бадминтон с Медведевым, и полеты за штурвалом Су-27, да и многое другое, нетипичное для мировых лидеров. И прав будет тот, кто скажет, что пиарится российский лидер прекрасно. По крайней мере, цель привлечения к себе внимания достигается всегда, а что смеются – так это, похоже, ему все равно. Но именно такое равнодушие к насмешкам (абсолютно ведь логичным) показывает и совсем не смешную вещь – пренебрежительное отношение руководителя РФ к общественному мнению и, главное, к своим "подданным". Отношение в стиле "вы думайте обо мне, как хотите, а я буду делать, что заблагорассудится. Захочу – полетаю на дельтаплане, захочу – олигарха какого-нибудь в тюрьму посажу, а захочу – еще на несколько сроков при власти останусь". Кому-то это, наверняка, нравится. Мол, сильная рука, не скрывающая всей полноты своей власти, и все такое. А кто-то, посмотрев на полет со стерхами, лишится всяческих иллюзий по поводу руководства своей страны. Но это дело внутрироссийское. Для нас же важно, что, существует устойчивое впечатление, Владимир Владимирович и на Украину смотрит с высоты своего журавлиного полета. А в последнее время еще и совершенно не скрывает этого.

Ведь незабвенный летний приезд Путина в Крым, когда он, опоздав на встречу со своим украинским коллегой, поехал не к нему – извиняться за опоздание и разговаривать о государственных делах – а решил потусить с байкерами – это, по сути, то же самое. Ситуация ведь тоже совершенно анекдотичная, вот только нам, разумеется, смеяться от нее не очень хочется. А так, это ничем не лучше поездки на комбайнах или того же приснопамятного бадминтона. И здесь один только вывод – пока президент России летает с журавлями и предпочитает "ночных волков" украинским президентам, мы не дождемся от него ни дешевого газа, ни прекращения торговых "войн", ни каких-либо уступок вообще. Потому что не уважает нас руководитель соседней страны, да еще и проявляет это особым, стебным, образом.

Но такой вывод – не главное (как будто мы не знали об истинном отношении к нам руководства РФ). "Летающий" Путин – это свидетельство того, что нас, в отличие от россиян, руководство страны хотя бы минимально уважает. В то же время, это предупреждение о том, что может быть, если отдельный человек, невзирая на то, кто это будет, получит так много власти, как Владимир Владимирович.

Действительно, то, что наши политики (ни власть, ни оппозиционеры – за исключением отдельных маргинальных элементов с вилами) не летают с журавлями и не рассекают на комбайнах, кажется свидетельством того, что у нас еще не все потеряно, что к нам с вами хотя бы минимально, но прислушиваются. Хотя бы заботятся о солидном имидже в наших глазах. Нам рассказывают об экономических ростах, покращенни жизни, светлом будущем и прочем. Нас еще хотят сделать своими сторонниками, причем, не только в дни выборов. А это – уже что-то. Это значит, что мы достаточно уважаем себя для того, чтобы наши политики не выставляли себя смешными, не боясь таковыми быть. И украинский язык в исполнении Николая Азарова – это ведь не от наплевательского отношения к собственному имиджу, это, скорее, – желание играть по правилам.

Я не помню, чтобы когда-то кто-либо из наших высоких чинов сознательно делал бы что-нибудь, в результате чего стал бы посмешищем, причем не только в своей стране. Они не становились трактористами, журавлиными "мамами" или рыбаками в порванной рубахе. Был, конечно, один из экс-президентов, очень любивший открыть памятник, тушить лесные пожары пиджаком и попытавшийся повторить подвиг Путина за штурвалом истребителя-бомбардировщика. Вот только на выборах украинский народ поставил ему весьма низкую оценку за эти пиар-подвиги. А Путин в России победил в первом же туре, вскорости после показательной игры в бадминтон.

Впрочем, сам того не желая, Путин сделал всем нам серьезное предупреждение. Когда-то в России даже на государственных каналах смаковали очередную выходку президента Бориса Ельцина – будь то дикие танцы на публике или речь в нетрезвом виде. Сейчас там же не менее, а то и более смешные вещи подаются, как нечто социально полезное. Не хотелось бы, чтобы подобные изменения произошли в нашем государстве, независимо от того, кто начнет в плюс к своим машинам, домам, дачам и льготам плевать на серьезное мнение о себе. А еще, конечно, не хочется, чтобы ради чьей-то популярности или просто желания  выпендриться, страдали птицы или жители села, по которому проезжает "властный" трактор.

фото: kremlin.ru

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