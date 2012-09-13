КГБ и украинская шизофрения

Не торопитесь на сайт "Деятельность КГБ в Литве", - он может находиться в нерабочем состоянии, так как желающих узнать, кто из жителей бывшей советской республики работал в зловещем ведомстве или сотрудничал с ним, хватает.

Публикация документов стала очередным этапом деятельности Центра исследования геноцида и сопротивления. А выявление агентов в Литве продолжается вот уже многие годы – лицам, которые сотрудничали с КГБ СССР, в 1999 году запретили на 10-летний срок работать в военных структурах, на государственных предприятиях, в полиции, банках, судах, на дипломатической службе и таможнях, в правовой сфере, системе связи и учреждениях образования. Даже после окончания этого моратория было решено не допускать агентов на высшие государственные посты в стране. Правда, эта норма распространяется лишь на тех, кто скрывал факт своего сотрудничества. Жертвами люстрационных законов стало уже немало крупных чиновников – среди которых, по иронии судьбы, можно было заметить бывшего главу Департамента госбезопасности Литвы Арвидаса Поцюса и бывшего министра иностранных дел Антанаса Валениса.

Не буду сейчас обсуждать размах работы литовских разоблачителей – конечно, любая люстрация может как реально отодвинуть от государственной должности настоящего агента, так и сломать жизнь человеку, который просто – согласно существовавшим в Советском Союзе неписанным правилам – отчитывался перед "органами" о результатах своей заграничной командировки. Важно, собственно, не это, а то, каким является отношение к КГБ и прочим социалистическим "комитетам" в Литве и других странах Центральной Европы и Балтии, ставших новыми членами Европейского Союза. Всем жителям этих стран совершенно ясно, что сотрудничество с репрессивной машиной не отвечает самой сути европейских ценностей и лица, которые в советскую эпоху не видели в этом сотрудничестве ничего зазорного, не могут руководить страной. И уже этим новые страны ЕС отличаются от России, в которой власть во главе с подполковником КГБ Владимиром Путиным буквально наводнена воспитанниками Лубянки.

Но Россия в ее нынешнем виде никогда не говорила о своем стремлении присоединиться к европейской цивилизации. Россия – все еще обрубок Советского Союза и большая часть ее населения может искренне верить, что сотрудники КГБ, издевавшиеся над своими согражданами и содействовавшие превращению страны в большой ГУЛАГ, защищали Родину. И в это, кстати, верит большинство населения Украины, для которого советская история вкупе с комитетом госбезопасности – свое, родное. С той только разницей, что мы продолжаем говорить о своем европейском выборе, а многие уверены, что единственное препятствие на пути к этому выбору – политика нынешней власти.

И в этом заключается украинская шизофрения. Мы не можем приблизиться к Европе не потому, что у нас "не такой" президент, а потому, что у нас "не такие" ценности, потому что с точки зрения представления о прошлом мы все еще остаемся советской республикой, жители которой уверены, что в прошлом все было правильно. Ну, если не все, так очень многое – мы можем затеять процесс против уже умерших организаторов Голодомора, но не хотим осудить саму систему. Потому что система – это мы.